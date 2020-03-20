Общество
RT на русскомФСБ пресекла деятельность межрегиональной ячейки ИГ
На территории Крыма, Ростовской области и Республики Коми пресечена деятельность ячейки террористической группировки «Исламское государство»*, финансировавшей боевиков. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ.
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с чего всё началось
Участники преступной ячейки создали межрегиональную сеть по сбору, аккумулированию и переводу денежных средств, сообщается на сайте Федеральной службы безопасности.Вести.Ru04:35
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