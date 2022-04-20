Lenta.ruФСБ пресекла хищение денег в филиалах РАНХиГС в Ростове-на-Дону и ХабаровскеФСБ пресекла хищение денег в филиалах Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) в городах Ростов-на-Дону и Хабаровске.Lenta.ruВ ФСБ отметили, что руководство РАНХиГС оказывает полное содействие расследованию.РБКСледственный отдел УФСБ по Хабаровскому краю и следствие ГУ МВД по Ростовской области возбудили уголовные дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).ИнтерфаксУточняется, что присвоенные сотрудниками бюджетные деньги изначально были выделены на реализацию программы повышения профессиональной квалификации "Системный подход в управлении регионом".РИА НовостиЧитать далееСвернутьНТВНТВТК ЗвездаРЕН ТВИзвестияНародные новостиRT на русскомВечерняя МоскваLife.ruГЛАС.RUNewInformЦарьградRostov gazetaГазета.RuРБКФАНИА Красная ВеснаИзвестияРосбалтПодробнее о событииФСБ выявила факты хищения денег в филиалах РАНХиГС в Ростове-на-Дону и ХабаровскеRT на русском12:37ФСБ и РАНХиГС выявили хищение денег в филиалах академии в Ростове-на-Дону и ХабаровскеТАСС12:32Самое цитируемоеФСБ заявила о хищениях в филиалах РАНХиГС в Ростове-на-Дону и ХабаровскеФонтанка.Ру13:13ФСБ заподозрила в хищениях руководство филиалов РАНХиГС в Ростове-на-Дону и ХабаровскеКоммерсантъ13:12ФСБ пресекла хищение денег в филиалах РАНХиГС в Ростове-на-Дону и ХабаровскеLenta.ru12:43ФСБ пресекла хищение бюджетных средств в филиале РАНХиГС в Ростове 20 апреляRostov gazeta13:13ФСБ выявила хищение денег в филиалах РАНХиГС в Ростове-на-Дону и ХабаровскеРИА Новости12:35Показать ещёОценить599Поделиться