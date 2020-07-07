Происшествия
Газета.RuФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани
Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
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с чего всё началось
Сотрудники ФСБ в Астрахани задержали сторонника запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ), который планировал террористический акт в Астрахани. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе УФСБ по Астраханской области.ТАСС07:58
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Шоу-бизнес
Мадонна позировала топлес на костылях
WomanHit.ru 09:28
Общество
На пикетах в поддержку Сафронова у здания ФСБ задержали 8 журналистов
Московский Комсомолец 09:47
Общество
Прокуратура запросила 15 лет для главы «Мемориала» в Карелии Дмитриева
Гособвинение попросило для главы карельского отделения «Мемориала», историка Юрия Дмитриева 15 лет заключения, передает ТАСС со ссылкой на его адвоката Виктора Ануфриева.
РБК 11:02
Экономика
Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян
Минэкономразвития России опровергает данные о резком падении доходов населения, появившиеся ранее в СМИ со ссылкой на исследование "Росгосстрах жизни" и научно-технического центра "Перспектива".
ТАСС 10:02
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Шоу-бизнес
Муж актрисы Анастасии Макеевой бросил ее ради подопечной Богомолова
Как рассказала СМИ близкая подруга Макеевой по имени Полина, Александр завел роман с подопечной режиссера Константина Богомолова — актрисой Екатериной Седик.
iReactor 04:37
Общество
График подачи воды установили в ряде городов Кубани из-за засухи
На Кубани в ряде городов был введен график подачи воды из-за засухи в регионе.
Газета.Ru 10:54
Общество
Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
РИА Новости 08:56
Здоровье
Женщина родила четверню в столичном центре планирования семьи
Вечерняя Москва вчера в 12:27
Политика
Белый дом начал внутреннее расследование «сговора» России и талибов
Белый дом начал внутреннее расследование опубликованной The New York Times статьи, чтобы выяснить, благодаря кому произошла утечка разведданных о сговоре России и талибов, пишет газета Politico.
Газета.Ru 09:30
Технологии
В Google Play нашли 25 приложений, похищающих учетные записи Facebook
Специалисты компании Evina (Франция) провели исследование и выяснили, что 25 приложений из Google Play, доступных для устройств с операционной системой Android, являются вредоносными.
Pravda.Ru 05:44
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
В Турции прошли испытания российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Российская газета 04:41
Политика
Песков прокомментировал инцидент с задержанным за госизмену Сафроновым
Пресс-секретарь главы РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что президента не ставили в известность о деле советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, которого задержали по подозрению в госизмене, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 06:49
Армия и оружие
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
Общество
В Алтайском крае выявили еще 124 случая заражения коронавирусом
За последние сутки на территории Алтайского края выявлено 124 новых случая инфицирования коронавирусом.
Evo-rus.com вчера в 04:15
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
Экономика
KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС
Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС.
РБК 06:32
Футбол
«Зенит» во второй раз подряд стал чемпионом России
Газета.Ru вчера в 03:05
Экономика
10% за квартал: Reuters подсчитал степень обвала экономики Украины
Киев, 7 июля 2020, 16:53 — REGNUM Экономика Украина продемонстрирует падение на 10% во втором квартале нынешнего года (по сравнению с аналогичными показателями прошлого года) из-за карантинных ограничений, говорится в материале Reuters, обнародованном 7 июля.
REGNUM 09:53
Здоровье
Эксперт: распространение коронавируса может угаснуть и без вакцины
Член-корреспондент РАН Константин Чумаков заявил, что пандемия коронавируса в мире может завершиться до появления вакцины.
Моя Москва.онлайн 10:50
Политика
Депутат Рашкин выиграл дело против Володина в ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) огласил решение по жалобе депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина по делу против спикера Госдумы Вячеслава Володина, сообщил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Коммерсантъ 05:32
Происшествия
Не менее трех человек погибли при столкновении поездов в Чехии
По меньшей мере три человека погибли при столкновении двух поездов в Чехии. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает портал Aktu.news.
Известия 10:56
Киберспорт
Sonneiko ушел из Ninjas in Pyjamas
Cyber.sports.ru 08:37
Общество
У журналистки Бекбулатовой проводятся обыски
7 июля в Москве в квартире главного редактора издания "Холод" Таисии Бекбулатовой оперативно-следственная группа проводит обыск и иные следственные действия.
МонаВиста 07:47
Общество
Профсоюз курьеров Delivery Club объявил забастовку
В Москве курьеры Delivery Club объявили с 7 июля бессрочную забастовку из-за невыплаты зарплат, сообщает профсоюз «Курьер».
Коммерсантъ 07:31
Экономика
Сбербанк зафиксировал рост расходов россиян за неделю
По данным Сбербанка, 29 и 30 июня падение расходов россиян относительно аналогичного периода прошлого года составляло 7,9%. Однако после поступления гражданам социальных выплат в качестве меры поддержки на фоне пандемии коронавируса был зафиксирован рост трат на 20% год к году.
Rambler News Service 08:04
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене
Ранее сатирик заявил, что Брухунова российскому юмористу не подходит. Жорин добавил, что тем самым Петросян желает защитить Брухунову.
Evo-rus.com 05:29
Происшествия
На Украине зафиксировали новые очаги лесных пожаров
РИА Новости 09:05
Общество
«Аэрофлот» объяснил отказ вывезти собак из Шанхая попыткой контрабанды
Авиакомпания «Аэрофлот» отказалась взять на борт вывозного рейса из Шанхая несколько десятков домашних животных пассажиров.
Коммерсантъ 10:06
Здоровье
Опрос: врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу
Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
BFM.ru 05:32