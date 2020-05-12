В городе Кимры Тверской области предотвратили теракт, сообщили в ФСБ. "Задержан причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих гражданин России 2001 года рождения", — говорится в релизе ведомства.

с чего всё началось

Общество В России запустили сервис для оформления выплат на детей На сайте Госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией COVID-19, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи. 982

Происшествия Росздравнадзор проверит качество аппаратов ИВЛ Качество, безопасность и условия эксплуатации аппаратов искусственной вентиляции легких проверит Росздравнадзор. 935

Экономика Российские авиакомпании в апреле сократили перевозки на 91,8% В целом же рынок авиаперевозок в апреле сократился на 91,8%, до 771,2 тыс. перевезенных пассажиров.

Энергетика Мир оказался на грани масштабной газовой войны Катар, являющийся главным мировым поставщиком сжиженного природного газа (СПГ), может развязать масштабную газовую войну из-за снижения стоимости сырья на фоне падения спроса из-за коронавируса и роста мировых запасов после теплой зимы. 2

Экономика Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса. 308

Здоровье 130 млн рублей уже направлено на доплаты медикам Ленобласти По данным Комитета по здравоохранению Ленобласти, в общей сложности, из областного и федерального бюджетов начисления по стимулирующим выплатам составили 129 млн. 585 тысяч рублей. 2

Общество Голикова: 11 регионов могли бы частично снять режим ограничений Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 11 российских регионов уже готовы к первому и даже второму этапам снятия ограничений в связи с коронавирусом. 678

Общество Дмитрий Песков заболел коронавирусом В свою очередь супруга Пескова фигуристка Татьяна Навка подтвердила в беседе с изданием Daily Storm, что она и ее муж находятся в больнице в связи с коронавирусом. 130

Энергетика В России снизились розничные цены на бензин Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 4 по 8 мая снизились на 4 коп. по сравнению с предыдущей неделей до 42,7 руб. за литр. 135

Футбол «Барселона» намерена приобрести Алексея Миранчука Барселона, Испания, 12 мая 2020, 17:25 — REGNUM «Барселона» может приобрести полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука в ближайшее трансферное окно. 1

Игры Codemasters показала первые геймплейные кадры F1 2020 Месяц назад компания Codemasters анонсировала очередной гоночный симулятор, F1 2020.

Армия и оружие В России испытали гиперзвуковую ракету авиационного базирования Москва, 11 мая 2020, 21:17 — REGNUM В России испытана новая гиперзвуковая ракета авиационного базирования, сообщает 11 мая ТАСС со ссылкой на неназванный источник в военно-промышленном комплексе. 332

Политика Польша считает Россию основной угрозой Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики. 383

Игры Sony представила бренд для внутренних студий PlayStation Studios Наряду с логотипом Sony представила новое вступительное видео, которое появится при запуске игр.

Наука Врач рассказал об аномальных изменениях в кишечнике при коронавирусе Медики из США в рамках нового исследования провели визуализацию брюшной полости и обнаружили аномальные изменения со стороны кишечника у ряда зараженных коронавирусной инфекцией пациентов.

Общество Роспотребнадзор может смягчить требования к парикмахерским Глава Роспотребнадзора Анна Попова согласна внести изменения в рекомендации своего ведомства, соблюдение которых открывает предприятиям бьюти-индустрии возможность постепенно восстановить свою деятельность после выхода из карантина. 2