«В связи с введением нерабочих дней по всей стране вузы вправе предусмотреть обучение студентов в форме самостоятельной работы или с использованием дистанционных технологий», — приводит пресс-служба ведомства заявление Фалькова 22 октября в Telegram.
Процесс развертывания вооружений стран Североатлантического альянса у границ России идет, Москве известно об этом, заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью телеканалу "Россия-24".
"По ситуации на Челюскинцев: 22 октября в районе 08:41 в полицию поступило сообщение об обнаружении двух тел мужчины и женщины, предположительно, с признаками падения с высоты", - рассказали в пресс-службе.