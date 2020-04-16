Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Красноярске подростка 2006 г. рождения за подготовку вооруженного нападения на школу, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства.

ФСБ предотвратила вооруженное нападение на школу в Красноярске

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