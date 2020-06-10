Общество
ТАССФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе
ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
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Общество
В Москве скончались еще 53 пациента с коронавирусом
"В Москве скончались 53 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.
Интерфакс 17:51
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Футбол
«Боруссия» хочет продать Санчо более чем за €125 миллионов
По информации источника, руководство "шмелей" хочет заполучить за своего 20-летнего форварда порядка £115 миллионов.
Газета.Ru 19:45
Общество
Источники: S7 может продать «Морской старт» Росатому
Компания S7 может продать плавучий космодром "Морской старт" одной из дочерних структур госкорпорации "Росатом", ведутся переговоры.
ТАСС вчера в 20:03
Футбол
«Челси» может объявить о переходе Вернера до конца недели
Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер очень близок к переходу в лондонский «Челси», Как сообщает Express, о сделке может быть официально объявлено уже на этой неделе.
Sport24.ru вчера в 22:00
Экономика
«Первый канал» заявил о погашении долга перед «Останкино»
«Первый канал» закрыл задолженность перед Телевизионным техническим центром «Останкино» (ТТЦ) за 2019 год.
РБК 14:47
Космос
Маск прокомментировал колонку Рогозина для журнала Forbes
Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании SpaceX и Tesla, прокомментировал колонку главы госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в журнале Forbes.
ТАСС 17:25
Общество
Пенсионный фонд начал выплаты в 36 тысяч рублей россиянам
Выплаты в размере 36390 руб. уже начали поступать россиянам, оформившим заявку на портале "Госуслуги" или в отделении ПФР.
Утро.ru 09:03
Космос
Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды
Команда физиков во главе с американцем Яном Шумейкером предложила новое объяснение аномалиям, зафиксированным в Антарктиде.
Российская газета 09:12
Культура
Вышел трейлер второго сезона сериала «Роковой патруль»
HBO Max выпустил трейлер второго сезона сериала «Роковой патруль», поставленного по серии комиксов Doom Patrol.
Афиша Daily 15:35
Автоспорт
Кими Райкконен: Я определюсь после завершения сезона
F1news.ru 06:10
Политика
Кремль не пригласил Зеленского на парад Победы
Ведомости 06:46
Происшествия
Жириновский потребовал для Ефремова 12 лет колонии
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал жесткого наказания для актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом — 12 лет колонии.
Daily Storm вчера в 06:58
Общество
Бывший глава ВЭБа попросил суд Лондона отправить Дерипаску в тюрьму
Экс-глава ВЭБа, бывший заместитель министра финансов РФ Владимир Чернухин подал в Высокий суд Лондона иск против миллиардера Олега Дерипаски.
News.ru вчера в 13:28
Космос
Министр науки Испании назвал специалистов космической отрасли РФ одними из лучших в мире
Министр науки и инноваций Испании, первый испанский астронавт Педро Дуке назвал специалистов, занятых в космической отрасли России, одними из лучших в мире.
ТАСС 02:13
Экономика
Фьючерсы на фондовые индексы США опускаются в рамках коррекции
Фьючерсы на основные американские фондовые индексы коррекционно опускаются во вторник, после того как накануне американские биржи закрылись ростом более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ вчера в 08:26
Происшествия
Михаил Ефремов отправлен под домашний арест
Таганский районный суд Москвы отправил заслуженного артиста России Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа, сообщил корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 14:34
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru 15:38
Происшествия
За адвокатов из Кабардино-Балкарии заступилась депутат Оксана Пушкина
Зампредседателя комитета Госдумы России по вопросам семьи, женщин и детей, депутат Оксана Пушкина направила в адрес генпрокурора РФ Игоря Краснова обращение, в котором просит дать оценку происходящему в Кабардино-Балкарии, а именно – проверить законность возбуждения уголовного дела в отношении двух адвокатов из КБР.
Московский Комсомолец 05:41
Шоу-бизнес
Нагиев впервые описал свои отношения
Ведущий считает любимую лучшим другом Один из самых популярных сегодня российских артистов Дмитрий Нагиев почти не говорит с посторонними о своей личной жизни.
WomanHit.ru 08:59
Авто
Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео
Австралийский блогер Мэри Хирши (Supercar Blondie) посетила огромную парковку в Дубае, где хранятся тысячи поврежденных и заброшенных автомобилей.
Автоновости дня 15:16
Кино
Зак Брафф поговорил о потенциальном фильме-продолжении «Клиники»
Popcornnews.ru 06:00
Армия и оружие
Военные США попытались заблокировать российский патруль в Сирии
Американские военные попытались преградить дорогу российскому патрулю в районе сирийского города Хасеке, но в этот момент их бронемашина сломалась, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 16:07
Биатлон
Дмитрий Пидручный: «В биатлоне много астматиков — из Норвегии, Франции, Австрии. Они пользуются баллончиками»
Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный рассказал об астматиках в биатлоне.
Спорт-Экспресс 03:44
Происшествия
Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме
Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН 10:52
Кино
HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем
Американская стриминговая платформа HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за поднимаемых в нем расовых тем.
ФАН 03:21
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 14:28
Экономика
«Норникель» возглавил рейтинг самых щедрых компаний по версии Forbes
Журнал Forbes составил рейтинг 25 самых щедрых к своим топ-менеджерам компаний России.
Коммерсантъ 08:10