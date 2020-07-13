Общество

РБКРБКФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову

Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым. Об этом сообщил РБК адвокат Сафронова Иван Павлов.
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ФСБ предъявила Сафронову обвинение в госизмене

Следствие предъявило обвинение в госизмене арестованному советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов. До этого Сафронов находился в статусе подозреваемого.
РИА Новости08:39

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«Обвинение следствия очень неконкретно, и от него невозможно защищаться». Адвокат Сафронова прокомментировал ход дела

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Ивану Сафронову предъявили обвинение в госизмене

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ФСБ предъявила Сафронову обвинение в госизмене

РИА Новости08:39

ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову

РБК08:36

Источник: ФСБ предъявила обвинение в госизмене экс-главе отдела полиции в Курской области

ТАСС13:43

ФСБ предъявила обвинение в госизмене Ивану Сафронову

Вести.Ru08:24

Допрос обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова завершён

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