Общество

РБКРБКФСБ предотвратила теракт на рынке в Крыму

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Симферополе, который готовили пять человек. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства. Все задержанные являются гражданами России.
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ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков в Симферополе

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Кроссовер Toyota Wildlander ставит рекорды продаж

Как выяснил портал "Новые автомобили" в ходе мониторинга авторынка, в мае текущего года Wildlander установил рекорд по продажам и стал вторым по популярности кроссовером в модельном ряду японского автогиганта с результатом 7,6 тысячи реализованных авто, уступив только собрату RAV4.
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США хотят построить ледокольный флот

Как отмечается, США намерены разработать и осуществить программу закупок ледокольного флота для обеспечения полярной безопасности.
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Общество

В Москве умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Писатель Анатолий Трушкин умер в Москве на 79-м году жизни.
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Экономика

Dior и другие люксовые марки обновили рекорд продаж в России

Несмотря на обновление рекорда по росту выручки и в абсолютных значениях (оборот «дочки» составил 3,56 млрд против 2,428 млрд руб. в 2018-м), в сравнении с тем же показателем годом ранее ООО снизило темпы: прирост в 2019-м к 2018-му составил 31,8%, 2018-й к 2017-му — выручка росла на 6,6 п.п. быстрее.
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News.ru 05:12
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Политика

Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры.
Известия 10:09
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Происшествия

Руководство ТЭЦ-3 в Норильске задержали по делу о разливе топлива

Газета.Ru 06:29
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Политика

В ЕС вновь обвинили Россию и Китай в дезинформации о коронавирусе

Европейский союз заявил об усилении борьбы с дезинформацией, прежде всего, связанной с пандемией коронавируса, и вновь обвинил Россию и Китай в причастности к преднамеренному распространению недостоверных сведений, говорится в опубликованном в среду заявлении Еврокомиссии.
РИА Новости 08:39
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Политика

Песков заявил об отсутствии олигархов в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране не существует олигархов.
Газета.Ru 08:31
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Происшествия

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В Москве в аварию попали три машины — две премиальных марки и одно такси.
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Общество

В Крыму с 15 июня отменят режим самоизоляции

Режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса, и обязательную обсервацию для приезжих отменят в Крыму с 15 июня, сообщил глава региона Сергей Аксенов в соцсети "ВКонтакте".
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В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки

В Крыму в рамках расследования изнасилования и убийства шестилетней девочки возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, приведшей к смерти ребёнка.
RT на русском 09:54
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Общество

Расторгуев ответил на обвинения в растрате 200 миллионов рублей

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Главный нарколог Минздрава нашел виновных в пьянстве Ефремова

Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что неоднократно видел актера Михаила Ефремова.
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Авто

Обновленный LADA Largus официально сертифицирован

5 июня текущего года обновлённый Lada Largus получил Одобрение типа транспортного средства в России.
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РИА Новости вчера в 15:04
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Россия открывает границы для выезда и въезда

Россиянам разрешат выезжать за рубеж для ухода за родственниками и лечения.
Канал 7+ 08 июня в 12:14
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Здоровье

Заболеваемость внебольничной пневмонией в Петербурге выросла в 20 раз

Показатель заболеваемости за неделю превысил среднемноголетний уровень в 20 раз, передаёт РБК, ссылаясь на слова начальника отдела эпидемиологического надзора локального подразделения Роспотребнадзора Ирины Чхинджерии.
78.ru вчера в 10:48
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