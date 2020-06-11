Общество

Российская газетаРоссийская газетаФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников

Как отметили в ФСБ, также была пресечена деятельность девяти подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению патронов, оснащенных специализированным оборудованием.
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ФСБ задержала 28 членов банды нелегальных оружейников

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ФСБ обнаружила девять подпольных оружейных мастерских

Комсомольская правда03:42

ФСБ раскрыла работавшую в 15 регионах банду подпольных оружейников

РБК03:28

ФСБ задержали нелегальных оружейников в Тверской области и еще 14 регионах России

Московский Комсомолец04:55

ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников из 15 регионов

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Автоматы и взрывчатка: ФСБ провела очередную операцию против черных оружейников

Вести.Ru03:02

Опубликовано видео задержания подпольных оружейников

РИА Новости03:44
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Политика

В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз

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Актера Михаила Ефремова повезли на допрос в Главное следственное управление ГУМВД по Москве, причина не уточняется, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 08:00
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Политика

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Как и намеревались, власти ДНР и ЛНР не стали открывать блокпосты на линии разграничения 10 июня.
ИА Новороссия вчера в 08:05
Общество

ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru вчера в 15:38
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Энергетика

Мировые цены на нефть ускорили падение

Москва, 11 июня 2020, 10:08 — REGNUM Мировые цены на нефть в ходе торгов 11 июня снижаются, свидетельствуют данные торгов.
REGNUM 03:08
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Общество

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Первый этап тестирования проходил с 4 мая по 21 мая, и тогда антитела обнаружились у 12% москвичей.
Коммерсантъ 08:02
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Происшествия

Росгвардия наказала сотрудника за видео про подброс наркотиков

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Российская газета 07:23
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Экономика

Потанин предложил «РусАлу» отказаться от дивидендов

Ранее глава «Норильского никеля» уже предлагал «РусАлу» отказаться от дивидендных выплат в пользу модернизации производства, однако весной в интервью Bloomberg он сообщил, что эта инициатива была отвергнута.
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Политика

В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы

В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv вчера в 07:12
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Происшествия

Суд арестовал экс-министра связи Кировской области Юрия Палюха

Первомайский районный суд Кирова заключил под стражу бывшего министра информационных технологий и связи Кировской области Юрия Палюха, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями и растрате.
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В отставку подал прокурор Ростовской области

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Сотрудники ФСИН увезли Ефремова из дома

РЕН ТВ 07:26
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Общество

Власти Омской области отказались ужесточать режим самоизоляции

По данным на 11 июня, в Омской области коронавирусом заражены 1 977 человек, из них 999 уже выздоровели.
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В CS:GO добавили возможность сыграть в «крестики-нолики»

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Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что поддерживает американского спортсмена Адама Риппона в его конфликта с Алексеем Ягудиным.
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Биатлон

Хованцев остался в тренерском штабе сборной России по биатлону

На сайте Министерства спорта были опубликованы списки кандидатов в сборные по биатлону на сезон-2020/21.
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Армия и оружие

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Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
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Армия и оружие

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С 24 июня РЖД возвращает в расписание отменённые рейсы «Сапсанов»

С 24 июня возобновится движение всех ранее отменённых рейсов «Сапсанов», сообщили в пресс-службе компании «Российские железные дороги».
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В Москве полицейский на мотоцикле попал в аварию с такси

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Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
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Общество

Россиянам рассказали об оплате работы в выходной 1 июля

Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщила глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко.
Lenta.ru вчера в 10:14
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Происшествия

Дочь Ефремова ответила на сообщения о его регистрации в Telegram

РИА Новости 08:30
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