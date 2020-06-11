Общество
Российская газетаФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников
Как отметили в ФСБ, также была пресечена деятельность девяти подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению патронов, оснащенных специализированным оборудованием.
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ФСБ задержали нелегальных оружейников в Тверской области и еще 14 регионах России
Московский Комсомолец04:55
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По мнению Зеленского, российскому народу через какое-то время станет стыдно за возвращение Крыма, а сам полуостров снова станет частью Украины.
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Генеральный директор российской частной компании "КосмоКурс" Павел Пушкин на своей странице в Facebook опубликовал проект сверхлёгкой ракеты-носителя, которую планируется представить для участия в конкурсе в Национальной технологической инициативы (НТИ) "Аэронет".
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Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
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Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью
Юморист Максим Галкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что его жена Алла Пугачева обратилась за помощью от государства.
РИА Новости 08:02
Происшествия
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Происшествия
Погибшего в ДТП с участием Ефремова Захарова похоронили под Рязанью
Сергея Захарова, который погиб в Москве в результате ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова, похоронили в его родном селе Кузьминское в Рязанской области.
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Из рейтинга самых удобных для клиентов кредитных организаций по версии американского Forbes выбыли крупнейшие российские банки -- Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк.
Коммерсантъ 09 июня в 12:17
Политика
В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз
Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
РИА Новости 08:04
Происшествия
Ефремова повезли на допрос к следователям, сообщил источник
Актера Михаила Ефремова повезли на допрос в Главное следственное управление ГУМВД по Москве, причина не уточняется, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 08:00
Политика
ДНР и ЛНР оставили закрытыми КПВВ на линии разграничения
Как и намеревались, власти ДНР и ЛНР не стали открывать блокпосты на линии разграничения 10 июня.
ИА Новороссия вчера в 08:05
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru вчера в 15:38
Энергетика
Мировые цены на нефть ускорили падение
Москва, 11 июня 2020, 10:08 — REGNUM Мировые цены на нефть в ходе торгов 11 июня снижаются, свидетельствуют данные торгов.
REGNUM 03:08
Общество
Антитела к коронавирусу нашли у 17% москвичей
Первый этап тестирования проходил с 4 мая по 21 мая, и тогда антитела обнаружились у 12% москвичей.
Коммерсантъ 08:02
Происшествия
Росгвардия наказала сотрудника за видео про подброс наркотиков
"Привлечен к строгой дисциплинарной ответственности"- так отреагировало начальство столичного главка Росгвардии на угрозы своего сотрудника гражданину, подбросить наркотики.
Российская газета 07:23
Экономика
Потанин предложил «РусАлу» отказаться от дивидендов
Ранее глава «Норильского никеля» уже предлагал «РусАлу» отказаться от дивидендных выплат в пользу модернизации производства, однако весной в интервью Bloomberg он сообщил, что эта инициатива была отвергнута.
REGNUM 07:37
Политика
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv вчера в 07:12
Происшествия
Суд арестовал экс-министра связи Кировской области Юрия Палюха
Первомайский районный суд Кирова заключил под стражу бывшего министра информационных технологий и связи Кировской области Юрия Палюха, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями и растрате.
ТАСС 06:23
Общество
В отставку подал прокурор Ростовской области
Rostov.ru 03:18
Общество
Власти Омской области отказались ужесточать режим самоизоляции
По данным на 11 июня, в Омской области коронавирусом заражены 1 977 человек, из них 999 уже выздоровели.
Город55.ру 08:56
Киберспорт
В CS:GO добавили возможность сыграть в «крестики-нолики»
CyberSport.ru 05:49
Фигурное катание
Фигуристка Медведева поддержала американца в конфликте с Ягудиным
Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что поддерживает американского спортсмена Адама Риппона в его конфликта с Алексеем Ягудиным.
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Биатлон
Хованцев остался в тренерском штабе сборной России по биатлону
На сайте Министерства спорта были опубликованы списки кандидатов в сборные по биатлону на сезон-2020/21.
RT на русском 07:15
Армия и оружие
Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны
Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета вчера в 02:49
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
РИА Новости 06:10
Транспорт
С 24 июня РЖД возвращает в расписание отменённые рейсы «Сапсанов»
С 24 июня возобновится движение всех ранее отменённых рейсов «Сапсанов», сообщили в пресс-службе компании «Российские железные дороги».
RT на русском 05:42
Происшествия
В Москве полицейский на мотоцикле попал в аварию с такси
Российская газета 09:09
Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
Общество
Россиянам рассказали об оплате работы в выходной 1 июля
Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщила глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко.
Lenta.ru вчера в 10:14