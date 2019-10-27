Происшествия

Lenta.ruLenta.ruФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении. Об этом в воскресенье, 27 октября, сообщает издание Baza.
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с чего всё началось

ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума

В Московской области сотрудники ФСБ в ходе совместной операции с МВД задержали студента филиала Луховицкого аграрно-промышленного техникума Бориса Банина, который готовил убийство студентов и преподавателей зарайского филиала Луховицкого аграрно-промышленного техникума.
РБК07:23

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Источник: в Подмосковье задержан студент колледжа, готовивший нападение на однокурсников

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РБК07:23

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Происшествия

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Поисковик Google анонсировал самое крупное обновление в алгоритме поиска за последние годы.
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