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ФСБ пресекла хищение денег в филиалах РАНХиГС в Ростове-на-Дону и Хабаровске

ФСБ пресекла хищение денег в филиалах Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) в городах Ростов-на-Дону и Хабаровске.
Lenta.ru
В ФСБ отметили, что руководство РАНХиГС оказывает полное содействие расследованию.
РБК
Следственный отдел УФСБ по Хабаровскому краю и следствие ГУ МВД по Ростовской области возбудили уголовные дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).
Интерфакс
Уточняется, что присвоенные сотрудниками бюджетные деньги изначально были выделены на реализацию программы повышения профессиональной квалификации "Системный подход в управлении регионом".
РИА Новости

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ФСБ выявила факты хищения денег в филиалах РАНХиГС в Ростове-на-Дону и Хабаровске
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