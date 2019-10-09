Происшествия

Газета.RuГазета.RuФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ в девяти регионах

ФСБ совместно со Следственным комитетом пресекла деятельности "благотворительной" организации, которая собирала средства для международных террористических группировок, запрещенных в РФ.
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с чего всё началось
Следственный комитет России опубликовал
 видеозапись с места задержания подозреваемых в финансировании террористов из "Имарат Кавказ"* и "Исламского государства"*.
Радио Sputnik07:23

Подробнее о событии

В России раскрыта «благотворительная организация», финансировавшая террористов

Коммерсантъ03:15

Опубликовано видео задержаний сторонников террористов

РИА Новости04:46

В Сети появилось видео задержаний сторонников террористов

Газета.Ru05:22

Опубликовано видео задержаний по делу о финансировании террористов ИГ

РБК03:58

В России пресекли сбор денег для террористов из Сирии

RT на русском07:13

ФСБ обнаружила «финансистов» ИГ в девяти регионах России

ТАСС03:03

ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ

Известия02:39
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Происшествия

СК назвал причину смерти Дмитрия Марьянова

ToDay News Ufa вчера в 15:52
Политика

Минюст объяснил внесение ФБК в список иноагентов

Минюст внес основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в список организаций, выполняющий функцию иностранных агентов, так как фонд выполнял политические функции.
РБК 09:16
Шоу-бизнес

Парализованная Заворотнюк легла в центр для тяжелобольных

Актриса Анастасия Заворотнюк после выписки из Европейского медицинского центра легла в реабилитационную клинику для восстановления тяжелобольных.
Русская Планета 04:53
Армия и оружие

Эрдоган объявил о начале военной операции Турции в Сирии

Турецкие силы вступили на территорию Сирии к востоку от Евфрата и начали военную операцию под названием «Родник мира».
РБК 09:26
Происшествия

Жителя Ростовской области осудили за шпионаж в пользу Украины

Житель поселка Чертково Ростовской области Владимир Моргунов признан виновным в государственной измене и шпионаже в пользу Украины.
Российская газета 07:52
Армия и оружие

Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

Ударный вертолет Ми-35П снес трибуны со зрителями во время военного парада в Индонезии. Видео инцидента появилось в Сети.
Известия 07:56
Общество

В Госдуме предложили запретить в России точечную застройку

До конца года в Госдуму могут поступить законопроекты о запрете точечной застройки и комплексном строительстве.
РБК 09:00
Политика

В Югре выдали российский паспорт 99-летней уроженке Украины

В Нижневартовске сотрудники полиции вручили паспорт гражданина Российской Федерации местной жительнице - 99-летней женщине.
Российская газета 09:20
Экономика

Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России

В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Общество

В РПЦ эпидемию рака назвали карой за аборты

6 октября Смирнов назвал русский народ убийцей и заявил, что женщины не должны делать аборт даже по медицинским показаниям.
Lenta.ru 08:56
Политика

Националисты подрались с украинской полицией в Донбассе

Lenta.ru 06:15
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе в Германии

По меньшей мере два человека погибли во время стрельбы в городе Галле в Германии.
Известия 07:15
Политика

Миллер обсудил транзит газа через Украину с представителем кабмина ФРГ

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер встретился сегодня в Москве с уполномоченным федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее.
Экономика сегодня 07:49
Политика

CNN анонсировала выход США из Договора по открытому небу

Фото: mil.ru По информации телекомпании, администрация Трампа скоро официально объявит о выходе Соединенных Штатов из Договора по открытому небу.
Вести.Финанс 01:12
Гаджеты

«Яндекс» представил мини-версию «Яндекс.Станции»

Компания «Яндекс» представила новую умную колонку с голосовым помощником Алисой «Яндекс.Станцию.Мини».
Комсомольская правда 09:22
Экономика

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:25
Интернет

Роскачество определило самые лучшие мессенджеры

Эксперты и Роскачества составили список самых лучших мессенджеров в России.
Дни24 вчера в 09:58
Происшествия

Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке

Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
Lenta.ru 06:49
Политика

Сколько стоила поездка Зеленского на ГА ООН, рассказали в госуправлении делами

В государственном управлении делами рассказали, сколько стоила поездка президента Украины Владимира Зеленского на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорк.
Газета.Ru 09:37
Авто

Компания Skoda показала новый Skoda Rapid для России

Компания Skoda Auto опубликовала первый скетч нового лифтбека Skoda Rapid для российского рынка.
Автоновости дня 04:25
Футбол

«СЭ»: экс-тренер сборной России Корнеев устроился на работу в «Монако»

По информации «Спорт-Экспресса», экс-тренер сборной России Игорь Корнеев станет советником по спортивным вопросам вице-президента и генерального директора «Монако» Олега Петрова.
Бомбардир.ру 08:21
Общество

Россиянам рассказали о плюсах глобального потепления

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что россиянам не стоит бояться глобального потепления, ведь прогнозы западных экспертов по этой проблеме не актуальны в России.
Газета.Ru 09:13
Шоу-бизнес

10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали

В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.
Woman.ru 07 октября в 13:20
Авто

В России отзывают 162 тысячи автомобилей Nissan

Росстандарт сообщил об отзыве 161 957 автомобилей Nissan моделей Note и Tiida, выпущенных с января 2007 года по август 2014 года.
Московский Комсомолец 06:11
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов

Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.
Discover24 вчера в 07:09
Кино

«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате

UfacityNews.ru 07:49
Шоу-бизнес

Бузова объяснила, почему они с Батрутдиновым не стали парой

Правда, многие поклонники Ольги и Тимура считают, что искать им никого не нужно, они давно уже нашли друг друга.
Wday.ru вчера в 23:30
Происшествия

В Москве грабители с топором и пистолетом напали на мужчину

Четверо в масках, по предварительным данным, избили мужчину на юго-востоке Москвы и отобрали у него сумку с деньгами, угрожая топором и пистолетом, сообщили в столичном ГУ МВД.
РИА Новости 07:17
Политика

Пашинян похвалил Ким Кардашьян за популяризацию Армении

Московский Комсомолец 09:40
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