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РБК
РБК

ФСБ пресекла деятельность двух террористов в Дагестане

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) раскрыли и пресекли деятельность законспирированной террористической ячейки из двух человек в Дагестане. Об этом РБК сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.В источнике
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В Дагестане пресекли деятельность террористической ячейки

Деятельность законспирированной террористической ячейки в составе двух человек пресечена в Дагестане. Злоумышленники задержаны, обнаружен тайник с оружием, СВУ и боеприпасами. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе управления ФСБ по Дагестану.
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ФСБ раскрыла террористическую ячейку в Дагестане

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В Дагестане пресекли деятельность террористической ячейки

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