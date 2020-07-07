Происшествия

Газета.RuГазета.RuФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани

Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
Читать в источнике
Комментировать257
с чего всё началось

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Астраханской области

Сотрудники ФСБ в Астрахани задержали сторонника запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ), который планировал террористический акт в Астрахани. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе УФСБ по Астраханской области.
ТАСС07:58

Подробнее о событии

ФСБ предотвратила в Астрахани страшный теракт

Астраханские новости09:28

В Астрахани предотвращена попытка теракта

Астрахань.Ру08:48

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Астраханской области

ТАСС07:58

В Астраханской области пресекли террористический акт

ГТРК Лотос08:14

У пойманного в Астрахани террориста изъяли целый арсенал оружия

Блокнот Астрахань 09:12

ФСБ предотвратила теракт в Астраханской области

РИА Новости08:05

ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани

Арбуз08:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 12:34, Ашберн
Общество

Способная достроить «Северный поток-2» баржа вышла из порта

Lenta.ru 12:29
Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе с 25-летней звездой «Папиных дочек»

Призер олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек», 25-летней актрисой Елизаветой Арзамасовой.
Lenta.ru 11:31
137
Экономика

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам

Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
РБК 06:54
135
Общество

Delivery Club начал выплачивать курьерам долги по зарплате

Ранее курьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовку с 7 июля из-за невыплаты зарплат.
Коммерсантъ 11:48
469
Музыка

Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней

Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.
РБК 05:47
49
Происшествия

Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в окончательной редакции

ТАСС вчера в 11:34
172
Происшествия

СК завершил расследование дел о фото нацистов в «Бессмертном полку»

Rambler News Service 03:58
15
Общество

Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»

REGNUM вчера в 08:30
74
Происшествия

Не менее 21 человека погибли при падении автобуса с детьми в Китае

Автобус со школьниками упал в водоем в городе Аньшунь в провинции Гуйчжоу на юге Китая, по меньшей мере 21 человек погиб, еще 15 — ранены.
Известия 07:09
17
Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
378
Экономика

Правительство одобрило льготы для новых проектов

Правительство одобрило льготы для новых проектов Правительство все-таки встало на сторону компаний газохимии в споре с Минфином о размере льгот на переработку этана и сжиженных углеводородных газов (СУГ).
Коммерсантъ 09:14
6
Общество

На акции в поддержку Сафронова в центре Москвы задержали 14 человек

ТАСС 08:12
20
Политика

Порошенко поругался с депутатом Рады из-за поздравления Путину

Бывший президент Украины Петр Порошенко во время телепередачи "Свобода слова" на канале ICTV поругался с депутатом Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Ириной Верещук, которая напомнила, что шесть лет назад он поздравил Владимира Путина с Днем России.
РИА Новости 09:13
6
Происшествия

Подозреваемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» не признал вину

Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, подозреваемый в государственной измене, не считает себя виновным, передает корреспондент РИА Новости из Лефортовского суда.
РИА Новости 11:55
174
Игры

Sony заплатит 10 тысяч долларов за взлом прошивки PlayStation 4

Компании Sony выставлен счет от пользователя PlayStation 4, который нашел изъяны в игровой приставке.
ToDay News Ufa 11:11
1
Общество

На Среднем Урале сократилось число бессимптомных больных коронавирусом

Как сообщил на брифинге заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, в ближайшие три дня он будет увеличен за счет того, что больные с легкой формой заболевания будут направляться для долечивания в места временного пребывания инфицированных.
Уральский рабочий 08:51
6
Гаджеты

Xiaomi выпустила смартфон Poco M2 Pro за $187

Evo-rus.com 07:34
6
Общество

Для главы карельского «Мемориала» Дмитриева требуют 15 лет колонии

Коммерсантъ 11:30
323
Футбол

Защитник «Крыльев Советов» Полуяхтов дисквалифицирован на три игры РПЛ

Защитник самарских "Крыльев Советов" Владимир Полуяхтов дисквалифицирован Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС) на три матча за удаление в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом", сообщается на сайте РФС.
РИА Новости 11:58
Экономика

Золото обновило ценовой максимум с 2011 года

Минутами ранее цена золота росла до $1809 за тройскую унцию, что является максимальным показателем с 21 сентября 2011 года.
Газета.Ru 12:03
Футбол

Вратари «Локомотива» поддержали вратаря, в которого ударила молния

Голкиперы московского футбольного клуба "Локомотив" Гилерме, Антон Коченков и Никита Медведев выразили поддержку вратарю подмосковной команды "Знамя Труда" Ивану Заборовскому, в которого попала молния на тренировке.
РИА Новости 04:36
Футбол

Бывший вице-президент «Монако» может стать гендиректором «Спартака»

Москва, 7 июля 2020, 15:30 — REGNUM Новым генеральным директором московского «Спартака» может стать бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев.
REGNUM 08:30
Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
583
Здоровье

Россиян призвали не бояться второй волны коронавируса

Бояться второй волны коронавируса не стоит, поскольку инфекция превратится в сезонное заболевание.
Lenta.ru 11:42
3
Армия и оружие

Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море

В акваторию Черного моря зашли три корабля НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
РБК 12:17
132
Политика

Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса

Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
2,1K
Наука

В затопленных пещерах Мексики нашли шахты древних индейцев

Дайверы, исследующие затопленные пещеры на полуострове Юкатан (Мексика), обнаружили на дне человеческие останки.
МИР 24 вчера в 02:15
11
Происшествия

Россиянин из ненависти пинал женщин ногами в парке и попал на видео

Lenta.ru 09:24
13
Гаджеты

Процессоры AMD Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT (Matisse Refresh) поступили в продажу

Тестирование процессоров AMD Ryzen 5 3600XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 9 3900XT 8-ядерный Ryzen 7 3800XT является прямым конкурентом Core i7-10700K.
iXBT.com 09:34
Здоровье

Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков

Смирнова говорит, что подобные процедуры могут нанести человеку вред, поскольку способствуют снижению перистальтики кишечника, вымывают такие минералы, как натрий, магний, калий и кальций.
Evo-rus.com 07:24
5
Как работают Яндекс.Новости?
Главное