Происшествия

Газета.RuГазета.RuФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ в девяти регионах

По версии следствия, члены группы проживали в девяти регионах России и связывались друг с другом через соцсети. В России раскрыта ячейка экстремистов, которые под видом благотворительности собирали средства для запрещенных в РФ террористических организаций "Исламское государство" и "Имарат Кавказ".
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с чего всё началось
Как пишет ТАСС, ФСБ совместно со Следственным комитетом России была пресечена деятельность
 группы россиян, которые на территории Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Тюменской области, Краснодарского и Ставропольского краев собирали средства для террористов.
Инфорос02:46

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ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ в девяти регионах

Газета.Ru05:00

В России раскрыта «благотворительная организация», финансировавшая террористов

Коммерсантъ03:15

Опубликовано видео задержаний сторонников террористов

РИА Новости04:46

В СК рассказали о спонсировавшей ИГ организации в России

RT на русском04:19

Опубликовано видео задержаний по делу о финансировании террористов ИГ

РБК03:58

ФСБ обнаружила «финансистов» ИГ в девяти регионах России

ТАСС03:03

ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ

Известия02:39
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В России ОСАГО подорожает в два раза

Реформа ОСАГО, предполагающая индивидуализацию тарифов, может расширить тарифный коридор уже в следующем году, причем в Москве страховка станет дешевле, а в маленьких городах, наоборот, подорожает более чем в два раза.
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Онколог назвал причину выписки Заворотнюк из больницы

Национальная служба новостей вчера в 11:47
Общество

Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина

Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Общество

В Роскачестве объяснили, как не купить испорченную рыбу и икру

Российская газета 01:00
Происшествия

В Германии разбился американский истребитель

В Германии подтвердили информацию о крушении истребителя F-16 в районе Трир-Саарбург на юго-западе страны.
РИА Новости вчера в 11:46
Политика

Фонд борьбы с коррупцией включен в список иностранных агентов

Минюст России включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 05:09
Шоу-бизнес

Воеводина продала обручальное кольцо от экс-короля Малайзии

Обо всем Оксана Воеводина, которая в 2015 году была признана «Мисс Москвой», рассказала изданию Daily Mail.
Gazeta.SPb вчера в 20:00
Происшествия

Фигурант «дела 27 июля» Подкопаев отказался от признательных показаний

РБК 04:55
Авто

АвтоВАЗ начал производство Lada Vesta с вариатором

«АвтоВАЗ» начал производство автомобилей LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco и 1,6-литровым 113-сильным двигателем HR16.
Автоновости дня 02:42
Экономика

В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине

Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах.
РИА Новости вчера в 21:21
Экономика

Глава Хакасии поблагодарил Штыгашева за речь в Совете Федерации

Глава Хакасии Валентин Коновалов поблагодарил спикера республиканского парламента Владимира Штыгашева за выступление на парламентских слушаниях в Совете Федерации.
Шанс (г. Абакан) 07 октября в 23:16
Происшествия

В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт

Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.
RT на русском 07 октября в 15:20
Экономика

Mail.ru Group и Alibaba объявили о создании совместного предприятия

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), глобальная компания в сфере цифровой коммерции Alibaba Group, компания «Мегафон» и интернет‑ и IT-компания Mail.ru Group завершили сделку по созданию совместного предприятия по социальной коммерции в России и странах СНГ.
REGNUM 03:45
Происшествия

Источник радиации обнаружили в поезде Берлин-Москва

Газета.Ru 04:57
Энергетика

Коболев рассказал, когда «Газпром» сможет поставлять газ на Украину

Продажи могут принести существенную прибыль «Газпрому», если цены устроят украинских контрагентов, добавил Коболев.
Украина.ру 05:08
Армия и оружие

В ходе демилитаризации Донбасса киевским оккупантам предстоит освободить ряд территорий

Украинским оккупационным войскам в ходе разведения сил на линии боевого соприкосновения Донбасса предстоит освободить ряд территорий и населенных пунктов, которые войдут в демилитаризованную «серую» зону.
Новостной фронт 04:22
Политика

Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 07 октября в 01:51
Происшествия

СК предъявил обвинение трем саратовским полицейским по делу о пытках

Следователи предъявили троим полицейским в Саратове обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении задержанного, сообщило в среду областное СУСК.
РИА Новости 03:35
Политика

Против Порошенко открыли дело о недостоверной декларации

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло еще одно уголовное дело в отношении экс-президента Петра Порошенко, на этот раз - по факту возможного декларирования недостоверной информации.
ТАСС 02:52
Футбол

Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»

Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
Известия 07 октября в 10:07
Путешествия

Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.
Газета.Ru 00:36
Общество

В ижевском зоопарке посетители до смерти закормили олененка резиной

Северный олененок умер в ижевском зоопарке из-за нерадивых посетителей.
Российская газета 04:39
Происшествия

ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США

Известия вчера в 03:25
Финансы

ВТБ больше не принимает вклады в евро

Банк ВТБ с 8 октября не принимает вклады в евро, для клиентов будут доступны только накопительные и текущие счета.
Коммерсантъ вчера в 07:31
Здоровье

Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме

Роспотребнадзор напоминает, что отвечать за оптимальные параметры микроклимата в жилом доме должны коммунальные службы и управляющие компании: нормативы на температуру и влажность узаконены, за их нарушение предусмотрено административное наказание.
РБК 01:50
Армия и оружие

Лавров заявил о противоречивости и опасности действий США в Сирии

Россия в контактах с США заявляет об опасности их действий в Сирии, но не наблюдает изменений в позиции Вашингтона, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего визита в Казахстан.
Интерфакс 03:24
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Соперником Александра Усика станет Чез Уизерспун

Allboxing.ru вчера в 13:45
Общество

Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы

Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.
Известия 02:23
Политика

Лукашенко считает войну в Донбассе конфликтом России и Украины

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Донецкая и Луганская Народные Республики — это самостоятельные субъекты в урегулировании конфликта в Донбассе.
REGNUM вчера в 04:43
Гаджеты

Создатель Android показал Essential Phone 2

Новый гаджет Essential Phone 2 уже скоро может появиться на рынке. Этот смартфон показал создатель Android Энди Рубин, пишетпортал iXBT.com.
Вечерний курьер 04:41
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