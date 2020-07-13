Следствие предъявило обвинение в госизмене арестованному советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов. До этого Сафронов находился в статусе подозреваемого.

с чего всё началось

Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым. Об этом сообщил РБК адвокат Сафронова Иван Павлов.

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