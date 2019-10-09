Происшествия

ИзвестияИзвестияФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность группы россиян, финансировавшей запрещенные в России террористические организации «Имарат Кавказ» и «Исламское государства». В операции также участвовали сотрудники Следственного комитета и Финмониторинга.
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Раскрыта финансировавшая террористов «благотворительная организация»

Газета.Ru03:06

В России раскрыта «благотворительная организация», финансировавшая террористов

Коммерсантъ03:15

В РФ нашли «благотворительную организацию» для финансирования ИГ

Московский Комсомолец03:08

Опубликовано видео задержаний по делу о финансировании террористов ИГ

РБК03:37

ФСБ пресекла деятельность сети сторонников ИГ*

РИА Новости02:53

ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ

Известия02:39

В России разоблачили «благотворительную организацию» сторонников ИГ

RT на русском02:37
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Путешествия

Российский союз туриндустрии назвал альтернативу отдыху в Турции

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин назвал места для отдыха, которые «по погоде, инфраструктуре и цене» сопоставимы с курортами Турции, многие из которых заполнены в октябре на 100%.
RT на русском 03:24
Единоборства

Узбекистанский боец ММА Нурматов умер после поединка в Грозном

Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов умер после поединка с россиянином Бесланом Исаевым на турнире Absolute Championship Akhmat 100, который прошел 4 октября в Грозном.
ТАСС Спорт 07 октября в 13:34
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Армия и оружие

Непотопляемый авианосец России: Крым лишил США козырей

Даже в Генштабе ВСУ признали, что после возвращения Крыма в состав России полуостров стал непотопляемым авианосцем, крепостью.
Rusvesna.su вчера в 19:13
Политика

Лукашенко заявил о стремлении Зеленского решить конфликт в Донбассе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский стремится урегулировать конфликт на Донбассе.
Газета.Ru вчера в 08:42
Здоровье

Медики Дагестана получили новый вертолет

Минздрав Республики Дагестан получил современный вертолет, напичканный по последнему слову техники.
Лезги газет вчера в 15:25
Футбол

Мурад Мусаев: «CAS дал рекомендации следить за мной в России построже»

«Краснодар» обратился в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, чтобы вам разрешили индивидуальное обучение на лицензию PRO.
Спорт-Экспресс вчера в 20:10
Теннис

Даниил Медведев приступил к тренировкам в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев начал тренировочный процесс перед стартом на турнире в Шанхае.
GoTennis.ru 06 октября в 05:10
Общество

Треть россиян сочли несправедливыми приговоры по «московскому делу»

Почти 40% россиян считают несправедливыми и политически мотивированными приговоры, вынесенные участникам протестов в Москве.
РБК 03:27
Космос

«Спектр-РГ» подвергся неизвестному воздействию в космосе

Российско-германская космическая обсерватория «Спектр-РГ» подверглась неизвестному воздействию в космосе.
Профиль вчера в 09:28
Политика

Лавров заявил о противоречивости и опасности действий США в Сирии

Россия в контактах с США заявляет об опасности их действий в Сирии, но не наблюдает изменений в позиции Вашингтона, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего визита в Казахстан.
Интерфакс 03:24
Политика

Госдума приостановит командировки депутатов в США

Визиты депутатов Госдумы в США будут приостановлены до момента получения от американских властей объяснений и извинений в связи с инцидентом с депутатом Госдумы Ингой Юмашевой.
Известия 03:42
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы

СМИ приводят самые разные варианты развития событий, начиная от позитивных перемен и хорошей динамики и заканчивая паллиативной помощью на дому.
Молодежная газета (Уфа) вчера в 06:19
Политика

Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17

REGNUM вчера в 17:10
Финансы

Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России

В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Политика

NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»

Западные спецслужбы связали несколько инцидентов, произошедших в разных странах за последние несколько лет, в одну "скоординированную и постоянную кампанию по дестабилизации Европы", за которой якобы стоит Россия, пишет американская газета The New York Times.
Газета.Ru 01:51
Здоровье

Губернатор призвал «ПривЖД» оборудовать пандус в больнице

СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 09:02
Кино

Гильермо дель Торо — 55

9 октября мексиканский режиссёр Гильермо дель Торо отмечает 55-летие.
RT на русском 01:53
Гаджеты

Создатель Android показал удлиненный Essential Phone

OAnews 01:38
Шоу-бизнес

Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж

Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.
StarHit.ru 06 октября в 14:00
Происшествия

Четыре подростка погибли в результате ДТП в Волгоградской области

Автомобиль с пятью подростками врезался в дерево в городе Михайловка в Волгоградской области, четверо из них погибли.
Газета.Ru 00:53
Происшествия

Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву

Пассажир рейса Красноярск - Домодедово (Москва), из-за которого вечером во вторник самолет вынужденно сел в аэропорту Омска, скончался во время полета, сообщили РИА Новости в областном минздраве.
РИА Новости 01:27
Происшествия

Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам

Российская газета 03:19
Шоу-бизнес

В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске

В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews 07 октября в 12:25
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Происшествия

Российский теннисист Бирюков покончил с собой в Москве

В Москве покончил с собой молодой российский теннисист Михаил Бирюков, являющийся сыном четырёхкратной чемпионки мира по пятиборью Ирины Киселёвой.
Чемпионат вчера в 11:28
Хоккей

«Даллас» забил победный гол после ошибки Овечкина

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов забил гол в своём дебютном матче сезона НХЛ. Овечкин отметился результативной передачей.
Чемпионат 01:10
Политика

Китай осудил введение США визовых ограничений для властей страны

Введенные администрацией США визовые ограничения в отношении представителей китайских властей, которые, по мнению Вашингтона, причастны к нарушению прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР, серьезно нарушают основные нормы, регулирующие международные отношения, и являются вмешательством во внутренние дела страны.
ТАСС вчера в 19:10
Авто

Стало известно, когда АвтоВАЗ выпустит новую модель

Российская компания пополнит модельный ряд. АвтоВАЗ в скором времени планирует выпустить еще одну модель, которая носит рабоче название Van.
32CARS.ru вчера в 02:31
Кино

Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные

РИА Новости 07 октября в 04:13
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