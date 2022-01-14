Lenta.ruФСБ пресекла деятельность группы хакеров REvil после обращения властей СШАВ России пресечена деятельность хакерской группировки REvil, члены которой похищали деньги с помощью вредоносных программ, сообщается на сайте ФСБ РФ.МИР 24ФСБ РФ во взаимодействии со Следственным департаментом МВД России в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях пресечена противоправная деятельность членов организованного преступного сообщества...Znak.comУ 14 членов хакерской группировки REvil изъяты 426 миллионов рублей, 600 тысяч долларов, 500 тысяч евро и 20 премиум-автомобилей, купленных на украденные деньги, сообщила пресс-служба ФСБ.РИА НовостиЗадержанным предъявлены обвинения по статье «Неправомерный оборот средств платежей».НТВЧитать далееСвернутьНародные новостиНародные новостиГазета.RuЦарьградИзвестияRT на русскомКомсомольская правдаForbesПодробнее о событииФСБ России задержала группу хакеров после обращения СШАМосковский Комсомолец07:58ФСБ сообщила о пресечении деятельности хакерской группировки REvil. Изъято ₽426 млнZnak.com07:58В России разоблачили группировку хакеров REvilРЕН ТВ07:45ФСБ по запросу США провела спецоперацию против хакеров REvilИнтерфакс07:46ФСБ пресекла незаконную деятельность хакерской группировки REvilRT на русском07:49В России задержали группировку хакеров, рассылавших вирусы для вымогательства денегТАСС07:41ФСБ показала видео спецоперации по задержанию хакеров REvilLenta.ru08:17Показать ещёОценить255Поделиться