Происшествия

REGNUMREGNUMФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию

Отмечается, что преступная группа организовала канал вывоза драгоценных металлов (платины, палладия, родия) из России в Германию транзитом через Белоруссию и Литву. В Смоленской области около российско-белорусской границы был досмотрен грузовой автомобиль, который следовал в Литву.
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с чего всё началось
«На территории Смоленской области, возле государственной границы Российской Федерации с Республикой Беларусь, был остановлен грузовой автомобиль, следовавший в Литовскую Республику, в ходе досмотра которого был обнаружен 21 мешок типа «биг-бэг» общей массой более 11 тонн, содержащий перемолотые автомобильные катализаторы, имеющие в своем составе платину, палладий и родий, ориентировочной стоимостью не менее 200 миллионов рублей», — сообщает
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