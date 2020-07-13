Общество
РБКФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову
Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым. Об этом сообщил РБК адвокат Сафронова Иван Павлов.
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с чего всё началось
Следствие предъявило обвинение в государственной измене бывшему корреспонденту газет "Коммерсантъ" и "Ведомости", советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Иван Павлов.ТАСС08:34
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