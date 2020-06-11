Общество
Российская газетаФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников
Как отметили в ФСБ, также была пресечена деятельность девяти подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению патронов, оснащенных специализированным оборудованием.
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Космос
Маск отреагировал на статью Рогозина о запуске Crew Dragon
Основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск отреагировал на статью генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина о запуске американского космического корабля Crew Dragon с экипажем на Международную космическую станцию.
Известия вчера в 17:54
Общество
На скандального отца Сергия подали в суд за фейк о коронавирусе
Уральский меридиан 02:08
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Индексация будет проведена автоматически, а деньги станут поступать с 1 июля.
Infokam.su 02:54
Шоу-бизнес
Нагиев впервые описал свои отношения
Ведущий считает любимую лучшим другом Один из самых популярных сегодня российских артистов Дмитрий Нагиев почти не говорит с посторонними о своей личной жизни.
WomanHit.ru вчера в 08:59
Футбол
Две школы получили выплаты за переход Головина из ЦСКА в «Монако»
Средства от трансфера футболиста из ЦСКА в «Монако» в 2018 году предназначены для двух детско-юношеских школ – МБУДО ДЮСШ г. Осинники и МБОУ ДОД ДЮСШ Ленинск-Кузнецкий, сообщили «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе РФС.
Sports.ru 04:31
Политика
Трамп заявил, что Сиэтл захватили внутренние террористы
Президент США Дональд Трамп заявил, что город Сиэтл (штат Вашингтон), где продолжаются акции протеста против расовой дискриминации и полицейского произвола, захватили внутренние террористы.
ТАСС 00:14
Здоровье
В Алтайском крае за сутки выявили 69 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 69 новых случаев коронавируса. Всего в крае зарегистрировано 2593 случая.
Аргументы и Факты - Алтай 03:34
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС вчера в 14:37
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия вчера в 20:20
Происшествия
Полиция в Приморье ищет авторов дискредитирующего МВД фейкового видеоролика
В Приморском крае сотрудники МВД проверяют обстоятельства размещения в соцсетях постановочного видеоролика с участием фейкового подполковника полиции, дом которого забит «сотнями килограммов денег».
Коммерсантъ 04:50
Экономика
ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов
Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи.
REGNUM вчера в 10:16
Происшествия
Экс-чиновница сбила ребенка и отсудила у его семьи 120 тысяч рублей
Вести.Ru вчера в 07:08
Армия и оружие
Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии
Российская газета 02:11
Игры
Стала известна возможная дата релиза ремейка XIII
Ремейк XIII может выйти 10 ноября 2020 года. Эта дата появилось на сайте испанского подразделения магазина Amazon.
CyberSport.ru 03:17
Общество
Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили до 12 июля
Власти Красноярского края продлили режим ограничений из-за коронавируса до 12 июля.
ТАСС 02:22
Музыка
Далай-лама выпустит дебютный музыкальный альбом
Духовный лидер Тибета Далай-лама XIV готовит к выходу дебютный музыкальный альбом. Он выпустит его 6 июля, в свой 85-й день рождения.
News.ru вчера в 07:40
Происшествия
Против главы Норильска возбудили уголовное дело
Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело против мэра Норильска (Красноярский край) Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов, сообщает 11 июня пресс-служба СКР.
REGNUM 04:11
Спорт
МОК аннулировал результат женской сборной России по хоккею на ОИ-2014
МОК перераспределил места в женском хоккейном турнире на Олимпиаде 2014 года в Сочи.
Sport.ru вчера в 19:28
Общество
Аксенов разъяснил новый порядок въезда в Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов разъяснил последние поправки в указ о введении в республике режима повышенной готовности.
Российская газета 03:26
Наука
Назван эффективный способ победить пандемию коронавируса
Повсеместное применение масок позволит предотвратить вторую волну инфекции и победить пандемию.
РИА Новости 02:18
Финансы
Курс рубля снижается к евро в начале торгов
Курс рубля в начале торгов повышается к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru вчера в 03:18
Общество
В России выявили 8779 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 8779 новых случаев заражения COVID-19, а общее число инфицированных превысило 500 тысяч, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Москва-Баку.ru 04:00
Авто
Новый Nissan Qashqai замечен на тестах
В объективы папарацци попало новое поколение популярного кроссовера Nissan Qashqai.
Новые автомобили 02:34
Общество
В России выявлено 8779 заразившихся коронавирусом
В России за минувшие сутки выявлено 8779 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», сообщает оперативный штаб.
BFM.ru 03:39
Здоровье
Записавших обращение к Путину энгельсских медиков могут наказать
Напомним, что ранее «Четвертая Власть» писала о саратовцах, представившиеся медиками из Энгельсской районной больницы, работниками местных ФАПов и амбулаторий, которые просили президента Владимира Путина помочь с разъяснением ситуации по учрежденным им стимулирующим выплатам.
Четвертая Власть вчера в 05:38
Общество
МЧС предупредило о крупном граде и грозе в Москве
RT на русском вчера в 09:35
Происшествия
Михаил Ефремов совершил попытку суицида
Актёр Михаил Ефремов, которого вчера, 9 июня, отправили под домашний арест после ДТП, которые он устроил в центре Москвы, мог совершить попытку суицида.
Bimru.ru вчера в 11:53
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56