Lenta.ruФСБ пресекла деятельность группы хакеров REvil после обращения властей СШАВ России пресечена деятельность хакерской группировки REvil, члены которой похищали деньги с помощью вредоносных программ, сообщается на сайте ФСБ РФ.МИР 24Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, группа REvil работала в Подмосковье, Москве, Петербурге, Липецкой и Ленинградской областях.Ямал-МедиаВо время обысков оперативники изъяли более 426 миллионов рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тысяч долларов, 500 тысяч евро и 20 автомобилей премиум-класса.Московский КомсомолецЗадержанным предъявлены обвинения в совершении преступлений по статье УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».Фонтанка.РуЧитать далееСвернутьТК ЗвездаТК ЗвездаРЕН ТВSmotrim.ruРБКДождьКомсомольская правдаВечерняя МоскваLife.ruРидусТелеканал 360°Центральная Служба НовостейДума ТВМой БрянскDaily MoscowМоя Москва.онлайнПятый каналГородовой78.ruРЕН ТВБрянские новостиЦарьградDaily StormReadovka NewsНевские НовостиРБКНовый ДеньNewsFrolRT на русскомRB.RUМИР 24Русская ПланетаЦентральная Служба НовостейНародные новостиПрофильTochka ZренияГазета.RuСусанинVSE42.RUПодробнее о событииФСБ пресекла деятельность хакеров REvil после обращения СШАRT на русскомвчера в 14:35В России пресекли деятельность хакерской группировки REvil, изъяты деньги и автомобилиРИА Новостивчера в 09:03Источник сообщил, что хакеров из REVil с гражданством РФ не выдадут СШАИнтерфаксвчера в 08:21ФСБ сообщила о пресечении деятельности хакерской группировки REvil. Изъято ₽426 млнZnak.comвчера в 07:58ФСБ заявила о ликвидации атаковавшей американские компании группировки REvilForbesвчера в 07:56ФСБ задержала хакерскую группировку REvil после обращения СШАТАССвчера в 07:41ФСБ сообщила о ликвидации в России хакерского сообщества REvilФонтанка.Рувчера в 08:36Показать ещёОценить1,6KПоделиться