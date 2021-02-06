ФСБ пресекла деятельность двух террористов в Дагестане
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) раскрыли и пресекли деятельность законспирированной террористической ячейки из двух человек в Дагестане. Об этом РБК сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.В источнике
С чего всё началось
В Дагестане пресекли деятельность террористической ячейки
Деятельность законспирированной террористической ячейки в составе двух человек пресечена в Дагестане. Злоумышленники задержаны, обнаружен тайник с оружием, СВУ и боеприпасами. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе управления ФСБ по Дагестану.
ТАСС03:11
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