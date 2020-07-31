Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией разгромили действовавшую в Волгоградской области ячейку исламистов из международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*, сообщил Центр общественных связей ФСБ. Удалось задержать организатора ячейки и пятерых ее членов, говорится в сообщении.

с чего всё началось

Силовики продолжают оперативно-разыскные мероприятия. Организацию "Таблиги Джамаат"* запретили в России с 2009 года. Верховный суд постановил, что ее участники стремятся раздробить территорию страны и дискриминировать россиян по религиозному признаку.

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