Общество

Inc. RussiaInc. RussiaФСБ предупредила о возможных утечках из базы цифровых профилей россиян

Фото: Владимир Гердо / ТАСС Представители ФСБ усомнились в безопасности цифровых профилей россиян — в ведомстве считают, что перевод информации о жителях страны в электронную форму грозит утечкой данных, пишет "Коммерсант".
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с чего всё началось

Федеральная служба в опасности

ФСБ предупредила о риске утечек из создающейся единой базы персональных данных Законопроект о создании цифровых профилей граждан России подвергся критике со стороны Федеральной службы безопасности (ФСБ).
Коммерсантъвчера в 17:49

Подробнее о событии

Комитет Думы определится по законопроекту о цифровом профиле после отзыва кабмина

ТАСС04:51

ФСБ предупредила о риске утечек из базы персональных данных россиян

Газета.Ru00:41

ФСБ раскритиковала единую базу персональных данных россиян и предупредила об утечках

Фонтанка.Рувчера в 23:42

ФСБ предупредило о рисках, которые повлечёт единая база данных россиян

Эхо Москвы00:00

ФСБ призывает готовиться к масштабным утечкам персональных данных

URA.Ruвчера в 20:45

ФСБ увидела риски в создающейся единой базе данных россиян

Lenta.ruвчера в 19:58

Федеральная служба в опасности

Коммерсантъвчера в 17:49
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Расходы российских регионов на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 ноября оказались ниже 70 процентов от запланированного уровня.
Lenta.ru 03:55
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Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 06:12
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Сёмин хочет подписать Комличенко

Наставник "Локомотива" Юрий Сёмин лично заинтересован в трансфере форварда "Млады Болеслав" Николая Комличенко.
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Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд

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Газета.Ru 01:05
Путешествия

АТОР: в ноябре власти Египта повысят плату за вылет из страны

В Египте в ближайшие дни будет повышен размер сбора на вылет из страны, сообщает АТОР.
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В Петербурге девушка прыгнула в Мойку там, где Соколов топил останки

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Общество

На Сибирь и Урал надвигаются аномальные холода

На Урал и Сибирь надвигается арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду.
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В «Лефортово» сочли экс-полковника Захарченко склонным к побегу

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«Aliexpress Россия» – совместное предприятие Alibaba, Mail.ru Group, «Мегафона» и Российского фонда прямых инвестиций, его создание завершилось в октябре 2019 г. Ранее сервис «Яндекс.Касса» оценил, что траты россиян на распродажах к 11 ноября в 2019 г. выросли в 17 раз по сравнению с обычными днями, число заказов – в 9,2 раза.
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Финансы

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Минфин в 2020 году поменяет валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), снизив долю доллара США.
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Мать российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Валентина может быть арестована.
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Общество

Из Москвы в Севастополь запустят прямой поезд

Севастополь и Москву свяжет прямой поезд, который планируют запустить весной 2020 года.
Российская газета 04:48
Армия и оружие

Рособоронэкспорт покажет Су-57Э на выставке в Дубае

Рособоронэкспорт (входит в Ростех) на выставке Dubai Airshow в ноябре покажет новейший истребитель пятого поколения Су-57Э, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.
РИА Новости 04:10
Экономика

Топ-10 богатейших компаний России накопили около 3,4 трлн рублей

Топ-10 богатейших компаний России накопили около 3,4 трлн рублей, сообщает РБК со ссылкой на опубликованную Росстатом бухгалтерскую отчётность.
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Общество

Основателя Cirque du Soleil задержали за выращивание марихуаны

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Трамп заявил о близости торговой сделки с Китаем

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Телепродюсер Мазор не исключает отмену концертов Максима Галкина

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Губернатор Венето заявил об апокалиптическом наводнении в Венеции

Губернатор итальянской области Венето Лука Дзайа заявил, что Венеция столкнулась «с тотальным и апокалиптическим наводнением».
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