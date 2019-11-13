Общество
Газета.RuФСБ предупредила о риске утечек из базы персональных данных россиян
В ФСБ раскритиковали законопроект о создании цифровых профилей россиян, утверждая, что обработка данных в рамках единой инфраструктуры значительно повысит риски утечек информации, в том числе о лицах, подлежащих государственной защите: судьях, прокурорах, следователях и сотрудниках силовых ведомств.
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с чего всё началось
ФСБ предупредила о риске утечек из создающейся единой базы персональных данных Законопроект о создании цифровых профилей граждан России подвергся критике со стороны Федеральной службы безопасности (ФСБ).Коммерсантъвчера в 17:49
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ФСБ раскритиковала единую базу персональных данных россиян и предупредила об утечках
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 01:49, Вашингтон
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