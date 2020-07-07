Сотрудники ФСБ в Астрахани задержали сторонника запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ), который планировал террористический акт в Астрахани. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе УФСБ по Астраханской области.

с чего всё началось

Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.

Экономика Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян Минэкономразвития России опровергает данные о резком падении доходов населения, появившиеся ранее в СМИ со ссылкой на исследование "Росгосстрах жизни" и научно-технического центра "Перспектива". 665

Шоу-бизнес Муж актрисы Анастасии Макеевой бросил ее ради подопечной Богомолова Как рассказала СМИ близкая подруга Макеевой по имени Полина, Александр завел роман с подопечной режиссера Константина Богомолова — актрисой Екатериной Седик. 36

Политика Белый дом начал внутреннее расследование «сговора» России и талибов Белый дом начал внутреннее расследование опубликованной The New York Times статьи, чтобы выяснить, благодаря кому произошла утечка разведданных о сговоре России и талибов, пишет газета Politico.

Политика Песков прокомментировал инцидент с задержанным за госизмену Сафроновым Пресс-секретарь главы РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что президента не ставили в известность о деле советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, которого задержали по подозрению в госизмене, передает РИА Новости. 115

Политика Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью. 2K

Экономика KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС. 11

Экономика 10% за квартал: Reuters подсчитал степень обвала экономики Украины Киев, 7 июля 2020, 16:53 — REGNUM Экономика Украина продемонстрирует падение на 10% во втором квартале нынешнего года (по сравнению с аналогичными показателями прошлого года) из-за карантинных ограничений, говорится в материале Reuters, обнародованном 7 июля.

Здоровье Эксперт: распространение коронавируса может угаснуть и без вакцины Член-корреспондент РАН Константин Чумаков заявил, что пандемия коронавируса в мире может завершиться до появления вакцины.

Политика Депутат Рашкин выиграл дело против Володина в ЕСПЧ Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) огласил решение по жалобе депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина по делу против спикера Госдумы Вячеслава Володина, сообщил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. 30

Происшествия Не менее трех человек погибли при столкновении поездов в Чехии По меньшей мере три человека погибли при столкновении двух поездов в Чехии. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает портал Aktu.news.

Общество У журналистки Бекбулатовой проводятся обыски 7 июля в Москве в квартире главного редактора издания "Холод" Таисии Бекбулатовой оперативно-следственная группа проводит обыск и иные следственные действия. 97

Общество Профсоюз курьеров Delivery Club объявил забастовку В Москве курьеры Delivery Club объявили с 7 июля бессрочную забастовку из-за невыплаты зарплат, сообщает профсоюз «Курьер». 410