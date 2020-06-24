Происшествия

Lenta.ruLenta.ruСолдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв. Оказавшись в резерве, он автоматом разбил стекла машины ФСО. Что именно он замышлял, неизвестно, на уточняющие вопросы он отвечать не стал.
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В отношении разбившего стекло микроавтобуса ФСО солдата не стали возбуждать уголовное дело

Москва 2403:07

СМИ раскрыли детали инцидента с солдатом перед парадом Победы

Московский Комсомолец03:52

Разбившего стекло машины ФСО солдата отправили к психиатрам

News.ru02:37

С парада - к психиатрам: Источник рассказал о наказании для срочника-провокатора

Царьград02:51

Поведение разбившего стекла машины ФСО перед парадом Победы солдата объяснили

Lenta.ru04:14

Дело на разбившего стекло микроавтобуса ФСО солдата возбуждать не стали

ТАСС02:24

СМИ: ФСБ предотвратила возможное чрезвычайное происшествие на параде Победы в Москве

Говорит Москвавчера в 14:17
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Политика

Украина направила России ноту протеста из-за парада Победы в Крыму

РИА Новости 02:56
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Политика

Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал

Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
РИА Новости вчера в 19:04
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Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
3,1K
Экономика

Меры поддержки экономики в России свернут с 1 июля

Как отметил Моисеев, с 1 июля министерство планирует ограничить траты из федеральной казны.
Новые Известия 23 июня в 09:47
17
Кино

Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова

Американская компания продемонстрировала тизер шоу, которое появится в 2021 году.
Evo-rus.com 23 июня в 03:45
20
Экономика

В России увеличат пенсии по старости

В России планируют увеличить размер пенсий по старости.
МонаВиста 23 июня в 08:50
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Общество

СВФУ вошел в список 100 лучших вузов России по версии Forbes

Авторитетное эконмическое издание Forbes включило СВФУ в список 100 лучших российских вузов, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу университета.
Якутия 24 23 июня в 21:38
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Общество

Дополнительные 10 тысяч на детей до 16 лет выплатит Пенсионный фонд

Дополнительные 10 тысяч на каждого ребенка в возрасте от 0 до 16 лет будут выплачены через Пенсионный фонд.
15-й Регион (Северная Осетия) 23 июня в 14:32
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Авто

С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений

Новые поправки, касающиеся купли-продажи и регистрации автомобилей, вступят в силу в Российской Федерации с 1 июля 2020 года.
Городовой 22 июня в 14:29
313
Общество

В России выявили 7113 новых случаев заражения коронавирусом

В России зарегистрировали 7113 новых случаев COVID-19, умерли 92 человека, выписались 6342, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:59
1
Общество

В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей

С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета 23 июня в 10:40
3,1K
Энергетика

С 1 июля в Ростовской области повысят тарифы на услуги ЖКХ

Через неделю, с 1 июля в Ростовской области начнут действовать новые тарифы на услуги ЖКХ.
Kursk.com вчера в 15:22
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Армия и оружие

Эксперт прокомментировал военную технику, представленную на Параде: что удивило иностранцев

Московский Комсомолец вчера в 04:46
3
Политика

Премьер Косово отказался от переговоров с Сербией в США

Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Авдулах Хоти сообщил, что отказался от участия в переговорах с руководством Сербии в Соединенных Штатах 27 июня.
Газета.Ru 04:02
Здоровье

Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями

В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru вчера в 06:02
1,4K
Футбол

«Ливерпуль» может стать чемпионом в следующем туре АПЛ

"Ливерпуль" может стать чемпионом в следующем туре Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru вчера в 17:37
Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал архивные снимки отца – советского генерала

В личном блоге Максим опубликовал несколько архивных кадров Александра Галкина, который был советским генералом и военачальником.
StarHit.ru вчера в 09:00
18
Энергетика

Европе предсказали дефицит нефти

Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
Lenta.ru 23 июня в 23:00
66
Общество

Губернатор Алтайского края перешел на удаленный режим работы

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение работать из дома, после того как у нескольких сотрудников администрации был выявлен коронавирус.
Известия 02:07
72
Финансы

Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро

На открытии торгов в четверг, 25 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:07
2
Общество

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru вчера в 04:15
3,1K
Общество

В субботу 27 июня в Волгограде запретят продавать алкоголь

Исключение сделали только для заведений общепита – кафе, баров, ресторанов.
Волгоград Онлайн вчера в 16:47
2
Общество

В Екатеринбурге умер известный врач-хирург

REGNUM 02:38
14
Армия и оружие

Подводную лодку «Ростов-на-Дону» отправили на ремонт

При прохождении проливных зон подводные лодки Черноморского флота, как и все надводные корабли и суда обеспечения, действуют в строгом соответствии с международным правом.
Вести.Севастополь 23 июня в 11:54
3
Финансы

Сбербанк снизил ставки по кредитам

Сбербанк снизил минимальную процентную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процентный пункт — с 12,9% до 11,9%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка, поступившем в РБК.
РБК 03:45
23
Политика

США направят дополнительные войска в Польшу

РИА Новости вчера в 16:17
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Общество

Депутаты предложили отдать сотовые номера абонентам в собственность

Эксперты опасаются, что принятие проекта приведет к росту мошенничества и дальнейшему росту цен на "красивые" номера, которые и так достигают 1 млн руб. Депутаты Федот Тумусов и Дмитрий Ионин предложили поправки к ст. 45 закона "О связи", следует из законопроекта, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 18:14
Киберспорт

Valve снизила цену Battle Pass 2020 для России

Компания Valve изменила ценовую политику на Battle Pass 2020. Отмечается, что изменения относятся к региону России.
CT news вчера в 23:08
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей до 16 лет

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет.
Реальное время 23 июня в 14:05
5,8K
Экономика

СМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога

Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку ИТ-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.
РБК вчера в 21:37
14
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