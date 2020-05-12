Происшествия
ТАССФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
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с чего всё началось
В городе Кимры Тверской области предотвратили теракт, сообщили в ФСБ. "Задержан причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих гражданин России 2001 года рождения", — говорится в релизе ведомства.РИА Новости07:23
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Экономика
Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно
Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций.
Российская газета 07:40
Армия и оружие
Военный музей на корабле «Сметливый» в Севастополе откроют в срок
Создание музея на сторожевом корабле «Сметливый» в Севастополе идет по графику несмотря на ограничения связанные с коронавирусом.
ИА Красная Весна вчера в 04:17
Происшествия
Производитель аппаратов ИВЛ назвал возможные причины возгорания
Возгорание аппаратов искусственной вентиляции легких в больницах Москвы и Санкт-Петербурга могло быть вызвано нарушением мер противопожарной безопасности или причинами технического характера.
РБК 09:30
Политика
Песков рассказал, когда лично контактировал с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что контактировал с Владимиром Путиным лично более месяца назад.
RT на русском 08:49
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Общество
Кому Путин увеличил минимальное пособие по уходу за ребенком
Президент РФ удвоил минимальный размер пособия по уходу за ребенком. Теперь оно составит 6751 рубль.
Бухгалтерия.ру 08:26
Политика
Лавров: Россия принимает помощь от США в борьбе с коронавирусом
Россия принимает помощь от других стран в борьбе с COVID-19, в том числе от США, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Коммерсантъ 08:56
Общество
Илон Маск открыл предприятие Tesla вопреки запрету властей
Как сказал Маск, ситуация в настоящее время «запутанная».
CarsWeek.ru 07:57
Музыка
Новый клип Little Big за сутки набрал почти 19 млн просмотров
Эксцентричные музыканты из группы Little Big опубликовали на Youtube свой новый клип на песню Hypnodancer.
Вестник 05:16
Авто
BMW запустила в Калининграде производство новых BMW X6
В Калининграде на мощностях отечественного «Автотор» наладили локальную сборку баварского купе-кроссовера BMW X6, который начал сходить с конвейера еще 29 апреля.
SpeedMe 05:03
Общество
Голикова спрогнозировала сроки возвращения России к нормальной жизни
Россияне смогут вернуться к привычной жизни, как было до пандемии коронавируса, летом, если будут соблюдать вводимые ограничения.
Известия 10:03
Финансы
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей
Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии - до 72,98 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:16 мск.
ТАСС 09:20
Общество
Правительство дало прогноз по срокам улучшения ситуации с коронавирусом
Прогноз по срокам озвучила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости во вторник, 12 мая.
Lenta.ru 09:35
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
Политика
Путин назначил нового заместителя председателя СК
Генерал-лейтенант юстиции Ростислав Рассохов назначен заместителем председателя Следственного комитета (СК) России, соответствующий указ российского президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru 08:08
Общество
Турпоездки внутри страны предложили разрешить с 1 июня
Внутренний туризм может начать восстанавливаться уже после 1 июня, если власти страны разрешат поездки по России, как минимум, между регионами с низким уровнем заболевания коронавирусом.
Российская газета 06:53
Энергетика
Цены на нефть растут на новостях о сокращении добычи
Мировые цены на нефть растут на новостях о дополнительном сокращении добычи сырья некоторыми странами ОПЕК+, в частности, Саудовской Аравией, пишет Прайм.
Expert.ru 02:49
Политика
Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом и проходит лечение.
Российская газета 09:04
Общество
На госуслугах запустили сервис для оформления выплаты на детей
На сайте Госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией COVID-19, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 09:17
Авто
Доля займов под залог авто в РФ увеличилась в 12 раз
Почти столько же автомобилистов (13%) брали займы под залог машины для совершения покупок, еще 14% занимали деньги для неотложных нужд.
Автоновости дня 01:02
Кино
Критики разгромили «Лицо со шрамом» с Томом Харди
В интернете и профильных изданиях появились первые отзывы критиков на фильм «Лицо со шрамом» (Capone) Джоша Транка.
Культуромания 05:09
Здоровье
На Кубани выявлено 99 новых случаев коронавируса
Ранее «КИ» писали, что в минувшую субботу на Кубани выявили 98 новых случаев заражения COVID-19.
Краснодарские известия 10 мая в 04:45
Общество
Власти назвали условия получения новых выплат семьям с детьми
При заполнении заявления действуют те же условия, что и при оформлении выплаты на ребенка от трех до 16 лет, однако получить деньги можно будет уже в течение трех дней, после того как территориальное отделение Пенсионного фонда одобрит выделение господдержки.
РБК 03:24
Общество
В России на каждого ребенка от 3 до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей
В России на каждого ребенка от 3 до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей Заявление на получение разовой выплаты можно подать уже с 12 мая.
Альметьевск РТВ вчера в 10:41
Здоровье
Миру предрекли новую эпидемию после коронавируса
Западные ученые предрекли миру новую эпидемию по завершению пандемии коронавируса.
Дни24 02:53
Футбол
Голкипер «Крыльев Советов» Фролов оштрафован за критику Путина
Голкипер самарских "Крыльев Советов" Евгений Фролов оштрафован на 1,4 млн рублей за критику в адрес президента России Владимира Путина, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 09:06
Политика
Польша обвинила Россию в неоимпериалистической внешней политике
Варшава считает нашу страну главной угрозой своей безопасности.
Эхо Москвы 09:34
Происшествия
В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции
Полицейские в Красноярске составили материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, подозреваемом в сексуальном насилии над двумя девушками.
ТАСС 07:01
Общество
Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России
Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.
РБК 06:09