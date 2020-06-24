Происшествия
Lenta.ruСолдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв. Оказавшись в резерве, он автоматом разбил стекла машины ФСО. Что именно он замышлял, неизвестно, на уточняющие вопросы он отвечать не стал.
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СМИ: ФСБ предотвратила возможное чрезвычайное происшествие на параде Победы в Москве
Говорит Москвавчера в 14:17
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Политика
Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал
Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
РИА Новости вчера в 19:04
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Экономика
Меры поддержки экономики в России свернут с 1 июля
Как отметил Моисеев, с 1 июля министерство планирует ограничить траты из федеральной казны.
Новые Известия 23 июня в 09:47
Кино
Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова
Американская компания продемонстрировала тизер шоу, которое появится в 2021 году.
Evo-rus.com 23 июня в 03:45
Экономика
В России увеличат пенсии по старости
В России планируют увеличить размер пенсий по старости.
МонаВиста 23 июня в 08:50
Общество
СВФУ вошел в список 100 лучших вузов России по версии Forbes
Авторитетное эконмическое издание Forbes включило СВФУ в список 100 лучших российских вузов, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу университета.
Якутия 24 23 июня в 21:38
Общество
Дополнительные 10 тысяч на детей до 16 лет выплатит Пенсионный фонд
Дополнительные 10 тысяч на каждого ребенка в возрасте от 0 до 16 лет будут выплачены через Пенсионный фонд.
15-й Регион (Северная Осетия) 23 июня в 14:32
Авто
С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений
Новые поправки, касающиеся купли-продажи и регистрации автомобилей, вступят в силу в Российской Федерации с 1 июля 2020 года.
Городовой 22 июня в 14:29
Общество
В России выявили 7113 новых случаев заражения коронавирусом
В России зарегистрировали 7113 новых случаев COVID-19, умерли 92 человека, выписались 6342, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:59
Общество
В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета 23 июня в 10:40
Энергетика
С 1 июля в Ростовской области повысят тарифы на услуги ЖКХ
Через неделю, с 1 июля в Ростовской области начнут действовать новые тарифы на услуги ЖКХ.
Kursk.com вчера в 15:22
Армия и оружие
Эксперт прокомментировал военную технику, представленную на Параде: что удивило иностранцев
Московский Комсомолец вчера в 04:46
Политика
Премьер Косово отказался от переговоров с Сербией в США
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Авдулах Хоти сообщил, что отказался от участия в переговорах с руководством Сербии в Соединенных Штатах 27 июня.
Газета.Ru 04:02
Здоровье
Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями
В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru вчера в 06:02
Футбол
«Ливерпуль» может стать чемпионом в следующем туре АПЛ
"Ливерпуль" может стать чемпионом в следующем туре Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru вчера в 17:37
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал архивные снимки отца – советского генерала
В личном блоге Максим опубликовал несколько архивных кадров Александра Галкина, который был советским генералом и военачальником.
StarHit.ru вчера в 09:00
Энергетика
Европе предсказали дефицит нефти
Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
Lenta.ru 23 июня в 23:00
Общество
Губернатор Алтайского края перешел на удаленный режим работы
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение работать из дома, после того как у нескольких сотрудников администрации был выявлен коронавирус.
Известия 02:07
Финансы
Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро
На открытии торгов в четверг, 25 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:07
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru вчера в 04:15
Общество
В субботу 27 июня в Волгограде запретят продавать алкоголь
Исключение сделали только для заведений общепита – кафе, баров, ресторанов.
Волгоград Онлайн вчера в 16:47
Общество
В Екатеринбурге умер известный врач-хирург
REGNUM 02:38
Армия и оружие
Подводную лодку «Ростов-на-Дону» отправили на ремонт
При прохождении проливных зон подводные лодки Черноморского флота, как и все надводные корабли и суда обеспечения, действуют в строгом соответствии с международным правом.
Вести.Севастополь 23 июня в 11:54
Финансы
Сбербанк снизил ставки по кредитам
Сбербанк снизил минимальную процентную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процентный пункт — с 12,9% до 11,9%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка, поступившем в РБК.
РБК 03:45
Политика
США направят дополнительные войска в Польшу
РИА Новости вчера в 16:17
Общество
Депутаты предложили отдать сотовые номера абонентам в собственность
Эксперты опасаются, что принятие проекта приведет к росту мошенничества и дальнейшему росту цен на "красивые" номера, которые и так достигают 1 млн руб. Депутаты Федот Тумусов и Дмитрий Ионин предложили поправки к ст. 45 закона "О связи", следует из законопроекта, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 18:14
Киберспорт
Valve снизила цену Battle Pass 2020 для России
Компания Valve изменила ценовую политику на Battle Pass 2020. Отмечается, что изменения относятся к региону России.
CT news вчера в 23:08
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей до 16 лет
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет.
Реальное время 23 июня в 14:05
Экономика
СМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога
Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку ИТ-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.
РБК вчера в 21:37