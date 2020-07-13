Следствие предъявило обвинение в госизмене арестованному советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов. До этого Сафронов находился в статусе подозреваемого.

с чего всё началось

Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым. Об этом сообщил РБК адвокат Сафронова Иван Павлов.

Гаджеты Xiaomi «сломала» свой новейший смартфон на чистом Android Xiaomi уже выступила с заявлением, согласно которому все эти проблемы связаны с обыкновенной ошибкой: компания по ошибке начала распространять прошивку, предназначенную для мексиканского оператора Telcel, на все устройства, выпущенные для глобального рынка. 3

Энергетика Саудовская Аравия отказалась увеличивать продажу нефти Лидер ОПЕК отказался увеличивать продажу, поскольку хочет пустить лишние баррели на внутренние нужды, чтобы закрыть растущую потребность в электроэнергии. 42

Общество США рассчитывают начать производство вакцины от коронавируса до осени В администрации добавили, что к началу 2021 года США рассчитывают произвести 300 млн доз вакцины.

Общество В Калифорнии из-за коронавируса восстанавливают санитарные ограничения Штат Калифорния, США, 14 июля 2020, 00:29 — REGNUM В штате Калифорния в США из-за всплеска распространения коронавируса восстанавливают ряд отменённых ранее санитарных ограничений. 3

Здоровье Переболевшие коронавирусом теряют антитела к коронавирусу Медики из Германии пришли к выводу, что переболевшие COVID-19 через некоторое время теряют антитела к коронавирусу, что может привести к повторному заражению. 111

Общество Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство. 344

Происшествия Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира Самолет, выполнявший рейс из Мурманска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Петрозаводска, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных экстренных службах. 116

Общество Адвокат Сафронова рассказал детали позиции ФСБ по делу о госизмене По версии следователей, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, при общении с зарубежными спецслужбами использовал программное обеспечение для шифрования, сообщил адвокат Иван Павлов. 252

Космос В обнаружении черных дыр может помочь новый телескоп Астрономы предполагают, что Девятая планета может оказаться черной дырой, которую можно будет обнаружить при помощи телескопа Обсерватории имени Веры Рубин, говорится в исследовании, опубликованном на сайте arXiv.org. 3

Политика США отвергли претензии Китая на часть Южно-Китайского моря Вашингтон, 14 июля 2020, 00:42 — REGNUM Соединённые Штаты считают незаконными претензии Китая по части территорий в Южно-Китайском море, заявил 13 июля журналистам госсекретарь Майкл Помпео. 1

Футбол Игонин ответил москвичам, связывающим успехи «Зенита» с Газпромом Игонин не согласился с мнением, что успехи «Зенита» связаны в первую очередь с финансовой поддержкой Газпрома.

Футбол CAS отменил исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил двухлетнее отстранение английского футбольного клуба "Манчестер Сити" из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.

Кино Вышел трейлер нового мультсериала от сценариста «Рика и Морти» Напомним, что Джастин Ройланд и Майкл Макмэхан, два главных создателя «Рика и Морти», выпустили весной мультсериал «Солнечные противоположности» на стриминговом сервисе Hulu.