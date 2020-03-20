с чего всё началось

На территории Крыма, Ростовской области и Республики Коми пресечена деятельность ячейки террористической группировки «Исламское государство»*, финансировавшей боевиков. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ.

Энергетика В Кремле не считают цены на нефть катастрофой для России Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о периодах, когда цена на нефть была еще ниже, при этом усомнился, что сегодня можно "сколько-нибудь точно" спрогнозировать конъюнктуру мировых цен на нефть на перспективу до трех лет.

Экономика Малому и среднему бизнесу отсрочат арендные платежи Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении отсрочки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по арендным платежам за федеральное имущество до 2021 года.

Финансы Банк России начинает продажу валюты из ФНБ Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Политика Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.

Финансы ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6% Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. Ранее ЦБ шесть раз подряд понижал ставку.

Политика ЦИК утвердил вид бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию ЦИК РФ утвердил общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, следует из порядка проведения голосования, утвержденного на заседании ЦИК в пятницу.

Энергетика Цены на нефть продолжают расти после скачка накануне Нефть продолжает дорожать в пятницу, после того как президент США Дональд Трамп намекнул, что может вмешаться в ценовую войну между Саудовской Аравией и Россией, когда это будет необходимо, пишет Reuters.

Экономика Россияне смогут бесплатно перевести до 100 тыс. рублей Российские банки с 1 мая смогут бесплатно для граждан осуществлять денежные переводы по номеру телефона на сумму до 100 тыс. рублей.

Шоу-бизнес Асмус опубликовала откровенное фото топлес в Instagram Российская актриса Кристина Асмус решила порадовать своих подписчиков в Instagram. Девушка выложила в социальную сеть пикантное фото топлес.

Гаджеты Apple ограничила продажи iPhone из-за коронавируса Американская корпорация Apple ограничила продажи смартфонов в интернет-магазинах в некоторых странах, в том числе США и КНР.

Общество Роскомнадзор потребовал у СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе «Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сведений, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности», — говорится в заявлении.

Армия и оружие Трамп отказался от агрессивного ответа Ирану Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет давать агрессивный ответ Ирану после нападений на военные базы в Ираке.

Общество ФАС потребовала от «Аэрофлота» снизить цены Федеральная антимонопольная служба потребовала от "Аэрофлота" не наживаться на россиянах, оказавшихся за границей во время пандемии коронавируса.

Политика Зеленский обратился к нации в связи с коронавирусом Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавируса в стране.

Здоровье Ляшко: украинцы начали заражать коронавирусом друг друга Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что на Украине уже зафиксированы случаи заражения коронавирусом внутри страны.