Происшествия
REGNUMФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию
Отмечается, что преступная группа организовала канал вывоза драгоценных металлов (платины, палладия, родия) из России в Германию транзитом через Белоруссию и Литву. В Смоленской области около российско-белорусской границы был досмотрен грузовой автомобиль, который следовал в Литву.
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ФСБ задержала преступников, вывозивших из России тонны драгоценных металлов
Московский Комсомолец03:24
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Роспотребнадзор написал правила поездок на дачу во время пандемии
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Бывший скаут «Локомотива» Виктор Тищенко рассказал, как «Локомотив» в 2007 году мог заключить контракт с тогдашним форвардом «Сантоса» Неймаром.
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В Барнауле назначен новый начальник полиции
В УМВД по Барнаулу представили нового руководителя. Им стал полковник полиции Александр Майдоров.
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Умер актёр из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи» Ирфан Кхан
RT на русском 04:11
Общество
В России прекратят продажи листового чай Lipton и Brooke Bond
Москва, 29 апреля 2020, 11:04 — REGNUM Компания Unilever прекратит продажи в России листового чая под брендом Lipton и Brooke Bond, сообщает 29 апреля РБК со ссылкой на российский офис Unilever.
REGNUM 04:04
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Во Владимирской области выявлено 37 новых случаев коронавируса
По данным управления Роспотребнадзора по Владимирской области, новые случаи заболевания зарегистрированы в Петушинском районе (15 новых случаев), во Владимире (+ 11), в Судогодском районе (+ 3), в Гусь-Хрустальном районе (+ 2), в Ковровском районе (+ 2).
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Происшествия
В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса
В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
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Перед «Бауцентрами» в первый день открытия образовались очереди
В магазинах "Бауцентр" в первый день открытия образовались очереди.
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Транспорт
Первый штраф с камеры за езду без пропуска выписан в Москве
Первый штраф с камеры за нарушение самоизоляции на автомобиле получил житель Москвы Максим Чирков, сообщает группа "Синиме ведерки" в социальной сети Facebook.
Газета.Ru вчера в 06:42
Энергетика
Мировые цены на нефть демонстрируют рост
Москва, 29 апреля 2020, 10:37 — REGNUM Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI выросли в цене, об этом свидетельствуют данные торгов 29 апреля.
REGNUM 03:37
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней
Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Известия вчера в 10:48
Шоу-бизнес
Мария Порошина вернулась к своему весу 30-летней давности
Актриса Мария Порошина, которая воспитывает четырех дочерей и годовалого сына, похудела на шесть килограммов за две недели.
ТВ Центр 04:20
Здоровье
В Свердловской области подтвердили 90 новых случаев коронавируса
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены за последние сутки сразу в 11 муниципалитетах Свердловской области, сообщает в среду региональный штаб по профилактике COVID-19.
РИА Новости 04:31
Общество
За сутки в России выявили 5841 случай коронавируса
За последние сутки в России подтвержден 5841 новый случай коронавируса в 82 регионах. Из них 44,9% не имели клинических проявлений болезни.
Новгородские ведомости 03:50
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России приблизилось к 100 тысячам
За последние сутки в России зафиксировано 5 841 случай заражения, сообщил оперативный штаб. Всего в стране 99 399 заболевших.
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Авто
УАЗ выпустил кемпер на базе «Буханки»
"Буханку" для путешественников УАЗ разработал совместно с компанией "Люкс Форм", сообщает пресс-служба бренда в среду.
Авторамблер 04:47
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
Технологии
О возможной слежке через камеры смартфона предупреждают пользователей
Киберпреступники могут следить за россиянами через камеру смартфона, при этом доступ к данным они могут получить различными способами, рассказал в интервью агентству «Прайм» доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.
Live24 вчера в 02:59
Политика
Посольство РФ в Чехии ответило на обвинение зарубежных дипломатов
Посольство РФ в Чехии опровергло данную информацию, заявив, что с середины марта никто из сотрудников организации не прибывал в аэропорт.
Утро.ru 01:26
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Дибала в четвёртый раз сдал положительный тест на коронавирус
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала в четвёртый раз сдал положительный тест на коронавирус.
Metaratings 02:30
Общество
В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян
В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян.
Российская газета 03:56
Общество
Что получат пассажиры за отмененные авиарейсы
За билеты можно получить денежную компенсацию, но авиакомпании предлагают сейчас вместо денег ваучеры на следующие поездки.
Российская газета вчера в 10:36
Общество
ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников
Отмечается, что ФСБ совместно с МВД пресечена деятельность жителей Москвы, Подмосковья, Крыма и Севастополя, республик Коми и Мордовия, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев, а также Астраханской, Иркутской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Нижегородской, Омской, Ростовской, Смоленской, Томской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей, причастных к восстановлению боевых свойств оружия и изготовлению боеприпасов.
РИА Новости 04:34
Общество
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл разозлились на желтую прессу
Сам герцог Сассекский убежден, что желтая пресса причастна к гибели его матери принцессы Дианы.
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Экономика
Выручка «Магнита» впервые за пять лет росла быстрее, чем у Х5
У X5 чистая розничная выручка за I квартал 2020 г. выросла на 15,9% год к году, а сопоставимые продажи – на 5,7%. В денежном выражении оборот Х5 по-прежнему заметно опережает конкурента – 468,5 млрд руб. в январе – марте.
Ведомости 03:22
Общество
Росстат опубликовал данные по смертности от новообразований
295,5 тысячи россиян умерли в 2019 году в связи с возникновением доброкачественных и злокачественных новообразований, передает RT со ссылкой на данные Росстата.
Москва 24 03:29
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Месси назван лучшим футболистом XXI века
REGNUM вчера в 08:31