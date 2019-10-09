с чего всё началось

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность группы россиян, финансировавшей запрещенные в России террористические организации «Имарат Кавказ» и «Исламское государство». В операции также участвовали сотрудники Следственного комитета и Финмониторинга.

Происшествия В США девятилетнего мальчика обвинили в убийстве пяти человек Девятилетнего жителя Иллинойса обвинили в пяти убийствах и трех поджогах (в том числе с отягчающими обстоятельствами), сообщил в интервью журналу Peoria Journal Star прокурор штата Грег Мингер.

Происшествия Фигуранты дела о пожаре на шахте в Соликамске получили сроки Сегодня Соликамский городской суд признал виновными пятерых фигурантов уголовного дела о пожаре на шахте компании "Уралкалий" в совершении преступления, предусмотренного частью 3, статьи № 217 УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Общество Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.

Происшествия Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.

Политика Депутаты Госдумы отказались от поездок в США из-за ФБР Все командировки депутатов Госдумы в США отменяются до тех пор, пока Вашингтон не объяснит ситуацию с допросом сотрудниками ФБР члена нижней палаты парламента РФ Инги Юмашевой и не принесет за нее извинения, сообщила советник спикера палаты Анастасия Кашеварова.

Наука В Великобритании научились увеличивать эффективность взрывчатки Компания BAE Systems из Великобритании представила новый процесс производства взрывчатых материалов, используемых в различных боеприпасах.

Авто Эксперты посоветовали, как правильно обслуживать автомобили SKODA В России для всех автомобилей ŠKODA действует Единый Регламент Технического обслуживания.

Футбол Месси назвал лучших тренеров в своей карьере Капитан «Барселоны», нападающий Лионель Месси назвал лучших тренеров, с которыми ему доводилось работать в ходе своей карьеры.

Экономика Силуанов: Решение о критериях признания граждан резидентами не принято Решение об изменении критериев для признания граждан налоговыми резидентами правительством пока не принято.

Общество Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Армия и оружие Главком ВКС устроил разбор полетов из-за запрета на цветы в кабинетах Отмечается, что телеграмма с указом для командиров воинских частей убрать со стен кабинетов документы, находящиеся вне рамок, а также календари, картины и цветы, поступила в подразделения ВКС 20 сентября.

Гаджеты «Яндекс» представил новую модель «Яндекс.Станции» Компания «Яндекс» на пресс-конференции представила новую модель умной колонки с голосовым помощником «Алиса».

Происшествия Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.

Экономика В МЭР объяснили рост налогов на малый бизнес Матвиенко призвала ввести налог на фриланс во всех регионах Ранее МЭР опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.

Общество ВЦИОМ назвал долю постоянно испытывающих стресс россиян Доля участников опроса, постоянно пребывающих в стрессовом состоянии, выросла с 3 до 8%. Постоянно или часто испытывают стресс 29% женщин и 29% молодёжи в возрасте от 18 до 24 лет.

Происшествия В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном Обновлено в 21:09 Поезд из Берлина с радиоактивным вагоном через несколько минут прибудет на Белорусский вокзал Москвы.

Единоборства Федор Емельяненко проведет три боя во время прощального турне Последний Император проведет прощальное турне из трех поединков, после чего завершит карьеру.

Происшествия Четыре подростка погибли в ДТП в Волгоградской области Четыре подростка погибли в результате столкновения автомобиля с деревом, информируют в пресс-службе регионального управления МВД.

Политика Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов "Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью", — говорится в сообщении.