РИА НовостиФСБ предотвратила теракт в КЧР, готовившийся пособником «Правого сектора» против военныхВ Карачаево-Черкесии задержали сторонника "Правого сектора"*, готовившего теракт против органов власти и военных, сообщила ФСБ.РИА НовостиТакже ФСБ опубликовала видеозапись задержания и допроса подозреваемого.РИА НовостиВ тайнике дома у задержанного были обнаружены два самодельных взрывных устройства мощностью около трех килограммов в тротиловом эквиваленте каждое и схемы подхода к зданиям прокуратуры и военкомата.REGNUMВозбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и участии в экстремистской организации.РИА НовостиЧитать далееСвернутьТелеканал 360°Телеканал 360°Российская газетаРБКНТВКП - Северный Кавказ (Ставрополь)Кавказ ПостRostov gazetaСусанинСиловой блокГлагоLПолитРоссияPravda.RuПрофильЯмал-МедиаЦарьградУтренний ЮгНародные новостиПодробнее о событииФСБ задержала россиянина, готовившего теракт в Карачаево-ЧеркесииФонтанка.Ру03:17ФСБ предотвратила теракт в КЧР, готовившийся пособником «Правого сектора» против военныхРИА Новости02:48Самое цитируемоеФСБ задержала неонациста «Правого сектора», планировавшего теракт в ЧеркесскеТелеканал 360°03:07ФСБ задержала сторонника «Правого сектора»*, готовившего терактURA.Ru02:57ФСБ задержала в Карачаево-Черкесии сторонника «Правого сектора», который готовил терактРБК02:52Готовившего два теракта сторонника «Правого сектора» задержали в КЧРSmotrim.ru03:05ФСБ: в Черкесске задержали местного жителя, который планировал совершить теракт и уехать в УкраинуМедиазона03:34Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентПоказать ещёОценить1Поделиться