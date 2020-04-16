Происшествия
ВедомостиФСБ предотвратила вооруженное нападение на школу в Красноярске
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Красноярске подростка 2006 г. рождения за подготовку вооруженного нападения на школу, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства.
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Здоровье
Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 07:44
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости вчера в 10:56
Экономика
Глава Минэкономразвития не смог получить кредит в банке
После многочисленных жалоб предпринимателей на отказы, глава Минэкономразвития сам обратился за «нулевым» кредитом в два крупнейших банка.
Рифей-Пермь 03:35
Армия и оружие
Проходившие подготовку на базе США боевики сдались сирийской армии
Военное дело 01:58
Политика
Посольство в Болгарии возмутилось осквернением могилы советских солдат
Российское посольство в Болгарии выразило возмущение осквернением братской могилы советских солдат в городе Добрич.
РИА Новости 16:28
Кино
Дженсен Эклс рассказал, сколько эпизодов «Сверхъестественного» успели отснять до карантина
Киноафиша России вчера в 04:57
Общество
В Липецкой области ввели пропускную систему
Владельцы мобильных телефонов могут сразу в тоновом режиме ввести паспортные данные, в ответ на которые пришлют смс с кодом.
Российская газета 09:21
Шоу-бизнес
Вера Брежнева опубликовала фото топлес и дала советы по питанию
Певица Вера Брежнева ведёт отдельный Instagram-аккаунт, где делится советами по здоровому питанию.
Газета Кемерова вчера в 14:13
Происшествия
В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова
Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов.
Интерфакс 17:47
Общество
Стала известна предварительная дата вывозного рейса из Непала в Москву
Москва, 17 апреля 2020, 00:54 — REGNUM Авиарейс по вывозу граждан России из Непала в Москву предварительно намечен на 20 апреля, говорится в официальном Telegram-канале Минкомсвязи РФ для информирования российских граждан по эвакуационным рейсам.
REGNUM 17:54
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Общество
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
Четырнадцать человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 16:29
Общество
В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
РИА Новости 06:15
Общество
«Яндекс» запустил домашнее тестирование на коронавирус
Тестирование платное, но первые 10 тыс. тестов для входящих в группу риска людей оплатит «Яндекс» в виде пожертвований в фонды-партнеры «Подарок ангелу» и «Друзья», сообщили в компании.
Коммерсантъ 09:07
Политика
ВОЗ обеспокоена ситуацией с коронавирусом в России
В ВОЗ вызывают беспокойство рост заражений и распространение коронавируса в России, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на онлайн-брифинге.
Газета.Ru 14:50
Политика
Владимир Путин принял решение о переносе парада Победы
О переносе парада Победы объявил Владимир Путин.
Саратов 24 12:02
Здоровье
Аллерголог назвала нового потенциального переносчика коронавируса
В мире зафиксировано более 1,9 миллиона случаев. Иммунолог-аллерголог Надежда Логина назвала нового потенциального переносчика коронавируса.
Моя Москва.онлайн 04:59
Происшествия
Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске
Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 05:31
Общество
В США выявлено свыше 650 тыс. человек, зараженных коронавирусом
Вашингтон, 16 апреля 2020, 23:28 — REGNUM Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом перевалило в США за отметку в 650 тыс. человек, сообщает 16 апреля сайт Университета Джонса Хопкинса, ведущего статистику пандемии в стране и в мире.
REGNUM 16:28
Общество
В США из-за коронавируса отменили закон времен Ку-клукс-клана
Власти штата Джорджия (США) в связи с распространением коронавируса отменили действие закона времен борьбы с Ку-клукс-кланом, которым запрещалось ношение в публичных местах масок, капюшонов и других предметов одежды, скрывающих личность человека.
Взгляд.ру 14:04
Общество
ФНС России предложила внести доходы каждой семьи в специальный реестр
Замглавы ФНС отметил, что "жизнь сегодня показала, особенно последние месяцы, что у нас нет нормального объективного счетного понятия семьи, домохозяйства".
Интерфакс 13:51
Футбол
Кокорин придумает новый способ празднования голов
За новый клуб форвард сыграл четыре матча в РПЛ, в которых забил три гола и отдал одну голевую передачу.
Metaratings 16:43
Общество
В Пятигорске ввели карантин из-за коронавируса
Режим карантина введен в городе-курорте Пятигорск в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщил в четверг губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
ТАСС 13:36
Шоу-бизнес
Константин Меладзе объявил о распаде группы MBAND
Продюсер Константин Меладзе сообщил, что участники группы MBAND — Никита Киоссе, Анатолий Цой и Артем Пиндюра — стали самостоятельными артистами.
Вечерняя Москва 06:35
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
Политика
Кремль отреагировал на предложение Трампа по поставке аппаратов ИВЛ
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия при необходимости воспользуется предложением президента США Дональда Трампа о поставке в РФ аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 06:52
Происшествия
В Херсонской области Украины взорвался грузовик со снарядами
Херсон, Украина, 16 апреля 2020, 19:52 — REGNUM На Украине в Херсонской области загорелся и взорвался грузовой автомобиль, перевозивший боеприпасы, сообщает 16 апреля территориальное управление украинского Государственного бюро расследований (ГБР) в Мелитополе.
REGNUM 12:52
Кино
Появился трейлер фильма «Лицо со шрамом» с Томом Харди в главной роли
Трейлер нового фильма об Аль Капоне «Лицо со шрамом» опубликован в Сети. Главную роль в картине исполнил британский актер Том Харди.
iReactor 04:20
Политика
Кабмин расширил список граждан с правом пересекать госграницу
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым расширяется список лиц, имеющих право пересекать государственную границу.
ТАСС 14:55