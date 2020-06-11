Как отметили в ФСБ, также была пресечена деятельность девяти подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению патронов, оснащенных специализированным оборудованием.

Политика Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией По мнению Зеленского, российскому народу через какое-то время станет стыдно за возвращение Крыма, а сам полуостров снова станет частью Украины. 2,4K

Космос Проект сверхлёгкой ракеты представила частная компания из России Генеральный директор российской частной компании "КосмоКурс" Павел Пушкин на своей странице в Facebook опубликовал проект сверхлёгкой ракеты-носителя, которую планируется представить для участия в конкурсе в Национальной технологической инициативы (НТИ) "Аэронет". 192

Происшествия Погибшего в ДТП с участием Ефремова Захарова похоронили под Рязанью Сергея Захарова, который погиб в Москве в результате ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова, похоронили в его родном селе Кузьминское в Рязанской области. 108

Политика В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции. 3

Происшествия Ефремова повезли на допрос к следователям, сообщил источник Актера Михаила Ефремова повезли на допрос в Главное следственное управление ГУМВД по Москве, причина не уточняется, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. 18

Политика ДНР и ЛНР оставили закрытыми КПВВ на линии разграничения Как и намеревались, власти ДНР и ЛНР не стали открывать блокпосты на линии разграничения 10 июня.

Общество ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России. 2,8K

Энергетика Мировые цены на нефть ускорили падение Москва, 11 июня 2020, 10:08 — REGNUM Мировые цены на нефть в ходе торгов 11 июня снижаются, свидетельствуют данные торгов. 4

Общество Антитела к коронавирусу нашли у 17% москвичей Первый этап тестирования проходил с 4 мая по 21 мая, и тогда антитела обнаружились у 12% москвичей. 81

Экономика Потанин предложил «РусАлу» отказаться от дивидендов Ранее глава «Норильского никеля» уже предлагал «РусАлу» отказаться от дивидендных выплат в пользу модернизации производства, однако весной в интервью Bloomberg он сообщил, что эта инициатива была отвергнута. 93

Происшествия Суд арестовал экс-министра связи Кировской области Юрия Палюха Первомайский районный суд Кирова заключил под стражу бывшего министра информационных технологий и связи Кировской области Юрия Палюха, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями и растрате. 19

Общество Власти Омской области отказались ужесточать режим самоизоляции По данным на 11 июня, в Омской области коронавирусом заражены 1 977 человек, из них 999 уже выздоровели.

Биатлон Хованцев остался в тренерском штабе сборной России по биатлону На сайте Министерства спорта были опубликованы списки кандидатов в сборные по биатлону на сезон-2020/21.

Транспорт С 24 июня РЖД возвращает в расписание отменённые рейсы «Сапсанов» С 24 июня возобновится движение всех ранее отменённых рейсов «Сапсанов», сообщили в пресс-службе компании «Российские железные дороги».