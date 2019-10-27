Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении. Об этом в воскресенье, 27 октября, сообщает издание Baza.

ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой

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