Общество

RT на русскомRT на русскомФСБ пресекла деятельность межрегиональной ячейки ИГ

На территории Крыма, Ростовской области и Республики Коми пресечена деятельность ячейки террористической группировки «Исламское государство»*, финансировавшей боевиков. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ.
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с чего всё началось
Участники преступной ячейки создали межрегиональную сеть по сбору, аккумулированию и переводу денежных средств, сообщается на сайте Федеральной службы безопасности
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Вести.Ru04:35

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ФСБ пресекла деятельность межрегиональной ячейки ИГ

RT на русском08:06

ФСБ раскрыла законспирированную ячейку ИГ, действовавшую в трех регионах России

Интерфакс04:01

Опубликовано видео задержания спонсоров «ИГ» в трех регионах РФ

Российская газета06:29

В Ростовской области арестовали подозреваемого по делу ячейки финансистов ИГ

ТАСС05:12

ФСБ выявила в ряде регионов России ячейку ИГ

Газета.Ru04:03

ФСБ разоблачила финансировавшие ИГ группы в трех российских регионах

РБК05:42

ФСБ разоблачила террористические ячейки, финансировавшие ИГ*

РИА Новости03:58
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Общество

В Якутии диагноз «коронавирус» подтвердился у шестерых человек

В Республике Саха (Якутии) у шестерых человек подтвердили коронавирус.
Известия 08:17
Общество

На Манежной площади заменили памятник Жукову

На Манежной площади возле Кремля поменяли памятник советскому маршалу Георгию Жукову.
РИА Новости 06:49
Энергетика

В Кремле не считают цены на нефть катастрофой для России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о периодах, когда цена на нефть была еще ниже, при этом усомнился, что сегодня можно "сколько-нибудь точно" спрогнозировать конъюнктуру мировых цен на нефть на перспективу до трех лет.
РИА Новости 06:24
Экономика

Малому и среднему бизнесу отсрочат арендные платежи

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении отсрочки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по арендным платежам за федеральное имущество до 2021 года.
ТАСС 08:14
Финансы

Банк России начинает продажу валюты из ФНБ

Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
REGNUM вчера в 06:12
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru вчера в 09:14
Энергетика

Bloomberg не исключил падение нефти до 5 долларов за баррель

Цены на нефть могут упасть до 20 долларов за баррель и даже ниже. Такой прогноз дают эксперты, опрошенные Bloomberg.
Российская газета 03:15
Финансы

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. Ранее ЦБ шесть раз подряд понижал ставку.
Коммерсантъ 06:49
Происшествия

Брошенного двухлетнего ребенка нашли в съемной квартире в Серпухове

В подмосковном Серпухове мужчина обнаружил в сдаваемой им квартире брошенного двухлетнего ребенка.
Росбалт 07:54
Наука

В России начались испытания вакцины против коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 20:34
Энергетика

Цена российской нефти Urals снизилась до $19 за баррель

В ходе торгов в четверг, 19 марта, баррель нефти Urals подешевел до планки в 18,64 доллара за баррель.
Экономика сегодня вчера в 13:19
Политика

ЦИК утвердил вид бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию

ЦИК РФ утвердил общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, следует из порядка проведения голосования, утвержденного на заседании ЦИК в пятницу.
РИА Новости 06:07
Экономика

Бажаев вышел из проекта с Потаниным из-за отсутствия одобрения UC Rusal

«Норникель» Владимира Потанина получил от «Русской платины» Мусы Бажаева уведомление о решение прекратить переговоры о создании совместного предприятия «Арктик Палладий», сообщила компания.
РБК 08:22
Энергетика

Цены на нефть продолжают расти после скачка накануне

Нефть продолжает дорожать в пятницу, после того как президент США Дональд Трамп намекнул, что может вмешаться в ценовую войну между Саудовской Аравией и Россией, когда это будет необходимо, пишет Reuters.
Вести.Ru 01:48
Экономика

Россияне смогут бесплатно перевести до 100 тыс. рублей

Российские банки с 1 мая смогут бесплатно для граждан осуществлять денежные переводы по номеру телефона на сумму до 100 тыс. рублей.
Известия 07:08
Шоу-бизнес

Асмус опубликовала откровенное фото топлес в Instagram

Российская актриса Кристина Асмус решила порадовать своих подписчиков в Instagram. Девушка выложила в социальную сеть пикантное фото топлес.
NewInform вчера в 21:48
Гаджеты

Apple ограничила продажи iPhone из-за коронавируса

Американская корпорация Apple ограничила продажи смартфонов в интернет-магазинах в некоторых странах, в том числе США и КНР.
АБН 05:45
Политика

В России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса

Ранее в Кремле заявили, что изучат целесообразность переноса весеннего призыва из-за распространения эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 05:27
Общество

Роскомнадзор потребовал у СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе

«Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сведений, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности», — говорится в заявлении.
Известия 07:05
Армия и оружие

Трамп отказался от агрессивного ответа Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет давать агрессивный ответ Ирану после нападений на военные базы в Ираке.
Газета.Ru 01:27
Происшествия

Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб

Газета.Ru вчера в 10:42
Общество

ФАС потребовала от «Аэрофлота» снизить цены

Федеральная антимонопольная служба потребовала от "Аэрофлота" не наживаться на россиянах, оказавшихся за границей во время пандемии коронавируса.
РИА Новости 05:23
Шоу-бизнес

Лана Дель Рей рассталась с полицейским

ИА InterMedia вчера в 14:22
Общество

В Подмосковье выявлен новый случай заражения коронавирусом

Ещё один случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен в Подмосковье, заболевший прилетел 11 марта из Праги.
RT на русском 08:16
Политика

Зеленский обратился к нации в связи с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавируса в стране.
Lenta.ru 06:38
Здоровье

Ляшко: украинцы начали заражать коронавирусом друг друга

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что на Украине уже зафиксированы случаи заражения коронавирусом внутри страны.
Shraibikus News 03:55
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM вчера в 00:02
Общество

WSJ: США могут ввести санкции против России из-за падения цен на нефть

США рассматривают возможность введения антироссийских санкции для "стабилизации рынка нефти", сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 15:47
Игры

Capcom представила демоверсию Resident Evil 3 Remake

The GEEK вчера в 06:23
Общество

Главврач больницы в Коммунарке озвучил два сценария развития пандемии

Эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени.
Lenta.ru 05:17
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