Происшествия
ИзвестияФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность группы россиян, финансировавшей запрещенные в России террористические организации «Имарат Кавказ» и «Исламское государства». В операции также участвовали сотрудники Следственного комитета и Финмониторинга.
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Путешествия
Российский союз туриндустрии назвал альтернативу отдыху в Турции
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин назвал места для отдыха, которые «по погоде, инфраструктуре и цене» сопоставимы с курортами Турции, многие из которых заполнены в октябре на 100%.
Единоборства
Узбекистанский боец ММА Нурматов умер после поединка в Грозном
Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов умер после поединка с россиянином Бесланом Исаевым на турнире Absolute Championship Akhmat 100, который прошел 4 октября в Грозном.
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
Армия и оружие
Непотопляемый авианосец России: Крым лишил США козырей
Даже в Генштабе ВСУ признали, что после возвращения Крыма в состав России полуостров стал непотопляемым авианосцем, крепостью.
Политика
Лукашенко заявил о стремлении Зеленского решить конфликт в Донбассе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский стремится урегулировать конфликт на Донбассе.
Здоровье
Медики Дагестана получили новый вертолет
Минздрав Республики Дагестан получил современный вертолет, напичканный по последнему слову техники.
Футбол
Мурад Мусаев: «CAS дал рекомендации следить за мной в России построже»
«Краснодар» обратился в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, чтобы вам разрешили индивидуальное обучение на лицензию PRO.
Теннис
Даниил Медведев приступил к тренировкам в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев начал тренировочный процесс перед стартом на турнире в Шанхае.
Общество
Треть россиян сочли несправедливыми приговоры по «московскому делу»
Почти 40% россиян считают несправедливыми и политически мотивированными приговоры, вынесенные участникам протестов в Москве.
Космос
«Спектр-РГ» подвергся неизвестному воздействию в космосе
Российско-германская космическая обсерватория «Спектр-РГ» подверглась неизвестному воздействию в космосе.
Политика
Лавров заявил о противоречивости и опасности действий США в Сирии
Россия в контактах с США заявляет об опасности их действий в Сирии, но не наблюдает изменений в позиции Вашингтона, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего визита в Казахстан.
Политика
Госдума приостановит командировки депутатов в США
Визиты депутатов Госдумы в США будут приостановлены до момента получения от американских властей объяснений и извинений в связи с инцидентом с депутатом Госдумы Ингой Юмашевой.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы
СМИ приводят самые разные варианты развития событий, начиная от позитивных перемен и хорошей динамики и заканчивая паллиативной помощью на дому.
Политика
Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17
Финансы
Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России
В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
Западные спецслужбы связали несколько инцидентов, произошедших в разных странах за последние несколько лет, в одну "скоординированную и постоянную кампанию по дестабилизации Европы", за которой якобы стоит Россия, пишет американская газета The New York Times.
Здоровье
Губернатор призвал «ПривЖД» оборудовать пандус в больнице
Кино
Гильермо дель Торо — 55
9 октября мексиканский режиссёр Гильермо дель Торо отмечает 55-летие.
Шоу-бизнес
Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж
Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.
Происшествия
Четыре подростка погибли в результате ДТП в Волгоградской области
Автомобиль с пятью подростками врезался в дерево в городе Михайловка в Волгоградской области, четверо из них погибли.
Происшествия
Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву
Пассажир рейса Красноярск - Домодедово (Москва), из-за которого вечером во вторник самолет вынужденно сел в аэропорту Омска, скончался во время полета, сообщили РИА Новости в областном минздраве.
Происшествия
Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам
Шоу-бизнес
В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске
В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
Происшествия
Российский теннисист Бирюков покончил с собой в Москве
В Москве покончил с собой молодой российский теннисист Михаил Бирюков, являющийся сыном четырёхкратной чемпионки мира по пятиборью Ирины Киселёвой.
Хоккей
«Даллас» забил победный гол после ошибки Овечкина
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов забил гол в своём дебютном матче сезона НХЛ. Овечкин отметился результативной передачей.
Политика
Китай осудил введение США визовых ограничений для властей страны
Введенные администрацией США визовые ограничения в отношении представителей китайских властей, которые, по мнению Вашингтона, причастны к нарушению прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР, серьезно нарушают основные нормы, регулирующие международные отношения, и являются вмешательством во внутренние дела страны.
Авто
Стало известно, когда АвтоВАЗ выпустит новую модель
Российская компания пополнит модельный ряд. АвтоВАЗ в скором времени планирует выпустить еще одну модель, которая носит рабоче название Van.
Кино