Будьте в Плюсе

ФСБ пресекла деятельность группы хакеров REvil после обращения властей США

В России пресечена деятельность хакерской группировки REvil, члены которой похищали деньги с помощью вредоносных программ, сообщается на сайте
 ФСБ РФ.
МИР 24
Прес-служба ФСБ сообщила, что во взаимодействии со Следственным департаментом МВД России в городах Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях пресечена противоправная деятельность членов организованного преступного сообщества.
АмурПРЕСС
Во время обысков оперативники изъяли более 426 миллионов рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тысяч долларов, 500 тысяч евро и 20 автомобилей премиум-класса.
Московский Комсомолец
Задержанным предъявлены обвинения в совершении преступлений по статье УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».
Фонтанка.Ру

Подробнее о событии

В России задержаны участники кибергруппировки REvil
Коммерсантъ11:18
МВД просит арестовать одного из предполагаемых хакеров, распространявших вирусы-вымогатели
ТАСС08:25
МВД просит арестовать одного из хакеров, подозреваемых в распространении вируса-вымогателя
RT на русском09:17
ФСБ сообщила о пресечении деятельности хакерской группировки REvil. Изъято ₽426 млн
Znak.com07:58
Следствие попросило суд в Москве арестовать члена группы хакеров REvil
РБК09:39
В России пресекли деятельность хакерской группировки REvil, изъяты деньги и автомобили
РИА Новости09:03
Источник сообщил, что хакеров из REVil с гражданством РФ не выдадут США
Интерфакс08:21

Интересное

Заместители главы ЦБ Набиуллиной Швецов и Скобелкин покинут свои посты до 21 марта

Заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин назначен с 17 января 2022 года первым заместителем председателя ЦБ.
Lenta.ru09:13

Посольство России в Казахстане: обстоятельства гибели россиянки должны быть расследованы

Посольство России в Казахстане направило запрос в правоохранительные органы страны по поводу гибели во время протестов гражданки России Марии Ким.
Lenta.ru09:38

Источник CNN: РФ планирует провести операцию на Украине под чужим флагом

У США есть данные о том, что Россия подготовила оперативную группу для проведения операции на востоке Украины под чужим флагом.
Lenta.ru10:25

Президент Азербайджана Алиев дал команду минобороны прекратить огонь на границе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, говоря о вчерашнем инциденте на границе с Арменией, заявил, что после просьб Еревана дал команду минобороны прекратить огонь.
РИА Новости12 января в 11:34

Мурашко заявил, что риск повторного заражения коронавирусом возрос до пяти раз

В настоящее время риск повторного заражения коронавирусом возрос до пяти раз.
Lenta.ru10:39

Глава комитета Госдумы Хубезов поддержал решение отложить законопроект о QR-кодах

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов поддержал решение отложить дальнейшее рассмотрение законопроекта, предусматривающего введение ковидных сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест, так как он требует дальнейшей проработки.
РИА Новости03:56

Фанат Elden Ring предположил, что тестеры видели только 13% всей карты

Вдобавок AdLivTho не учёл размеры подземных катакомб. Elden Ring выйдет 25 февраля на ПК, Xbox Series X|S, Xbox One, PS4 и PS5.
ESCORENEWS.COM10:17

Голикова: иностранцы смогут сдать тест на антитела в РФ и получить ковид-сертификат

Иностранные граждане смогут сдать тест на антитела в России и получить ковид-сертификат на полгода.
Lenta.ru10:53

Тело журналиста Михаила Зеленского могут доставить в Россию 18 января

Тело журналиста Михаила Зеленского могут доставить в Россию 18 января.
RT на русском09:42