с чего всё началось

ФСБ совместно со Следственным комитетом пресекла деятельности "благотворительной" организации, которая собирала средства для международных террористических группировок, запрещенных в РФ.

Политика Минюст признал фонд Навального иностранным агентом «Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», – говорится в сообщении ведомства.

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Происшествия Два человека погибли при стрельбе в Германии По меньшей мере два человека погибли во время стрельбы в городе Галле в Германии.

Общество Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Политика Лукашенко заявил о конфликте России и Украины в Донбассе Решение конфликта в Донбассе возможно лишь при желании сторон - России и Украины - сесть за стол переговоров, утверждает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Здоровье В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена» Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.

Армия и оружие Главком ВКС назвал недопустимым приказ о запрете цветов в кабинетах Накануне РБК писал, что в подразделения ВКС поступил приказ командирам воинских частей убрать со стен кабинетов документы, находящиеся не в рамках, и календари, а также картины и цветы.

Политика NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы» В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечене и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".

Шоу-бизнес Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных пациентов Актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, диагностирован рак мозга, продолжила лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов.

Армия и оружие В ЛНР заявили о срыве разведения сил у Золотого в Донбассе «Согласно ранее обговорённой процедуре, Народная милиция сигналом белой ракеты в 12:00 уведомила украинскую сторону о своей готовности к выполнению мероприятий по возобновлению разведения сил и средств», — приводит его слова «Луганский информационный центр».

Политика Националисты подрались с украинской полицией в Донбассе Между полицейскими и представителями украинских националистических организаций, следовавшими в район разведения сил и средств в Донбассе, произошли столкновения на блокпосту в районе города Кременная Луганской области.

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Общество Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.

Путешествия Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.

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Происшествия В Москве грабители с топором и пистолетом напали на мужчину Четверо в масках, по предварительным данным, избили мужчину на юго-востоке Москвы и отобрали у него сумку с деньгами, угрожая топором и пистолетом, сообщили в столичном ГУ МВД.

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Общество Масляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров.

Шоу-бизнес Родители Дмитрия Хворостовского продали квартиру ради памятника сыну Родителям известного оперного певца Дмитрия Хворостовского пришлось продать квартиру в Москве, чтобы профинансировать установку дорогостоящего памятника на могиле артиста.