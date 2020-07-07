Происшествия
Газета.RuФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани
Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
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с чего всё началось
Сотрудники ФСБ в Астрахани задержали сторонника запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ), который планировал террористический акт в Астрахани. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе УФСБ по Астраханской области.ТАСС07:58
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Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе с 25-летней звездой «Папиных дочек»
Призер олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек», 25-летней актрисой Елизаветой Арзамасовой.
Lenta.ru 11:31
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам
Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
РБК 06:54
Общество
Delivery Club начал выплачивать курьерам долги по зарплате
Ранее курьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовку с 7 июля из-за невыплаты зарплат.
Коммерсантъ 11:48
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней
Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.
РБК 05:47
Происшествия
Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в окончательной редакции
ТАСС вчера в 11:34
Происшествия
СК завершил расследование дел о фото нацистов в «Бессмертном полку»
Rambler News Service 03:58
Общество
Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»
REGNUM вчера в 08:30
Происшествия
Не менее 21 человека погибли при падении автобуса с детьми в Китае
Автобус со школьниками упал в водоем в городе Аньшунь в провинции Гуйчжоу на юге Китая, по меньшей мере 21 человек погиб, еще 15 — ранены.
Известия 07:09
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
Экономика
Правительство одобрило льготы для новых проектов
Правительство одобрило льготы для новых проектов Правительство все-таки встало на сторону компаний газохимии в споре с Минфином о размере льгот на переработку этана и сжиженных углеводородных газов (СУГ).
Коммерсантъ 09:14
Политика
Порошенко поругался с депутатом Рады из-за поздравления Путину
Бывший президент Украины Петр Порошенко во время телепередачи "Свобода слова" на канале ICTV поругался с депутатом Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Ириной Верещук, которая напомнила, что шесть лет назад он поздравил Владимира Путина с Днем России.
РИА Новости 09:13
Происшествия
Подозреваемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» не признал вину
Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, подозреваемый в государственной измене, не считает себя виновным, передает корреспондент РИА Новости из Лефортовского суда.
РИА Новости 11:55
Игры
Sony заплатит 10 тысяч долларов за взлом прошивки PlayStation 4
Компании Sony выставлен счет от пользователя PlayStation 4, который нашел изъяны в игровой приставке.
ToDay News Ufa 11:11
Общество
На Среднем Урале сократилось число бессимптомных больных коронавирусом
Как сообщил на брифинге заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, в ближайшие три дня он будет увеличен за счет того, что больные с легкой формой заболевания будут направляться для долечивания в места временного пребывания инфицированных.
Уральский рабочий 08:51
Гаджеты
Xiaomi выпустила смартфон Poco M2 Pro за $187
Evo-rus.com 07:34
Футбол
Защитник «Крыльев Советов» Полуяхтов дисквалифицирован на три игры РПЛ
Защитник самарских "Крыльев Советов" Владимир Полуяхтов дисквалифицирован Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС) на три матча за удаление в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом", сообщается на сайте РФС.
РИА Новости 11:58
Экономика
Золото обновило ценовой максимум с 2011 года
Минутами ранее цена золота росла до $1809 за тройскую унцию, что является максимальным показателем с 21 сентября 2011 года.
Газета.Ru 12:03
Футбол
Вратари «Локомотива» поддержали вратаря, в которого ударила молния
Голкиперы московского футбольного клуба "Локомотив" Гилерме, Антон Коченков и Никита Медведев выразили поддержку вратарю подмосковной команды "Знамя Труда" Ивану Заборовскому, в которого попала молния на тренировке.
РИА Новости 04:36
Футбол
Бывший вице-президент «Монако» может стать гендиректором «Спартака»
Москва, 7 июля 2020, 15:30 — REGNUM Новым генеральным директором московского «Спартака» может стать бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев.
REGNUM 08:30
Армия и оружие
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
Здоровье
Россиян призвали не бояться второй волны коронавируса
Бояться второй волны коронавируса не стоит, поскольку инфекция превратится в сезонное заболевание.
Lenta.ru 11:42
Армия и оружие
Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море
В акваторию Черного моря зашли три корабля НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
РБК 12:17
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
Наука
В затопленных пещерах Мексики нашли шахты древних индейцев
Дайверы, исследующие затопленные пещеры на полуострове Юкатан (Мексика), обнаружили на дне человеческие останки.
МИР 24 вчера в 02:15
Гаджеты
Процессоры AMD Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT (Matisse Refresh) поступили в продажу
Тестирование процессоров AMD Ryzen 5 3600XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 9 3900XT 8-ядерный Ryzen 7 3800XT является прямым конкурентом Core i7-10700K.
iXBT.com 09:34
Здоровье
Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков
Смирнова говорит, что подобные процедуры могут нанести человеку вред, поскольку способствуют снижению перистальтики кишечника, вымывают такие минералы, как натрий, магний, калий и кальций.
Evo-rus.com 07:24