Общество

ТАССТАССФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе

ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
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Задержание пособников украинских радикалов в Крыму - видео ФСБ

РИА Новости Крым10:15

ФСБ обнародовала видео задержания террористов в Симферополе

ИА Крыминформ10:00

ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе

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За подготовку теракта в Крыму задержаны пять россиян

Интерфакс07:52

ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков в Симферополе

Пятый канал07:52

ФСБ предотвратила теракт на симферопольском рынке

КИА08:02

ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе

РИА Новости07:45
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 19:57, Ашберн
Общество

В Москве скончались еще 53 пациента с коронавирусом

"В Москве скончались 53 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.
Интерфакс 17:51
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
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Футбол

«Боруссия» хочет продать Санчо более чем за €125 миллионов

По информации источника, руководство "шмелей" хочет заполучить за своего 20-летнего форварда порядка £115 миллионов.
Газета.Ru 19:45
Общество

Источники: S7 может продать «Морской старт» Росатому

Компания S7 может продать плавучий космодром "Морской старт" одной из дочерних структур госкорпорации "Росатом", ведутся переговоры.
ТАСС вчера в 20:03
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Футбол

«Челси» может объявить о переходе Вернера до конца недели

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер очень близок к переходу в лондонский «Челси», Как сообщает Express, о сделке может быть официально объявлено уже на этой неделе.
Sport24.ru вчера в 22:00
Экономика

«Первый канал» заявил о погашении долга перед «Останкино»

«Первый канал» закрыл задолженность перед Телевизионным техническим центром «Останкино» (ТТЦ) за 2019 год.
РБК 14:47
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Армия и оружие

Forbes назвал «Хабаровск» субмариной десятилетия

Газета.Ru 10:40
Космос

Маск прокомментировал колонку Рогозина для журнала Forbes

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании SpaceX и Tesla, прокомментировал колонку главы госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в журнале Forbes.
ТАСС 17:25
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Общество

Пенсионный фонд начал выплаты в 36 тысяч рублей россиянам

Выплаты в размере 36390 руб. уже начали поступать россиянам, оформившим заявку на портале "Госуслуги" или в отделении ПФР.
Утро.ru 09:03
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Космос

Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды

Команда физиков во главе с американцем Яном Шумейкером предложила новое объяснение аномалиям, зафиксированным в Антарктиде.
Российская газета 09:12
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Культура

Вышел трейлер второго сезона сериала «Роковой патруль»

HBO Max выпустил трейлер второго сезона сериала «Роковой патруль», поставленного по серии комиксов Doom Patrol.
Афиша Daily 15:35
Автоспорт

Кими Райкконен: Я определюсь после завершения сезона

F1news.ru 06:10
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Политика

Кремль не пригласил Зеленского на парад Победы

Ведомости 06:46
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Происшествия

Жириновский потребовал для Ефремова 12 лет колонии

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал жесткого наказания для актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом — 12 лет колонии.
Daily Storm вчера в 06:58
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Общество

Бывший глава ВЭБа попросил суд Лондона отправить Дерипаску в тюрьму

Экс-глава ВЭБа, бывший заместитель министра финансов РФ Владимир Чернухин подал в Высокий суд Лондона иск против миллиардера Олега Дерипаски.
News.ru вчера в 13:28
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Космос

Министр науки Испании назвал специалистов космической отрасли РФ одними из лучших в мире

Министр науки и инноваций Испании, первый испанский астронавт Педро Дуке назвал специалистов, занятых в космической отрасли России, одними из лучших в мире.
ТАСС 02:13
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Экономика

Фьючерсы на фондовые индексы США опускаются в рамках коррекции

Фьючерсы на основные американские фондовые индексы коррекционно опускаются во вторник, после того как накануне американские биржи закрылись ростом более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ вчера в 08:26
Происшествия

Михаил Ефремов отправлен под домашний арест

Таганский районный суд Москвы отправил заслуженного артиста России Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа, сообщил корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 14:34
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Общество

ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru 15:38
1,4K
Происшествия

За адвокатов из Кабардино-Балкарии заступилась депутат Оксана Пушкина

Зампредседателя комитета Госдумы России по вопросам семьи, женщин и детей, депутат Оксана Пушкина направила в адрес генпрокурора РФ Игоря Краснова обращение, в котором просит дать оценку происходящему в Кабардино-Балкарии, а именно – проверить законность возбуждения уголовного дела в отношении двух адвокатов из КБР.
Московский Комсомолец 05:41
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Шоу-бизнес

Нагиев впервые описал свои отношения

Ведущий считает любимую лучшим другом Один из самых популярных сегодня российских артистов Дмитрий Нагиев почти не говорит с посторонними о своей личной жизни.
WomanHit.ru 08:59
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Авто

Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео

Австралийский блогер Мэри Хирши (Supercar Blondie) посетила огромную парковку в Дубае, где хранятся тысячи поврежденных и заброшенных автомобилей.
Автоновости дня 15:16
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Кино

Зак Брафф поговорил о потенциальном фильме-продолжении «Клиники»

Popcornnews.ru 06:00
Армия и оружие

Военные США попытались заблокировать российский патруль в Сирии

Американские военные попытались преградить дорогу российскому патрулю в районе сирийского города Хасеке, но в этот момент их бронемашина сломалась, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 16:07
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Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru 14:36
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Биатлон

Дмитрий Пидручный: «В биатлоне много астматиков — из Норвегии, Франции, Австрии. Они пользуются баллончиками»

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный рассказал об астматиках в биатлоне.
Спорт-Экспресс 03:44
Происшествия

Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме

Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН 10:52
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Кино

HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем

Американская стриминговая платформа HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за поднимаемых в нем расовых тем.
ФАН 03:21
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Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 14:28
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Экономика

«Норникель» возглавил рейтинг самых щедрых компаний по версии Forbes

Журнал Forbes составил рейтинг 25 самых щедрых к своим топ-менеджерам компаний России.
Коммерсантъ 08:10
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Как работают Яндекс.Новости?
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