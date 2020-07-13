Общество
РБКФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову
Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым. Об этом сообщил РБК адвокат Сафронова Иван Павлов.
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Следствие предъявило обвинение в госизмене арестованному советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов. До этого Сафронов находился в статусе подозреваемого.РИА Новости08:39
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