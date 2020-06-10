Общество
РБКФСБ предотвратила теракт на рынке в Крыму
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Симферополе, который готовили пять человек. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства. Все задержанные являются гражданами России.
Читать в источнике
Оценить1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 10:41, Ашберн
Политика
Зеленский предрек чувство стыда у россиян за присоединение Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне будут испытывать чувство стыда за присоединение Крыма в 2014 году.
Lenta.ru 04:33
Авто
Кроссовер Toyota Wildlander ставит рекорды продаж
Как выяснил портал "Новые автомобили" в ходе мониторинга авторынка, в мае текущего года Wildlander установил рекорд по продажам и стал вторым по популярности кроссовером в модельном ряду японского автогиганта с результатом 7,6 тысячи реализованных авто, уступив только собрату RAV4.
Новые автомобили вчера в 22:24
Общество
Жара в России сменится «арктическим вторжением»
Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ вчера в 03:55
Политика
США хотят построить ледокольный флот
Как отмечается, США намерены разработать и осуществить программу закупок ледокольного флота для обеспечения полярной безопасности.
Аргументы и Факты вчера в 14:51
Происшествия
Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП
Интерфакс вчера в 14:38
Общество
Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн
Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
Собеседник 09:22
Шоу-бизнес
Хайден Панеттьери завела Instagram и опубликовала видео Владимира Кличко
Известно, что после расставания с Кличко Хайден начала встречаться с Брайаном Хикерсоном — несколько раз источники сообщали, что мужчина избивал возлюбленную.
Salt Mag 08 июня в 07:35
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Общество
В Москве умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Писатель Анатолий Трушкин умер в Москве на 79-м году жизни.
Ведомости 06:03
Экономика
Dior и другие люксовые марки обновили рекорд продаж в России
Несмотря на обновление рекорда по росту выручки и в абсолютных значениях (оборот «дочки» составил 3,56 млрд против 2,428 млрд руб. в 2018-м), в сравнении с тем же показателем годом ранее ООО снизило темпы: прирост в 2019-м к 2018-му составил 31,8%, 2018-й к 2017-му — выручка росла на 6,6 п.п. быстрее.
РБК 06:00
Происшествия
Девушка хоккеиста НХЛ Сергачёва рассказала о случае в баре с Ефремовым
Об инциденте с актёром Михаилом Ефремовым в одном из столичных заведений вспомнила возлюбленная защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачёва Елизавета Федотова.
News.ru 05:12
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры.
Известия 10:09
Политика
В ЕС вновь обвинили Россию и Китай в дезинформации о коронавирусе
Европейский союз заявил об усилении борьбы с дезинформацией, прежде всего, связанной с пандемией коронавируса, и вновь обвинил Россию и Китай в причастности к преднамеренному распространению недостоверных сведений, говорится в опубликованном в среду заявлении Еврокомиссии.
РИА Новости 08:39
Политика
Песков заявил об отсутствии олигархов в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране не существует олигархов.
Газета.Ru 08:31
Происшествия
На Звенигородском шоссе в Москве произошла массовая авария
В Москве в аварию попали три машины — две премиальных марки и одно такси.
Вести.Ru 08:51
Общество
В Крыму с 15 июня отменят режим самоизоляции
Режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса, и обязательную обсервацию для приезжих отменят в Крыму с 15 июня, сообщил глава региона Сергей Аксенов в соцсети "ВКонтакте".
РИА Новости вчера в 08:33
Происшествия
В Воронеже в подъезде нашли 10-дневную девочку
Прокуратура начала проверку по факту обнаружения младенца в подъезде воронежского дома. Девочку в возрасте 10 дней нашла полиция.
Российская газета 09:56
Происшествия
В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки
В Крыму в рамках расследования изнасилования и убийства шестилетней девочки возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, приведшей к смерти ребёнка.
RT на русском 09:54
Общество
Расторгуев ответил на обвинения в растрате 200 миллионов рублей
Ранее СМИ рассказали, что фонд Расторгуева получил на реконструкцию офиса сумму, которая в 1,5 раза больше, чем все расходы фонда за последние три года.
Газета.Ru 05:10
Политика
Песков согласился с Патрушевым о попытке Запада расколоть общество
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал интервью секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, в котором тот рассказал о попытках Запада расколоть российское общество перед голосованием по поправкам в Конституцию.
РБК 05:35
Происшествия
Панкратов-Черный назвал виновных в ДТП с Ефремовым
Профиль вчера в 23:45
Авто
«АвтоВАЗ» отложил переход на четырехдневную рабочую неделю
Автоновости дня 08:16
Происшествия
Главный нарколог Минздрава нашел виновных в пьянстве Ефремова
Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что неоднократно видел актера Михаила Ефремова.
РЕН ТВ вчера в 22:12
Авто
Обновленный LADA Largus официально сертифицирован
5 июня текущего года обновлённый Lada Largus получил Одобрение типа транспортного средства в России.
SpeedMe вчера в 13:11
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
РИА Новости вчера в 15:04
Общество
Россия открывает границы для выезда и въезда
Россиянам разрешат выезжать за рубеж для ухода за родственниками и лечения.
Канал 7+ 08 июня в 12:14
Здоровье
Заболеваемость внебольничной пневмонией в Петербурге выросла в 20 раз
Показатель заболеваемости за неделю превысил среднемноголетний уровень в 20 раз, передаёт РБК, ссылаясь на слова начальника отдела эпидемиологического надзора локального подразделения Роспотребнадзора Ирины Чхинджерии.
78.ru вчера в 10:48