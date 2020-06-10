Общество

Газета.RuГазета.RuФСБ предотвратила теракт на рынке Симферополя

В начале месяца в Крыму уже задержали одного украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы. ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. По подозрению в подготовке атаки задержаны пять человек.
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Задержание пособников украинских радикалов в Крыму - видео ФСБ

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