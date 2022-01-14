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ФСБ пресекла деятельность группы хакеров REvil после обращения властей США

В России пресечена деятельность хакерской группировки REvil, члены которой похищали деньги с помощью вредоносных программ, сообщается на сайте
 ФСБ РФ.
МИР 24
Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, группа REvil работала в Подмосковье, Москве, Петербурге, Липецкой и Ленинградской областях.
Ямал-Медиа
Во время обысков оперативники изъяли более 426 миллионов рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тысяч долларов, 500 тысяч евро и 20 автомобилей премиум-класса.
Московский Комсомолец
Задержанным предъявлены обвинения в совершении преступлений по статье УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».
Фонтанка.Ру

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ФСБ пресекла деятельность хакеров REvil после обращения США
RT на русскомвчера в 14:35
В России пресекли деятельность хакерской группировки REvil, изъяты деньги и автомобили
РИА Новостивчера в 09:03
Источник сообщил, что хакеров из REVil с гражданством РФ не выдадут США
Интерфаксвчера в 08:21
ФСБ сообщила о пресечении деятельности хакерской группировки REvil. Изъято ₽426 млн
Znak.comвчера в 07:58
ФСБ заявила о ликвидации атаковавшей американские компании группировки REvil
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ФСБ задержала хакерскую группировку REvil после обращения США
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