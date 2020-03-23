Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии сотрудники Федеральной службы безопасности нейтрализовали троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет. Уточняется, что информация о подготовке теракта поступила в понедельник утром.
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Силовики уничтожили в КБР трех предполагаемых террористов

Коммерсантъ06:02

ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии

РИА Новости05:07

В Кабардино-Балкарии предотвратили теракт

Радио Sputnik05:15

В Кабардино-Балкарии предотвращен теракт

ТАСС05:13

В Кабардино-Балкарии нейтрализовали троих бандитов

Известия05:12

В КБР ликвидировали группу боевиков, готовивших теракты

Интерфакс05:09

В Кабардино-Балкарии нейтрализовали трёх готовивших теракт бандитов

RT на русском05:24
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Происшествия

В курганском городе после обысков в ОВД сменился начальник полиции

REGNUM 05:04
Общество

Главный инфекционист Ставрополья завезла коронавирус в регион

Магсити74 вчера в 02:24
Общество

Песков рассказал о работе АП на фоне распространения коронавируса

Сотрудники администрации президента России по возможности уйдут на удаленный режим работы после распоряжения мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которому москвичи старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции до 14 апреля.
Известия 06:13
Политика

Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Российская газета вчера в 23:03
Общество

Мишустин поручил Минтруду и ФНС следить за выплатой зарплат

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду и ФНС России каждую неделю контролировать случаи невыплаты заработной платы.
РБК 05:14
Армия и оружие

ВКС России подготовили девять самолетов для доставки помощи в Италию

Воздушно-космические силы России сосредоточили девять военно-транспортных самолетов Ил-76 на аэродроме Чкаловский в Подмосковье для доставки бригад вирусологов и оборудования в Италию с целью борьбы с коронавирусом.
ТАСС вчера в 04:07
Шоу-бизнес

Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ

Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Газета.Ru вчера в 08:23
Экономика

Правительство в три раза увеличило список системообразующих компаний

В пятницу правительственная комиссия по экономической политике под председательством вице-премьера Андрея Белоусова решила в три раза расширить перечень системообразующих компаний.
Ведомости 04:27
Энергетика

Цены на нефть Brent и WTI на открытии торгов обвалились на 8-10%

Цены на нефть снова обвалились – майский фьючерс на марку Brent потерял на открытии торгов более 8%. Североамериканская WTI потеряла немногим меньше 10%, едва не свалившись ниже $20 за баррель.
Газета.Ru 02:13
Общество

Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ

Правительство России выделяет Минпромторгу 7,5 млрд рублей из резервного фонда на закупку аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации.
RT на русском 02:42
Экономика

Цена российской пшеницы превысила стоимость нефти

За неделю с 16 по 20 марта средняя стоимость пшеницы на внутреннем рынке выросла на 1 тысячу рублей за тонну - до 13,3 тысячи рублей за тонну, пишет "Коммерсант" со ссылкой на отчет "Совэкона".
Российская газета 03:57
Общество

В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом

По данным на 22 марта, в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Юга.ру вчера в 09:11
Общество

Камеры ГИБДД смогут фиксировать использование смартфона за рулем

РБК 06:11
Происшествия

Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
REGNUM 03:27
Энергетика

Цены на газ в Европе упали к историческим минимумам

Цены на газ в Европе упали к историческим минимумам «Газпром» в этом году может получить самую низкую за 15 лет стоимость газа на своем основном экспортном рынке — в Европе.
Коммерсантъ вчера в 18:24
Культура

Алексей Глызин поделился впечатлениями от участия в шоу «Маска» после вылета

Глызин признался, что шоу отнимает немало как моральных, так и физических сил.
Актуальные Новости вчера в 21:02
Общество

В Китае отказались от помощи из России в борьбе с коронавирусом

Китайский город Гуанчжоу — один из побратимов Екатеринбурга — отказался от гуманитарной помощи, которую планировали отправить из Свердловской области в рамках борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 06:14
Общество

Фитнес-клубы в регионах могут закрыться

Представители индустрии прогнозируют коллапс рынка В рамках борьбы с распространением коронавируса вслед за Москвой фитнес-клубы, бассейны, аквапарки и спортивные объекты для массовых тренировок могут быть закрыты и в других городах страны.
Коммерсантъ 04:13
Общество

Пожилым жителям Подмосковья рекомендовали соблюдать режим самоизоляции до 14 апреля

Пенсионерам предусмотрена выплата в размере 3000 рублей, половину этой суммы перечислят в ближайший четверг (26 марта), вторую часть – 14 апреля, в последний день самоизоляции.
Радио 1 03:05
Армия и оружие

Песков заявил об отсутствии военных действий в Сирии

В Сирии нет военных действий, обстановка в стране стабилизировалась.
Известия 06:02
Общество

Суд в Нидерландах продолжит рассмотрение дел фигурантов по MH17 8 июня

Окружной суд Гааги принял решение отложить рассмотрение досье обвиняемых по делу о крушении Boeing (рейс MH17) на Украине в 2014 году Олега Пулатова, Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко до 8 июня 10:00, заявил на слушаниях в суде под Амстердамом в понедельник председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
РИА Новости 06:40
Политика

ЦИК Абхазии объявил Бжанию победителем президентских выборов

Сухум, 23 марта 2020, 13:19 — REGNUM Предварительные итоги голосования на повторных выборах президента Абхазии 23 марта озвучил председатель Центральной избирательной комиссии республики (ЦИК) Тамаз Гогия во время брифинга, сообщает ИА «Апсадгьыл-инфо».
REGNUM 06:19
Политика

Россия решила не запрещать въезд в страну жителям ДНР и ЛНР

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился не распространять на жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) временный запрет на въезд в страну для иностранцев.
Интерфакс 04:18
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею официально отменен

Чемпионат мира по хоккею среди мужских команд официально отменен. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).
МК-Спорт 21 марта в 10:58
Общество

РБК: полиция подготовит план на случай закрытия въезда в Москву

МВД разработает план действий на случай ограничения въезда и выезда из Москвы автотранспорта, а также на случай введения комендантского часа.
РИА Новости вчера в 13:28
Шоу-бизнес

«Девушка Бонда» Ольга Куриленко вылечилась от коронавируса

Ольга Куриленко полностью выздоровела от COVID-19. Об этом звезда бондианы рассказала своим фанатам в Instagram.
Актуальные Новости 05:44
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Ведомости вчера в 16:55
Политика

В Кремле прокомментировали идею отмены санкций из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировали идею отмены санкций из-за COVID-19, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:16
Общество

Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса

Россия на фоне пандемии коронавируса с 23 марта ограничивает авиасообщение со всеми странами мира, сообщила Росавиация.
РИА Новости вчера в 17:13
Игры

Инопланетяне, красная монтировка и «Черная Меза». Как создавалась легендарная Half-Life

С момента выхода Half-life 2 Episode 2 прошло почти 13 лет, фанаты уже и не надеялись увидеть новую игру по любимой вселенной.
Матч ТВ вчера в 02:08
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Национальный антитеррористический комитет
Федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, обеспечивающий координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по противодействию терроризму.
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