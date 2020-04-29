Происшествия

REGNUMREGNUMФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию

Отмечается, что преступная группа организовала канал вывоза драгоценных металлов (платины, палладия, родия) из России в Германию транзитом через Белоруссию и Литву. В Смоленской области около российско-белорусской границы был досмотрен грузовой автомобиль, который следовал в Литву.
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«На территории Смоленской области, возле государственной границы Российской Федерации с Республикой Беларусь, был остановлен грузовой автомобиль, следовавший в Литовскую Республику, в ходе досмотра которого был обнаружен 21 мешок типа «биг-бэг» общей массой более 11 тонн, содержащий перемолотые автомобильные катализаторы, имеющие в своем составе платину, палладий и родий, ориентировочной стоимостью не менее 200 миллионов рублей», — сообщает
 29 апреля Центр общественных связей ФСБ.
Фонтанка.Ру03:39

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ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов в ФРГ на 200 млн рублей

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ФСБ показала задержание банды, вывозившей драгметаллы за границу

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РБК03:05

ФСБ задержала группировку, вывозившую тонны ценных металлов за рубеж

РИА Новости02:51

ФСБ разоблачила вывозивших в Германию платину и родий контрабандистов

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ФСБ показала миллионы вывозивших из России редчайший драгметалл контрабандистов

Lenta.ru04:46
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У британского премьера Бориса Джонсона родился сын

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Российская и глобальная энергетика столкнулись с потрясениями.
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Умер личный пилот Путина и Ельцина Григорий Белодед

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Политика

Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла

Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
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Энергетика

Россия снизит добычу нефти на 19% от уровня февраля 2020 года

Москва, 29 апреля 2020, 13:21 — REGNUM Россия в рамках сделки ОПЕК+ сократит объем добычи нефти на 19% к уровню февраля 2020 года.
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Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи с коронавирусом

Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр "Ромир" совместно с Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
РБК вчера в 17:00
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Назван лучший материал для медицинских масок

МИР 24 08:12
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С 18 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Россия на период до 1 мая закрыла въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства.
REGNUM 06:40
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Общество

Саратовское госучреждение закупит аптечных масок по 425 рублей за штуку

Государственным учреждением будет закуплено порядка 10 тысяч одноразовых костюмов для работ в очагах коронавирусной инфекции.
Четвертая Власть 08:09
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Происшествия

На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 63 человек

Краснодар, 29 апреля 2020, 11:23 — REGNUM 63 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили в региональном оперштабе 29 апреля.
REGNUM 04:23
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Политика

Мишустин поручил подготовить план по восстановлению экономики

Президент России Владимир Путин накануне попросил правительство начать совместно с регионами и бизнесом подготовку «масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики».
РБК 07:48
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Фигурное катание

Экс-фигуристка рассказала, как Тутберидзе выгнала её с тренировки

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Патриарх Кирилл запретил протодиакона Кураева в служении

Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева. Об этом говорится в указе патриарха, пишет «Интерфакс».
Lenta.ru 07:59
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Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая

Всего нерабочий период продлится до 11 мая включительно, затем планируется постепенное снятие ограничительных мер.
Тюменская область сегодня вчера в 11:24
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Общество

В Минздраве назвали важный симптом коронавируса

Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
Общественное телевидение России вчера в 15:50
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Наука

В России расшифровали состав Тунгусского метеорита

Ученые Красноярского научного центра СО РАН предполагают, что разрушения на земли были обусловлены прохождением астероида сквозь атмосферу Земли.
ToDay News Ufa вчера в 12:31
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Культура

Новый детектив Акунина «Просто Маса» выйдет в бумажном формате

Новый детективный роман Бориса Акунина "Просто Маса" выйдет в бумажном формате, сообщил во вторник ТАСС писатель.
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В среду близко к Земле пролетит опасный астероид

Речь идет о небесном теле под обозначением 1998 OR2. Астероид пройдет на расстоянии 6.3 млн. км. от Земли.
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Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
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Настя Каменских рассмешила поклонников «стриптизом»

Певица рассмешила фанатов новым видео с импровизированным "стриптизом".
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СК начал проверку по факту публикаций о наличии двойного гражданства у Мизулиной

Следственный комитет РФ начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
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