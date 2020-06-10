Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Симферополе, который готовили пять человек. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства. Все задержанные являются гражданами России.

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