Общество

Газета.RuГазета.RuФСБ предупредила о риске утечек из базы персональных данных россиян

В ФСБ раскритиковали законопроект о создании цифровых профилей россиян, утверждая, что обработка данных в рамках единой инфраструктуры значительно повысит риски утечек информации, в том числе о лицах, подлежащих государственной защите: судьях, прокурорах, следователях и сотрудниках силовых ведомств.
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с чего всё началось

Федеральная служба в опасности

ФСБ предупредила о риске утечек из создающейся единой базы персональных данных Законопроект о создании цифровых профилей граждан России подвергся критике со стороны Федеральной службы безопасности (ФСБ).
Коммерсантъвчера в 17:49

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Федеральная служба в опасности

Коммерсантъвчера в 17:49

ФСБ увидела риски в создающейся единой базе данных россиян

Lenta.ruвчера в 19:58

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URA.Ruвчера в 20:45

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Фонтанка.Рувчера в 23:42

ФСБ предупредила о риске утечек из базы персональных данных россиян

Газета.Ru00:41

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Znak.com00:59
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 01:49, Вашингтон
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