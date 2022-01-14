Прес-служба ФСБ сообщила, что во взаимодействии со Следственным департаментом МВД России в городах Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях пресечена противоправная деятельность членов организованного преступного сообщества.
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов поддержал решение отложить дальнейшее рассмотрение законопроекта, предусматривающего введение ковидных сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест, так как он требует дальнейшей проработки.