Происшествия

Aobe.ruAobe.ruФСБ предотвратила массовое убийство в подмосковном колледже

ФСБ предотвратила массовое убийство в подмосковном колледже. Силовики задержали 18-летнего студента, который готовился устроить расстрел в учебном заведении. Восемнадцатилетний студент аграрного колледжа в Московской области готовился последовать примеру «керченского стрелка» Владислава Рослякова.
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