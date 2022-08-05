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ФСБ предотвратила теракт в КЧР, готовившийся пособником «Правого сектора» против военных

В Карачаево-Черкесии задержали сторонника "Правого сектора"*, готовившего теракт против органов власти и военных, сообщила ФСБ.
РИА Новости
Также ФСБ опубликовала видеозапись задержания и допроса подозреваемого.
РИА Новости
В тайнике дома у задержанного были обнаружены два самодельных взрывных устройства мощностью около трех килограммов в тротиловом эквиваленте каждое и схемы подхода к зданиям прокуратуры и военкомата.
REGNUM
Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и участии в экстремистской организации.
РИА Новости

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ФСБ задержала россиянина, готовившего теракт в Карачаево-Черкесии
Фонтанка.Ру03:17
ФСБ предотвратила теракт в КЧР, готовившийся пособником «Правого сектора» против военных
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