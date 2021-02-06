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РБК
РБК

ФСБ пресекла деятельность двух террористов в Дагестане

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) раскрыли и пресекли деятельность законспирированной террористической ячейки из двух человек в Дагестане. Об этом РБК сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.В источнике
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В Дагестане пресекли деятельность террористической ячейки

Деятельность законспирированной террористической ячейки в составе двух человек пресечена в Дагестане. Злоумышленники задержаны, обнаружен тайник с оружием, СВУ и боеприпасами. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе управления ФСБ по Дагестану.
ТАСС03:11
Подробнее о событии

Новости на «России 24». Задержаны террористы, готовившие нападения на силовиков и мирных жителей

Вести.Ru06:35

В Дагестане задержали двух террористов

РИА Новости04:40

В Дагестане пресекли деятельность террористической ячейки

ТАСС03:11

ФСБ сообщила о задержании в Дагестане двух террористов

Коммерсантъ03:59

УФСБ пресекло деятельность законспирированной террористической ячейки в Дагестане

РИА Дагестан03:27

ФСБ раскрыла террористическую ячейку в Дагестане

Lenta.ru03:21

ФСБ пресекла деятельность двух террористов в Дагестане

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