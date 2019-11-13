Общество
Inc. RussiaФСБ предупредила о возможных утечках из базы цифровых профилей россиян
Фото: Владимир Гердо / ТАСС Представители ФСБ усомнились в безопасности цифровых профилей россиян — в ведомстве считают, что перевод информации о жителях страны в электронную форму грозит утечкой данных, пишет "Коммерсант".
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с чего всё началось
ФСБ предупредила о риске утечек из создающейся единой базы персональных данных Законопроект о создании цифровых профилей граждан России подвергся критике со стороны Федеральной службы безопасности (ФСБ).Коммерсантъвчера в 17:49
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ФСБ раскритиковала единую базу персональных данных россиян и предупредила об утечках
Фонтанка.Рувчера в 23:42
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