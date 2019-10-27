Происшествия
Aobe.ruФСБ предотвратила массовое убийство в подмосковном колледже
ФСБ предотвратила массовое убийство в подмосковном колледже. Силовики задержали 18-летнего студента, который готовился устроить расстрел в учебном заведении. Восемнадцатилетний студент аграрного колледжа в Московской области готовился последовать примеру «керченского стрелка» Владислава Рослякова.
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В Подмосковье предотвратили страшную бойню: студент назначил дату массового убийства
Московский Комсомолец07:56
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