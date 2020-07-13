Общество

РИА НовостиРИА НовостиФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову

Следствие предъявило обвинение в госизмене арестованному советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов. До этого Сафронов находился в статусе подозреваемого.
Читать в источнике
Комментировать692
с чего всё началось

ФСБ предъявила Сафронову обвинение в госизмене

Следствие предъявило обвинение в госизмене арестованному советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов. До этого Сафронов находился в статусе подозреваемого.
РИА Новости08:39

Подробнее о событии

ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову

РИА Новости18:24

ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову

РБК08:36

Ивана Сафронова обвинили не конкретно

Коммерсантъ15:53

ФСБ считает, что вина Сафронова очевидна

Вести.Ru14:09

Как работает гриф секретности в деле Сафронова

Взгляд.ру13:40

Иван Сафронов ждет от следователей ответов на свои вопросы

Ведомости18:11

Союз журналистов России продолжит следить за делом Ивана Сафронова

ТАСС09:03
Показать все источники
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 21:31, Ашберн
Наука

Летучие мыши не болеют вирусами, которые сами переносят

Как выяснили специалисты Университета Рочестера, у летучих мышей есть особенность организма, позволяющая им долго жить и иметь стойкость к вирусам.
Газета DAILY 11 июля в 14:38
Происшествия

Тело актрисы из сериала Glee Наи Риверы нашли в озере в Калифорнии

ТАСС 17:22
Здоровье

Назван продукт, помогающий в лечении гипертонии

Некоторые продукты способствуют нормализации артериального давления и рекомендуются людям с гипертонией.
Вечерняя Москва вчера в 02:56
7
Политика

Генерал ФСБ заявил о беспомощности властей из-за дела Фургала

Прилетевший в регион вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что у людей есть право выражать свое мнение и очень много людей вышли поддержать Фургала.
Московский Комсомолец 10:50
11
Политика

Парламент на востоке Ливии разрешил армии Египта вмешаться в конфликт

В заявлении парламента отмечается, что вооруженные силы Египта имеют право вмешаться, если они увидят неизбежную угрозу безопасности двух стран – Египта и Ливии, сообщает РИА Новости.
Вести.Ru 20:40
3
Общество

До конца июля тамбовчане смогут увидеть комету

Блокнот Тамбов 07:40
Происшествия

В Якутии в результате удара молнии погиб артист балета

В Якутии в Чурапчинском улусе в понедельник, 13 июля, от удара молнии погиб артист театра оперы и балета Василий Кириллин, сообщает SakhaLife.
Известия 19:26
4
Общество

Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых

Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство.
RT на русском 16:31
10
Шоу-бизнес

Больной Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике

Вечерний курьер 03:16
59
Шоу-бизнес

Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности

Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня 10:51
6
Политика

Трамп сравнил уровень тестирования на COVID-19 в США и в России с КНР

Американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопросы в ходе круглого стола в Белом доме, сравнил уровень тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 в США и таких странах, как Россия, Китай и Индия.
RT на русском 15:51
3
Культура

Калифорнийский университет отозвал выставку, посвященную Джону Уэйну

Представители Кинематографического факультета USC (Университет Южной Калифорнии) собираются отозвать экспозицию, посвященную актеру Джону Уэйну.
Kadara.ru 20:01
Армия и оружие

Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

Известия вчера в 14:49
2,8K
Игры

Microsoft Flight Simulator выйдет в августе

Srnsk 20:24
4
Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

РИА Новости 11 июля в 08:26
3,5K
Общество

На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания

Интерфакс вчера в 11:51
6,6K
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян

«Утверждено обвинительное заключение по завершённому расследованием Главным следственным управлением Следственного комитета России уголовному делу в отношении сестёр Крестины и Ангелины Хачатурян, обвиняемых по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК России в совершении в июле 2018 года группой лиц по предварительному сговору убийства своего отца», — сообщили в ведомстве.
RT на русском 08:08
248
Происшествия

В Бурятии выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом

REGNUM вчера в 23:24
207
Политика

Дело журналиста Сафронова в Чехии связали с высылкой дипломатов РФ

Бывший глава чешской военной разведки Андор Шандор заявил, что дело журналиста и советника главы Роскомоса Ивана Сафронова связано с недавней высылкой российских дипломатов из Праги.
News.ru 17:58
Армия и оружие

США призвали Армению и Азербайджан прекратить применять силы на границе

США осуждают насилие на армяно-азербайджанской границе и призывают стороны прекратить применение силы, заявила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
РИА Новости 21:19
Общество

В университете Гонконга опровергли информацию о сокрытии коронавируса

Пекин, 13 июля 2020, 10:48 — REGNUM Бежавшая в США вирусолог Янь Ли-мэнь, которая заявила, что власти КНР якобы знали о коронавирусе до того, как они об этом сообщили, никогда не участвовала в исследованиях о передаче SARS-CoV-2 от человека к человеку и ее заявления лишены научного основания.
REGNUM 03:48
1,5K
Общество

В России кинотеатры с 13 июля смогут возобновить работу

Глава Минкультуры России Ольга Любимова подписала приказ, в соответствие с которым с 13 июля кинотеатры смогут возобновить свою работу.
Дождь 11:54
68
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
264
Общество

Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
763
Общество

В Самарской области введен карантин по африканской чуме свиней

В двух населенных пунктах обнаружена эта болезнь. В связи с этим установлен карантин. В селе Боровка и поселке Глубокий изымут животных.
ГТРК Самара 11 июля в 11:08
Происшествия

Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты

Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
601
Армия и оружие

Уникальные российские «Мистрали» заложат до конца июля

News.ru 20:30
Шоу-бизнес

Соседи Прилучного пожаловались на возомнившую себя хозяйкой Карпович

Актриса возомнила себя хозяйкой и ведет себя так, будто жила там всю жизнь.
iReactor 13:54
18
Технологии

Ученый из Оксфорда рассказал, что такое суперискусственный интеллект

Ученый считает, что человечество уже стоит на пороге создания суперискусственного интеллекта.
Anonsens 20:16
Общество

В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире

Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса.
RT на русском 13:47
226
Как работают Яндекс.Новости?
Дело журналиста Ивана СафроноваБольше новостей по теме
Главное