Общество

ТАССТАССФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе

ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
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Задержание пособников украинских радикалов в Крыму - видео ФСБ

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ФСБ обнародовала видео задержания террористов в Симферополе

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Сергей Аксенов прокомментировал предотвращение ФСБ теракта в Крыму

КИА09:41
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Нагиев впервые описал свои отношения

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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
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Общество

Российские плавающие и летающие беспилотники свяжут в единую сеть

Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" ведёт работу по созданию единой сети, в которую можно будет включить существующие российские подводные, надводные и воздушные беспилотные аппараты, что должно помочь в проведении научных исследований.
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Армия и оружие

Прокурор отказал обвиняемым по делу MH17 в иммунитете комбатанта

Обвиняемые по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году MH17, заявил прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе на слушаниях суда в среду.
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Стало известно о попытке суицида Ефремова

Lenta.ru 10:49
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Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

Президент Украины Владимир Зеленский не приглашен в Москву на парад 24 июня, так как Украина де-факто не является участницей СНГ, и она не заявляла о желании разделить радость праздника Победы.
ТАСС 05:57
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Космонавт Юрчихин сообщил, что корабля «Орёл» нет даже на бумаге

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Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости вчера в 15:04
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
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Общество

Низкая смертность среди заразившихся COVID-19 в России смутила представителя ВОЗ

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил в среду, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России, исходя из количества населения страны.
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Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»

Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
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Беглов спросил у петербуржцев, какие ограничения снимать первыми

Губернатор Петербурга Александр Беглов на своей странице "Вконтакте" спросил у петербуржцев, какие ограничения стоит снимать в первую очередь.
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Представители Ефремова не извинились перед семьей погибшего в ДТП

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Производители отечественного автомобильного концерна АвтоВАЗ сертифицировали обновленную версию Lada Largus.
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Классический фильм «Унесенные ветром» обвинили в расизме

Фильм «Унесенные ветром», поставленный по роману американской писательницы Маргарет Митчелл, считается классикой.
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По делу Вшивкова в Калининграде задержали второго полицейского

Следственный комитет задержал в среду, 10 июня 2020 года, второго полицейского по делу о гибели в отделе полиции Московского района г. Калининграда на улице Киевской 36-летнего Ивана Вшикова – он умер от обширных ожогов.
Русский Запад 11:52
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Прокуратура заявила о наркотическом опьянении Ефремова во время ДТП

Газета.Ru 11:42
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Общество

Работающие 1 июля получат повышенную оплату

Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу социального комитета Совфеда Инну Святенко.
Газета.Ru 13:21
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Общество

Минтранс сообщил о запуске новых железнодорожных маршрутов в Крым

РБК 13:35
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Происшествия

Автомобиль протаранил группу людей в Мюнхене

Как сообщает ТАСС, в настоящее время немецкая полиция ведет розыск автомобиля, который протаранил группу людей.
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Naughty Dog выпустила релизный трейлер The Last of Us Part II

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Олег Николаев потребовал разобраться со статистикой по COVID-19

Режим самоизоляции на дому, по данным оперштаба, сегодня обязаны соблюдать 604 жителя Чувашии, то есть они находятся под контролем электронного мониторинга.
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Экс-глава МИД Украины назвал способ вернуть Крым

Крым стал российским регионом по итогам референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова высказались за присоединение к России.
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