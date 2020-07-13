Следствие предъявило обвинение в госизмене арестованному советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов. До этого Сафронов находился в статусе подозреваемого.

с чего всё началось

Следствие предъявило обвинение в госизмене арестованному советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов. До этого Сафронов находился в статусе подозреваемого.

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