Следствие предъявило обвинение в госизмене арестованному советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов. До этого Сафронов находился в статусе подозреваемого.

с чего всё началось

Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым. Об этом сообщил РБК адвокат Сафронова Иван Павлов.

Здоровье Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19 Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19. 511

Политика Трутнев прокомментировал акции протеста в Хабаровском крае Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев считает, что митинги в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала - это реакция людей на нетривиальные события, но они имеют право выражать свое мнение. 17

Общество Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 13 млн человек Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 3 млн, по данным Университета Джонса Хопкинса на 0.45 мск, в мире заболели COVID-19 3 006 764 человека. 45

Общество Суд отказал парализованной москвичке в иске из-за штрафов 11 мая Карабулатова получила уведомление от Главконтроля о нарушении режима самоизоляции и штрафе в 4000 руб. Она попыталась добиться отмены штрафа, но только после публикации в СМИ 18 мая его пообещали аннулировать. 1

Общество Обе нитки «Северного потока» временно остановят Газопровод "Северный поток" временно перестанет функционировать из-за проведения планового техобслуживания, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оператора проекта Nord Stream AG.

Политика Верховная рада отложила назначение местных выборов на Украине Верховная рада Украины по предложению президента Владимира Зеленского в понедельник отложила рассмотрение постановления о назначении на 25 октября очередных местных выборов в стране, передает корреспондент РИА Новости.

Общество Адвокат Сафронова рассказал детали позиции ФСБ по делу о госизмене По версии следователей, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, при общении с зарубежными спецслужбами использовал программное обеспечение для шифрования, сообщил адвокат Иван Павлов. 252

Политика В ЛДПР нашли замену задержанному губернатору Хабаровского края В ЛДПР определили трех возможных кандидатов на должность хабаровского губернатора Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации убийств, в случае заявления об его отставке. 141

Общество «Золотую судью» Елену Хахалеву лишили судейских полномочий Судью Елену Хахалеву, покинувшую пост председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда после роскошной свадьбы дочери, лишили судейских полномочий, сообщил «Интерфакс». 762

Экономика Банк России не планирует проводить деноминацию рубля Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. 997

Политика Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам. 7,4K

Экономика Дефицит бюджета США за июнь достиг рекордного показателя Дефицит американского бюджета за июнь текущего года превысил $864 млрд, следует из распространенных в понедельник данных Минфина США. 19