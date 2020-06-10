Общество
Газета.RuФСБ предотвратила теракт на рынке Симферополя
В начале месяца в Крыму уже задержали одного украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы. ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. По подозрению в подготовке атаки задержаны пять человек.
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Игры
Capcom наконец-то исправила названия всех Resident Evil в Steam
Поклонники Resident Evil, которые приобретают игры серии в Steam, знают, что Capcom называет их как душе угодно — строчными и прописными буквами, а также с упоминанием японского названия и без.
Игромания.ру 08:33
Политика
Путин оговорился и «придумал» новое министерство
Президент России Владимир Путин в рамках совещания по вопросам развития телекоммуникации и информационных технологий оговорился и "придумал" новое министерство.
Газета.Ru 15:09
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия 20:20
Политика
Кедми заявил, что 2020 год станет концом гегемонии США
Яков Кедми уверен, что 2020 год станет концом американской гегемонии.
ФАН 08 июня в 13:51
Здоровье
В Госдуме задумались о борьбе с COVID-19 с помощью чеснока и пиявок
Депутаты Госдумы подготовили рекомендации по использованию методов альтернативной медицины в профилактике COVID-19.
Ридус 20:55
Общество
Клиенты Сбербанка пожаловались на списание пособий на детей за долги
Ранее клиенты Сбербанка пожаловались в соцсетях на то, что банк в счет задолженности списывает пособия на детей, которые выплачиваются из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 15:26
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова снялась обнажённой для обложки Elle
Дочь теннисиста Евгения Кафельникова Алеся попала на обложку журнала о моде и красоте Elle, на снимке супермодель запечатлена без одежды.
News.ru 20:46
Общество
В ПФР объяснили, кому из россиян положена выплата в 1200 рублей
В Пенсионном фонде рассказали, кто сейчас может рассчитывать на получение компенсационной выплаты в размере 1200 рублей.
ФедералПресс вчера в 22:46
Происшествия
Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи
Говорит Москва вчера в 02:53
Здоровье
В России проведут оценку популяционного иммунитета к COVID-19
В трех российских регионах в июне стартует оценка популяционного иммунитета к COVID-19, сообщили 11 июня в Роспотребнадзоре.
Известия 20:45
Футбол
Бавария — Айнтрахт 2:1
«Бавария» победила дома «Айнтрахт» в матче без зрителей и вышла в финал Кубка Германии, где сыграет с «Байером».
Спорт день за днем 16:39
Здоровье
Врачи из Москвы прибыли на Камчатку для борьбы с коронавирусом
Ранее на этой неделе Яровая направила письмо в Координационный совет при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, в Минздрав и Роспотребнадзор с просьбой направить специалистов на Камчатку для помощи региону в условиях пандемии.
ТАСС 20:21
Экономика
Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров
Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:01
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Политика
В Германии допустили введение санкций против США из-за «СП-2»
В Германии допустили введение жестких санкций против США из-за «СП-2».
Evo-rus.com 04:27
Происшествия
В Петербурге автомобиль наехал на остановку
Санкт-Петербург, 11 июня 2020, 01:14 — REGNUM Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в результате наезда легкового автомобиля Toyota на остановку общественного транспорта пострадали три человека.
REGNUM 18:14
Единоборства
Кертис Блэйдс: «Я сломаю Волкова»
Спорт-Экспресс 19:42
Космос
Космическая обсерватория «Спектр-РГ» впервые осмотрела всё небо
Российско-немецкая космическая обсерватория «Спектр-РГ» впервые осмотрела всё небо в рентгеновском диапазоне, сообщается на сайте Института космических исследований РАН в среду, 10 июня.
Известия 17:31
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Шоу-бизнес
Ольга Рапунцель стала мамой во второй раз
Сегодня звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель стала мамой во второй раз, она родила дочку в одном из роддомов Москвы.
Экспресс газета 14:13
Экономика
Сбербанк рефинансировал россиянам кредиты на сумму около 1 трлн рублей
Сбербанк на конец мая реструктурировал по государственным и собственным типовым программам, а также по индивидуальным решениям корпоративные кредиты, общая сумма задолженности по которым превышает 1 трлн рублей.
ТАСС вчера в 08:40
Происшествия
Руководство ТЭЦ-3 в Норильске задержали по делу о разливе топлива
В конце мая текущего года в ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с топливом, в результате чего нефтепродукты попали в реку Амбарная.
Газета.Ru 06:29
Происшествия
В Сургуте полиции пришлось силой задержать отдыхавшую в парке женщину
Российская газета 03:07
Армия и оружие
По армии Хафтара в Ливии нанесли серию авиаударов
По армии Халифы Хафтара в Ливии нанесли серию авиаударов.
Piter.tv 06:33
Общество
В регионах массово аннулируют выданные школьникам аттестаты
В конце мая на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован приказ Минпросвещения России "Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году".
Учительская газета 12:56