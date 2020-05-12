В городе Кимры Тверской области предотвратили теракт, сообщили в ФСБ. "Задержан причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих гражданин России 2001 года рождения", — говорится в релизе ведомства.

с чего всё началось

Общество В России запустили сервис для оформления выплат на детей На сайте Госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией COVID-19, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи. 1,5K

Общество В Ростовской области сохраняется режим самоизоляции Ограничения продлятся до особого распоряжения главы региона Ограничительные мероприятия в Ростовской области продолжат свое действие после 12 мая, сообщает пресс-служба губернатора региона. 207

Общество Москвичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра. 41

Политика Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали. 896

Происшествия В Севастополе отказались от «самовозгорающихся» аппаратов ИВЛ Севастополь, 12 мая 2020, 18:14 — REGNUM Власти Севастополя отказались от использования новых аппаратов ИВЛ на время выяснения причин их возгорания в других регионах страны. 1K

Экономика На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка Как утверждает украинский регулятор, всего нарушений три: новый владелец должен был за три месяца уведомить НБУ о намерении приобрести банк, согласовать с ним такое приобретение, а затем передать копию договора, на основании которого состоялся переход права собственности на акции. 129

Здоровье В США у детей с коронавирусом выявили новые нехарактерные симптомы Глава расположенного по соседству штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в прошлую субботу сообщил, что трое инфицированных коронавирусом детей скончались от осложнений, которые не являются характерными для COVID-19. 5

Происшествия В Воронеже скончался пятнадцатый пациент с коронавирусом Воронеж, 12 мая 2020, 20:00 — REGNUM Пятнадцатый пациент с положительным анализом на коронавирус скончался в Воронежской области, об этом сообщили в региональном оперштабе 12 мая. 1

Общество Глава Дагестана впервые озвучил статистику жертв пневмонии По словам главы Дагестана, сегодня в республике от коронавируса умерло 26 человек, от пневмонии 481 человек. 22

Здоровье Для саратовчанок с детьми готовятся новые койки Как сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин, новые места появятся в Саратовской детской инфекционной клинической больнице №5 в Волжском районе Саратова.

Общество Регина Тодоренко пожертвовала 2 млн рублей центру «Насилию.нет» Телеведущая и блогер Регина Тодоренко перечислила 2 млн руб. в центр помощи пострадавшим от насилия «Насилию.нет».

Политика Трамп настаивает на введении ФРС отрицательной ставки Президент США Дональд Трамп продолжает настаивать на установлении отрицательной базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны. 1

Здоровье В США заявили о заниженной статистике по жертвам коронавируса Реальное число жертв заболевания коронавирусом в США может превышать официальную статистику, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний страны Энтони Фаучи.