Происшествия

ТАССТАССФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
Читать в источнике
Комментировать987
с чего всё началось

В Тверской области предотвратили теракт

В городе Кимры Тверской области предотвратили теракт, сообщили в ФСБ. "Задержан причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих гражданин России 2001 года рождения", — говорится в релизе ведомства.
РИА Новости07:23

Подробнее о событии

Готовящийся теракт пресекли сотрудники ФСБ в Тверской области

АиФ Тверь09:14

Появилось видео задержания подозреваемого в подготовке теракта в Кимрах

РБК09:00

Спецслужбы предотвратили теракт в Тверской области

Tverigrad.ru06:57

ФСБ предотвратила теракт в Тверской области

РИА Новости09:08

Теракт предотвращен в Тверской области

ГТРК Тверь06:58

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Тверской области

Toptver.ru07:23

ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

ТАСС06:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 10:10, Ашберн
Экономика

Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно

Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций.
Российская газета 07:40
89
Армия и оружие

Военный музей на корабле «Сметливый» в Севастополе откроют в срок

Создание музея на сторожевом корабле «Сметливый» в Севастополе идет по графику несмотря на ограничения связанные с коронавирусом.
ИА Красная Весна вчера в 04:17
7
Происшествия

Производитель аппаратов ИВЛ назвал возможные причины возгорания

Возгорание аппаратов искусственной вентиляции легких в больницах Москвы и Санкт-Петербурга могло быть вызвано нарушением мер противопожарной безопасности или причинами технического характера.
РБК 09:30
778
Политика

Песков рассказал, когда лично контактировал с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что контактировал с Владимиром Путиным лично более месяца назад.
RT на русском 08:49
1
Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
35
Общество

Кому Путин увеличил минимальное пособие по уходу за ребенком

Президент РФ удвоил минимальный размер пособия по уходу за ребенком. Теперь оно составит 6751 рубль.
Бухгалтерия.ру 08:26
516
Политика

Лавров: Россия принимает помощь от США в борьбе с коронавирусом

Россия принимает помощь от других стран в борьбе с COVID-19, в том числе от США, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Коммерсантъ 08:56
59
Общество

Илон Маск открыл предприятие Tesla вопреки запрету властей

Как сказал Маск, ситуация в настоящее время «запутанная».
CarsWeek.ru 07:57
19
Музыка

Новый клип Little Big за сутки набрал почти 19 млн просмотров

Эксцентричные музыканты из группы Little Big опубликовали на Youtube свой новый клип на песню Hypnodancer.
Вестник 05:16
476
Авто

BMW запустила в Калининграде производство новых BMW X6

В Калининграде на мощностях отечественного «Автотор» наладили локальную сборку баварского купе-кроссовера BMW X6, который начал сходить с конвейера еще 29 апреля.
SpeedMe 05:03
6
Общество

Голикова спрогнозировала сроки возвращения России к нормальной жизни

Россияне смогут вернуться к привычной жизни, как было до пандемии коронавируса, летом, если будут соблюдать вводимые ограничения.
Известия 10:03
1
Финансы

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей

Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии - до 72,98 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:16 мск.
ТАСС 09:20
12
Общество

Правительство дало прогноз по срокам улучшения ситуации с коронавирусом

Прогноз по срокам озвучила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости во вторник, 12 мая.
Lenta.ru 09:35
2
Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
3,7K
Политика

Путин назначил нового заместителя председателя СК

Генерал-лейтенант юстиции Ростислав Рассохов назначен заместителем председателя Следственного комитета (СК) России, соответствующий указ российского президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru 08:08
Общество

Турпоездки внутри страны предложили разрешить с 1 июня

Внутренний туризм может начать восстанавливаться уже после 1 июня, если власти страны разрешат поездки по России, как минимум, между регионами с низким уровнем заболевания коронавирусом.
Российская газета 06:53
48
Энергетика

Цены на нефть растут на новостях о сокращении добычи

Мировые цены на нефть растут на новостях о дополнительном сокращении добычи сырья некоторыми странами ОПЕК+, в частности, Саудовской Аравией, пишет Прайм.
Expert.ru 02:49
11
Политика

Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом и проходит лечение.
Российская газета 09:04
4K
Общество

На госуслугах запустили сервис для оформления выплаты на детей

На сайте Госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией COVID-19, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 09:17
230
Авто

Доля займов под залог авто в РФ увеличилась в 12 раз

Почти столько же автомобилистов (13%) брали займы под залог машины для совершения покупок, еще 14% занимали деньги для неотложных нужд.
Автоновости дня 01:02
14
Кино

Критики разгромили «Лицо со шрамом» с Томом Харди

В интернете и профильных изданиях появились первые отзывы критиков на фильм «Лицо со шрамом» (Capone) Джоша Транка.
Культуромания 05:09
1
Здоровье

На Кубани выявлено 99 новых случаев коронавируса

Ранее «КИ» писали, что в минувшую субботу на Кубани выявили 98 новых случаев заражения COVID-19.
Краснодарские известия 10 мая в 04:45
535
Транспорт

В Москве заработала система выявления автомобилей без пропусков

Газета.Ru 06:50
159
Общество

Власти назвали условия получения новых выплат семьям с детьми

При заполнении заявления действуют те же условия, что и при оформлении выплаты на ребенка от трех до 16 лет, однако получить деньги можно будет уже в течение трех дней, после того как территориальное отделение Пенсионного фонда одобрит выделение господдержки.
РБК 03:24
Общество

В России на каждого ребенка от 3 до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей

В России на каждого ребенка от 3 до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей Заявление на получение разовой выплаты можно подать уже с 12 мая.
Альметьевск РТВ вчера в 10:41
2K
Здоровье

Миру предрекли новую эпидемию после коронавируса

Западные ученые предрекли миру новую эпидемию по завершению пандемии коронавируса.
Дни24 02:53
19
Футбол

Голкипер «Крыльев Советов» Фролов оштрафован за критику Путина

Голкипер самарских "Крыльев Советов" Евгений Фролов оштрафован на 1,4 млн рублей за критику в адрес президента России Владимира Путина, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 09:06
Политика

Польша обвинила Россию в неоимпериалистической внешней политике

Варшава считает нашу страну главной угрозой своей безопасности.
Эхо Москвы 09:34
1
Происшествия

В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции

Полицейские в Красноярске составили материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, подозреваемом в сексуальном насилии над двумя девушками.
ТАСС 07:01
372
Общество

Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России

Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.
РБК 06:09
199
Как работают Яндекс.Новости?
Главное