Происшествия

ВедомостиВедомостиФСБ предотвратила вооруженное нападение на школу в Красноярске

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Красноярске подростка 2006 г. рождения за подготовку вооруженного нападения на школу, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства.
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Готовившего нападение на школу в Красноярске подростка подозревают в подготовке теракта

ТАСС13:18

В отношении готовившего нападение на школу подростка завели несколько дел

РИА Новости12:48

Видео задержания школьника, готовившего нападение в Красноярске

РЕН ТВ08:00

ФСБ задержала в Красноярске подростка, который готовил расстрел в школе

Newslab.ru08:45

Изъяты обрез и взрывные устройства: силовики задержали подростка, который готовил нападение на школу

НГС2408:14

ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

Интерфакс07:58

В Красноярске подросток готовил нападение на школу, но помешал коронавирус

КП - Красноярск08:48
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Здоровье

Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России

Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 07:44
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На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РИА Новости вчера в 10:56
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Экономика

Глава Минэкономразвития не смог получить кредит в банке

После многочисленных жалоб предпринимателей на отказы, глава Минэкономразвития сам обратился за «нулевым» кредитом в два крупнейших банка.
Рифей-Пермь 03:35
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Армия и оружие

Проходившие подготовку на базе США боевики сдались сирийской армии

Военное дело 01:58
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Политика

Посольство в Болгарии возмутилось осквернением могилы советских солдат

Российское посольство в Болгарии выразило возмущение осквернением братской могилы советских солдат в городе Добрич.
РИА Новости 16:28
Кино

Дженсен Эклс рассказал, сколько эпизодов «Сверхъестественного» успели отснять до карантина

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Общество

В Липецкой области ввели пропускную систему

Владельцы мобильных телефонов могут сразу в тоновом режиме ввести паспортные данные, в ответ на которые пришлют смс с кодом.
Российская газета 09:21
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Шоу-бизнес

Вера Брежнева опубликовала фото топлес и дала советы по питанию

Певица Вера Брежнева ведёт отдельный Instagram-аккаунт, где делится советами по здоровому питанию.
Газета Кемерова вчера в 14:13
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Происшествия

В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова

Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов.
Интерфакс 17:47
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Общество

Стала известна предварительная дата вывозного рейса из Непала в Москву

Москва, 17 апреля 2020, 00:54 — REGNUM Авиарейс по вывозу граждан России из Непала в Москву предварительно намечен на 20 апреля, говорится в официальном Telegram-канале Минкомсвязи РФ для информирования российских граждан по эвакуационным рейсам.
REGNUM 17:54
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
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Общество

В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

Четырнадцать человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 16:29
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Общество

В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
РИА Новости 06:15
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Общество

«Яндекс» запустил домашнее тестирование на коронавирус

Тестирование платное, но первые 10 тыс. тестов для входящих в группу риска людей оплатит «Яндекс» в виде пожертвований в фонды-партнеры «Подарок ангелу» и «Друзья», сообщили в компании.
Коммерсантъ 09:07
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Политика

ВОЗ обеспокоена ситуацией с коронавирусом в России

В ВОЗ вызывают беспокойство рост заражений и распространение коронавируса в России, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на онлайн-брифинге.
Газета.Ru 14:50
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Политика

Владимир Путин принял решение о переносе парада Победы

О переносе парада Победы объявил Владимир Путин.
Саратов 24 12:02
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Здоровье

Аллерголог назвала нового потенциального переносчика коронавируса

В мире зафиксировано более 1,9 миллиона случаев. Иммунолог-аллерголог Надежда Логина назвала нового потенциального переносчика коронавируса.
Моя Москва.онлайн 04:59
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Происшествия

Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске

Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 05:31
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Общество

В США выявлено свыше 650 тыс. человек, зараженных коронавирусом

Вашингтон, 16 апреля 2020, 23:28 — REGNUM Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом перевалило в США за отметку в 650 тыс. человек, сообщает 16 апреля сайт Университета Джонса Хопкинса, ведущего статистику пандемии в стране и в мире.
REGNUM 16:28
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Общество

В США из-за коронавируса отменили закон времен Ку-клукс-клана

Власти штата Джорджия (США) в связи с распространением коронавируса отменили действие закона времен борьбы с Ку-клукс-кланом, которым запрещалось ношение в публичных местах масок, капюшонов и других предметов одежды, скрывающих личность человека.
Взгляд.ру 14:04
Общество

ФНС России предложила внести доходы каждой семьи в специальный реестр

Замглавы ФНС отметил, что "жизнь сегодня показала, особенно последние месяцы, что у нас нет нормального объективного счетного понятия семьи, домохозяйства".
Интерфакс 13:51
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Футбол

Кокорин придумает новый способ празднования голов

За новый клуб форвард сыграл четыре матча в РПЛ, в которых забил три гола и отдал одну голевую передачу.
Metaratings 16:43
Общество

В Пятигорске ввели карантин из-за коронавируса

Режим карантина введен в городе-курорте Пятигорск в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщил в четверг губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
ТАСС 13:36
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Шоу-бизнес

Константин Меладзе объявил о распаде группы MBAND

Продюсер Константин Меладзе сообщил, что участники группы MBAND — Никита Киоссе, Анатолий Цой и Артем Пиндюра — стали самостоятельными артистами.
Вечерняя Москва 06:35
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Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
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Кремль отреагировал на предложение Трампа по поставке аппаратов ИВЛ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия при необходимости воспользуется предложением президента США Дональда Трампа о поставке в РФ аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 06:52
Происшествия

В Херсонской области Украины взорвался грузовик со снарядами

Херсон, Украина, 16 апреля 2020, 19:52 — REGNUM На Украине в Херсонской области загорелся и взорвался грузовой автомобиль, перевозивший боеприпасы, сообщает 16 апреля территориальное управление украинского Государственного бюро расследований (ГБР) в Мелитополе.
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Переиздание Crysis выйдет даже на «карманной» консоли Nintendo Switch

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Появился трейлер фильма «Лицо со шрамом» с Томом Харди в главной роли

Трейлер нового фильма об Аль Капоне «Лицо со шрамом» опубликован в Сети. Главную роль в картине исполнил британский актер Том Харди.
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Политика

Кабмин расширил список граждан с правом пересекать госграницу

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым расширяется список лиц, имеющих право пересекать государственную границу.
ТАСС 14:55
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