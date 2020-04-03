Происшествия
Газета.RuФСБ выявила на Ставрополье планировавшую теракты ячейку ИГ
По данным спецслужб, в состав ячейки входили житель Ставрополья и выходец из Дагестана. Они планировали нападения на сотрудников полиции и совершение терактов на объектах массового пребывания граждан, отметили в ФСБ.
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Здоровье
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Общество
В центре Пирогова рассказали о самочувствии главврача Коммунарки
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, у которого диагностировали коронавирус, чувствует себя хорошо, рвётся на работу, заявил генеральный директор Национального медико-хирургического центра имени Пирогова, доктор медицинских наук Олег Карпов.
Энергетика
Трамп заявил о начале переговоров Москвы и Эр-Рияда по нефти
В начале марта Эр-Рияд предложил из-за эпидемии короновируса в мире и падения спроса на сырье дополнительно сократить добычу на 1,5 млн барр. / сутки к уже действовавшему снижению, до 3,6 млн барр. / сутки.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Политика
Глава Башкирии Хабиров: режим самоизоляции могут демократизировать
Режим самоизоляции в Башкирии могут демократизировать, заявил глава региона Радий Хабиров.
Армия и оружие
Российские истребители Су-35 получили гиперзвуковые ракеты
Истребители Су-35 получили оснащение ракетой "воздух-воздух" Р-37М.
Общество
Режим самоизоляции в Липецкой области продлен до 30 апреля
В своем обращении губернатор заявил о продлении режима всеобщей самоизоляции до 30 апреля и перечислил меры предпринятые для поддержки населения и бизнеса.
Общество
Россия приостанавливает все вывозные рейсы
Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
Общество
Алиханов: калининградские лаборатории выявили 40 случаев заражения коронавирсом
Виталий Невар / Новый Калининград Калининградские лаборатории выявили десятки случаев заражения коронавирсом, результаты исследований проверяют в Москве и Новосибирске.
Общество
Посольство РФ в Чехии возмущено сносом памятника маршалу Коневу
Прага, 3 апреля 2020, 14:49 — REGNUM Российское посольство в Чехии глубоко возмущено демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Происшествия
В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
Общество
Собянин утвердил штрафы за нарушение режима изоляции
Напомним, в Москве и большинстве регионов России введен режим изоляции граждан из-за коронавируса.
Происшествия
В Коми умерли двое пациентов с коронавирусом
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения
Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к нации. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Наука
Первые испытания вакцины от коронавируса прошли успешно
Первые испытания вакцины от коронавируса прошли успешно — ТАСС Сегодня ТАСС сообщило об успешных доклинических испытаниях американскими врачами вакцины нового типа против COVID-19.
Политика
Путин призвал не ограничивать работу предприятий «под одну гребенку»
"Ясно, что ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны нецелесообразно", - сказал Путин на заседании Совбеза, кадры которого показал телеканал "Россия 24".
Общество
У дочери Охлобыстина обнаружили коронавирус
Политика
Путин назначил Цыбульского врио главы Архангельской области
Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян умилила подписчиков фото с младшей дочерью и мужем
Лица старших детей журналистка скрывает. «Карантинный папа», - лаконично подписала публикацию Маргарита Симоньян.
Политика
ВЦИОМ зафиксировал рост рейтинга Путина после нового обращения к нации
В четверг Владимир Путин выступил с новым обращением к нации в связи с пандемией коронавируса.
Авто
В Европе продается Lada Vesta за 60 тысяч евро
Автомобиль находится в рабочем состоянии, а силовой агрегат обладает ещё остаточным ресурсом в 3000 км (турбодвигатель Oreca следует перебирать через каждые 6 тыс. км). За 60 000 евро предлагают лишь саму машину – примерно столько же стоят авто с пробегом класса TCR.
Армия и оружие
Сделка США с талибами не остановила кровопролитие в Афганистане
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома
Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
Происшествия
Под Мурманском частично закрыли больницу из-за коронавируса у медиков
В Мурманской области закрыли часть корпуса Апатитско-Кировской городской больницы после выявления коронавирусной инфекции у трёх медицинских работников.
Общество
В Совфеде оценили новые правила передвижения на машине в Москве
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал RT новые правила пользования личным транспортом в Москве, согласно которым ездить на автомобиле разрешается только по одному, кроме случаев совместной изоляции.
Политика
Россия предложила Кипру пересмотреть соглашение о налогах
Россия направила правительству Кипра письмо об изменении соглашения об избежании двойного налогообложения, рассказал премьер Михаил Мишустин на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
Армия и оружие
Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами
Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.