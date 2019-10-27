Происшествия
Lenta.ruФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении. Об этом в воскресенье, 27 октября, сообщает издание Baza.
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В Подмосковье предотвратили страшную бойню: студент назначил дату массового убийства
Московский Комсомолец07:56
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