ФСБ предупредила о риске утечек из создающейся единой базы персональных данных Законопроект о создании цифровых профилей граждан России подвергся критике со стороны Федеральной службы безопасности (ФСБ).

с чего всё началось

Фото: Владимир Гердо / ТАСС Представители ФСБ усомнились в безопасности цифровых профилей россиян — в ведомстве считают, что перевод информации о жителях страны в электронную форму грозит утечкой данных, пишет "Коммерсант".

ФСБ предупредила о возможных утечках из базы цифровых профилей россиян

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