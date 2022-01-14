Будьте в Плюсе

ФСБ пресекла деятельность группы хакеров REvil после обращения властей США

В России пресечена деятельность хакерской группировки REvil, члены которой похищали деньги с помощью вредоносных программ, сообщается на сайте
 ФСБ РФ.
МИР 24
ФСБ РФ во взаимодействии со Следственным департаментом МВД России в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях пресечена противоправная деятельность членов организованного преступного сообщества...
Znak.com
У 14 членов хакерской группировки REvil изъяты 426 миллионов рублей, 600 тысяч долларов, 500 тысяч евро и 20 премиум-автомобилей, купленных на украденные деньги, сообщила пресс-служба ФСБ.
РИА Новости
Задержанным предъявлены обвинения по статье «Неправомерный оборот средств платежей».
НТВ

Подробнее о событии

ФСБ России задержала группу хакеров после обращения США
Московский Комсомолец07:58
ФСБ сообщила о пресечении деятельности хакерской группировки REvil. Изъято ₽426 млн
Znak.com07:58
В России разоблачили группировку хакеров REvil
РЕН ТВ07:45
ФСБ по запросу США провела спецоперацию против хакеров REvil
Интерфакс07:46
ФСБ пресекла незаконную деятельность хакерской группировки REvil
RT на русском07:49
В России задержали группировку хакеров, рассылавших вирусы для вымогательства денег
ТАСС07:41
ФСБ показала видео спецоперации по задержанию хакеров REvil
Lenta.ru08:17

Интересное

Посольство Кубы в России: информация о размещении российских войск отсутствует

Посольство Кубы в России заявило, что у него отсутствует информация о размещении российских войск на кубинской территории.
Lenta.ru08:00

Вдова Андрея Мягкова актриса Анастасия Вознесенская умерла на 79-м году жизни

Менее года назад умер ее муж, народный артист РСФСР Андрей Мягков. Вознесенская родилась 27 июля 1943 года в Москве.
РИА Новости04:57

Суд арестовал начальника радиотехнических войск ВКС Андрея Кобана по делу о взятке

В Москве по делу об особо крупной взятке арестован начальник радиотехнических войск ВКС России генерал-майор Андрей Кобан.
РБК05:23

Сериал «Миротворец» занял третье место в рейтинге Rotten Tomatoes

В общем рейтинге сериалов «Миротворец» занял третье место, уступая по оценке лишь «Старгерл» и «Роковому патрулю».
Культуромания07:37

Посольство сообщило о гибели россиянки в ходе беспорядков в Жамбылской области Казахстана

Гражданка России погибла в ходе протестов в Жамбылской области Казахстана. Об этом сообщило посольство России во «ВКонтакте».
Lenta.ru05:46

Лидерами по коллективному иммунитету к коронавирусу стали Чукотка и Белгородская область

Самые высокие показатели по коллективному иммунитету в России зафиксированы на Чукотке и в Белгородской области, заявил замминистра здравоохранения России Олег Гриднев.
RT на русском08:03

Мэр Собянин: число заражений коронавирусом в Москве может достичь 7 тысяч за сутки

Число заражений коронавирусом в Москве может достичь 7 тысяч за сутки.
Lenta.ru07:54

Отложено рассмотрение законопроекта о QR-кодах в общественных местах

Правительство России внесёт поправки в законопроект о QR-кодах в общественных местах. Его рассмотрение во втором чтении в Госдуме отложено.
RT на русском08:01

В Москве зафиксировали рекордно низкое с 1948 года атмосферное давление

Атмосферное давление в Москве побило рекорд, который держался 74 года, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
РБК08:10