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ФСБ пресекла деятельность ячейки исламистов в Волгоградской области

Деятельность ячейки экстремистской организации «Таблиги Джамаат»* пресечена на территории Волгоградской области. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.В источнике
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Волгоградская правда

ФСБ задержала ячейку международных экстремистов в Волгоградской области

Волгоградская правда03:14
Высота 102

В Волгоградской области ФСБ разгромила ячейку исламистов (ВИДЕО)

Высота 10202:54
Интерфакс

ФСБ раскрыла экстремистскую ячейку под Волгоградом

Интерфакс02:44
РИА Новости

В Волгоградской области ликвидировали ячейку исламистов

РИА Новости02:51
V1.ru

В Волгоградской области оперативники ФСБ задержали группу исламистов из запрещенной организации

V1.ru02:42
СоцИнформБюро

В Волгограде ФСБ задержала 5 участников экстремистской группировки «Таблиги Джамаат»

СоцИнформБюро02:41
ТАСС

В Волгоградской области задержали организатора и пятерых участников экстремистской ячейки

ТАСС02:32
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После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов.
После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
CT newsвчера в 13:41
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В Москве оштрафовали шесть тысяч магазинов за нарушение масочного режима

Более 6 тысяч магазинов оштрафовано в Москве на 300 миллионов рублей за несоблюдение масочного режима, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в пятницу.
РИА Новости04:06
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В Думе назвали условие для начала официальных поставок оружия в Донбасс

Депутат объяснил, что если одной из сторон конфликта третья страна будет поставлять летальное оружие, России ничего не останется, кроме как защитить людей со второй стороны "может быть не войсками, а хотя бы поставками оружия".
Интерфакс03:37
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В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе

В Краснодарском крае полиция проводит проверку после того, как водитель сервиса BlaBlaCar, ехавший в Сочи, выволок пассажирку с детьми из машины и оставил на трассе, сообщил РИА Новости представитель краевого главка МВД.
РИА Новости03:57
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Сбербанк заложил в обновленный прогноз выплату дивидендов за 2019 год

Сбербанк планирует выплатить дивиденды за 2019 год в этом году, обновленный прогноз банка это учитывает, сообщила финдиректор банка Александра Бурико на телефонной конференции в четверг.
Интерфаксвчера в 11:11
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Минск передал Киеву список задержанных россиян

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что белорусская сторона передала украинской список задержанных в республике россиян, в Киеве проверят их на предмет участия в боевых действиях в Донбассе.
RT на русском05:18
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В Мурманской области продлили ограничения из-за коронавируса

Мурманские власти продлили режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса до 1 сентября, сообщает мурманский оперативный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости05:03
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Путин поручил поддержать потерявших вклады граждан

Президент Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе ЦБ Эльвире Набиуллиной до октября доложить о возможных дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках.
Российская газета03:42
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Экс-глава Приморья Тарасенко назначен врио главы правительства Якутии

Господин Тарасенко перешел с должности замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта, а ранее, в 2017–2018 годах, исполнял обязанности губернатора Приморского края вместо ушедшего в отставку Владимира Миклушевского.
Коммерсантъ00:31
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