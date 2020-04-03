Происшествия

Газета.RuГазета.RuФСБ выявила на Ставрополье планировавшую теракты ячейку ИГ

По данным спецслужб, в состав ячейки входили житель Ставрополья и выходец из Дагестана. Они планировали нападения на сотрудников полиции и совершение терактов на объектах массового пребывания граждан, отметили в ФСБ.
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На Ставрополье выявили планировавшую теракты ячейку ИГ

Интерфакс05:39

Обнародована оперативная съемка ФСБ с готовившими теракты в России боевиками

Lenta.ru10:09

Террористический акт пресекли в Лянторе сотрудники полиции и ФСБ

СургутИнформТВ07:17

ФСБ пресекла попытку теракта в Югре

Новости Югры06:28

ФСБ предотвратила теракты на Ставрополье и в Югре

РИА Новости05:58

Суд арестовал троих членов террористической ячейки в ХМАО

ТАСС10:59

ФСБ и МВД предотвратили теракт в торговом центре в ХМАО

Интерфакс - Россия05:28
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Здоровье

Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Lenta.ru 07:51
Общество

В центре Пирогова рассказали о самочувствии главврача Коммунарки

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, у которого диагностировали коронавирус, чувствует себя хорошо, рвётся на работу, заявил генеральный директор Национального медико-хирургического центра имени Пирогова, доктор медицинских наук Олег Карпов.
РИА Новости 08:44
Энергетика

Трамп заявил о начале переговоров Москвы и Эр-Рияда по нефти

В начале марта Эр-Рияд предложил из-за эпидемии короновируса в мире и падения спроса на сырье дополнительно сократить добычу на 1,5 млн барр. / сутки к уже действовавшему снижению, до 3,6 млн барр. / сутки.
РБК вчера в 18:56
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Ведомости 09:14
Политика

Глава Башкирии Хабиров: режим самоизоляции могут демократизировать

Режим самоизоляции в Башкирии могут демократизировать, заявил глава региона Радий Хабиров.
iReactor 04:03
Армия и оружие

Российские истребители Су-35 получили гиперзвуковые ракеты

Истребители Су-35 получили оснащение ракетой "воздух-воздух" Р-37М.
Discover24 вчера в 06:28
Общество

Режим самоизоляции в Липецкой области продлен до 30 апреля

В своем обращении губернатор заявил о продлении режима всеобщей самоизоляции до 30 апреля и перечислил меры предпринятые для поддержки населения и бизнеса.
Gorod48 09:27
Общество

Россия приостанавливает все вывозные рейсы

Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
BFM.ru 09:19
Общество

Алиханов: калининградские лаборатории выявили 40 случаев заражения коронавирсом

Виталий Невар / Новый Калининград Калининградские лаборатории выявили десятки случаев заражения коронавирсом, результаты исследований проверяют в Москве и Новосибирске.
Новый Калининград.Ru 11:00
Общество

Посольство РФ в Чехии возмущено сносом памятника маршалу Коневу

Прага, 3 апреля 2020, 14:49 — REGNUM Российское посольство в Чехии глубоко возмущено демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
REGNUM 07:49
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM 03:43
Общество

Собянин утвердил штрафы за нарушение режима изоляции

Напомним, в Москве и большинстве регионов России введен режим изоляции граждан из-за коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 08:28
Происшествия

В Коми умерли двое пациентов с коронавирусом

Коммерсантъ 11:03
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения

Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к нации. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Моя Москва.онлайн 02:48
Наука

Первые испытания вакцины от коронавируса прошли успешно

Первые испытания вакцины от коронавируса прошли успешно — ТАСС Сегодня ТАСС сообщило об успешных доклинических испытаниях американскими врачами вакцины нового типа против COVID-19.
РИА ОмскПресс вчера в 15:25
Политика

Путин призвал не ограничивать работу предприятий «под одну гребенку»

"Ясно, что ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны нецелесообразно", - сказал Путин на заседании Совбеза, кадры которого показал телеканал "Россия 24".
РИА Новости 09:29
Общество

У дочери Охлобыстина обнаружили коронавирус

Lenta.ru 09:54
Политика

Путин назначил Цыбульского врио главы Архангельской области

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова.
Народные новости вчера в 12:09
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян умилила подписчиков фото с младшей дочерью и мужем

Лица старших детей журналистка скрывает. «Карантинный папа», - лаконично подписала публикацию Маргарита Симоньян.
RuNews24.ru 09:14
Политика

ВЦИОМ зафиксировал рост рейтинга Путина после нового обращения к нации

В четверг Владимир Путин выступил с новым обращением к нации в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 10:12
Авто

В Европе продается Lada Vesta за 60 тысяч евро

Автомобиль находится в рабочем состоянии, а силовой агрегат обладает ещё остаточным ресурсом в 3000 км (турбодвигатель Oreca следует перебирать через каждые 6 тыс. км). За 60 000 евро предлагают лишь саму машину – примерно столько же стоят авто с пробегом класса TCR.
CarsWeek.ru вчера в 09:16
Армия и оружие

Сделка США с талибами не остановила кровопролитие в Афганистане

NewInform вчера в 16:37
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 08:48
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
РИА Новости 00:04
Происшествия

Под Мурманском частично закрыли больницу из-за коронавируса у медиков

В Мурманской области закрыли часть корпуса Апатитско-Кировской городской больницы после выявления коронавирусной инфекции у трёх медицинских работников.
RT на русском 11:02
Религия

Показан объезд Москвы патриархом Кириллом с иконой

Lenta.ru 10:57
Общество

В Совфеде оценили новые правила передвижения на машине в Москве

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал RT новые правила пользования личным транспортом в Москве, согласно которым ездить на автомобиле разрешается только по одному, кроме случаев совместной изоляции.
RT на русском 09:32
Политика

Россия предложила Кипру пересмотреть соглашение о налогах

Россия направила правительству Кипра письмо об изменении соглашения об избежании двойного налогообложения, рассказал премьер Михаил Мишустин на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
Forbes 01 апреля в 14:17
Армия и оружие

Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами

Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
BFM.ru 06:07
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