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ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье, готовившийся сторонником ИГ

ФСБ предотвратила в Ставропольском крае теракт, готовившийся сторонником международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ) .
ТАСС
При обысках у задержанного нашли взрывчатку и поражающие элементы, которые нарушитель намеревался использовать для изготовления самодельного взрывного устройства.
Своё ТВ
ФСБ возбудила уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств".
РИА Новости
* Террористическая организация, запрещенная в России.
РИА Новости

Подробнее о событии

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ФСБ показала видео задержания планировавшего теракт в Ставрополье сторонника ИГ
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ФСБ предотвратила на Ставрополье теракт, готовившийся сторонниками ИГ
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