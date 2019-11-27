Общество

BFM.ruBFM.ruЖитель Ижевска пытался продать военные секреты за рубеж

Житель Ижевска пытался продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, передает РИА Новости. По данным ФСБ, мужчина собирался создать на территории Удмуртии организацию, основной целью которой стала бы добыча ценных сведений.
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Житель Ижевска пытался продать секретные разработки ВКС иностранцам

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