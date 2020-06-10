Общество

ТАССТАССФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе

ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
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ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков в Симферополе

Пятый канал07:52

ФСБ обнародовала видео задержания террористов в Симферополе

ИА Крыминформ10:00

Сергей Аксенов прокомментировал предотвращение ФСБ теракта в Крыму

КИА09:41

За подготовку теракта в Крыму задержаны пять россиян

Интерфакс07:52

Задержание пособников украинских радикалов в Крыму - видео ФСБ

РИА Новости Крым10:15

ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе

ТАСС07:46

ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе

РИА Новости07:45
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Происшествия

Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП

Таганский суд Москвы поместил под домашний арест актера Михаила Ефремова в рамках дела о смертельной аварии в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 14:36
6,8K
Происшествия

В «новой Москве» из-за дождей обрушился автомобильный мост

В «новой Москве» из-за подтопления обрушился автомобильный мост через реку Незнайка. Об этом в среду, 10 июня, сообщили очевидцы.
Известия 11:54
11
Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
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Транспорт

Москва встала в 9-балльных пробках впервые с начала пандемии

Российская газета 12:06
1
Происшествия

Экс-работница Минобрнауки сбила мальчика и отсудила деньги у его семьи

Газета.Ru 06:39
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Общество

KFC готовится открыть в Москве ресторан без кассиров

Сеть ресторанов быстрого питания KFC на фоне коронавируса построила в Москве "ресторан будущего", где, в частности, не будет кассиров и традиционных касс, говорится в сообщении компании.
РИА Новости 05:06
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Гаджеты

Samsung Galaxy Note 20 лишат скругленного экрана

Что касается других данных, то аппарату приписывают 6,7-дюймовй дисплей с разрешением 120 Гц.
Astera 10:31
3
Происшествия

Прокуратура заявила о наркотическом опьянении Ефремова во время ДТП

Газета.Ru 11:42
52
Общество

Собянин: Возвращение к нормальной жизни займет два месяца

Москве понадобится около двух месяцев для возвращения к нормальной жизни.
Российская газета 06:12
727
Политика

В Германии допустили введение санкций против США из-за «СП-2»

В Германии допустили введение жестких санкций против США из-за «СП-2».
Evo-rus.com 04:27
222
Происшествия

В Волгограде оправдали фигуранта дела о гибели 11 человек

Ворошиловский районный суд Волгограда оправдал директора плавбазы Леонида Жданова, проходившего одним из обвиняемых по делу о крушении катамарана на Волге.
Российская газета 11:08
7
Армия и оружие

Прокурор отказал обвиняемым по делу MH17 в иммунитете комбатанта

Обвиняемые по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году MH17, заявил прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе на слушаниях суда в среду.
РИА Новости 11:57
Общество

ФАС потребовала от Tele2 отменить повышение тарифов

Федеральная антимонопольная служба потребовала от Tele2 отменить повышение тарифов.
Эхо Москвы 11:32
15
Политика

Путин поручил проработать налоговый маневр для IT-отрасли

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития сферы IT и телекоммуникаций с представителями российских компаний.
Газета.Ru 11:18
89
Здоровье

В Петербурге заболеваемость внебольничной пневмонией выросла в 20 раз

Начальник отдела эпидемиологического надзора локального подразделения Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия заявила, что за неделю показатель заболеваемости в 20 раз превысил средний уровень за последние годы, сообщает РБК.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 03:01
156
Авто

Red Bull, McLaren и Renault не смогут провести тесты из-за моторов

Car.ru вчера в 05:44
Происшествия

Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова

В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360.
Невские Новости вчера в 20:55
61
Здоровье

Наркологи оценили новые правила медосвидетельствования водителей

Формулировки нового порядка медицинского освидетельствования водителей, разработанного Минздравом, не исключают, что некоторым водителям придется сдавать дорогостоящий тест CDT.
Известия вчера в 18:30
Политика

На Украине предложили создать ядерные бомбы против России и Венгрии

Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге.
RT на русском 09:37
133
Общество

Врачам в Петербурге помогут с улучшением жилищных условий

Медицинские работники Петербурга, проживающие в коммунальных или отдельных квартирах, получат дополнительную поддержку для улучшения жилищных условий.
Gazeta.SPb 11:59
6
Политика

Климкин назвал единственный способ «вернуть» Крым

Крым можно только отобрать, — цитирует Климкина РИА Новости.
News.ru 11:50
1
Политика

Еврокомиссия обвинила Россию и Китай в дезинформации во время пандемии

В пресс-релизе ЕК Россию и Китай обвиняют в дезинформационных кампаниях.
Коммерсантъ 11:31
73
Политика

Путин пожелал Дрозденко успехов на выборах губернатора Ленобласти

Вести.Ru 11:14
44
Общество

Работающие 1 июля получат повышенную оплату

На прошлой неделе президент Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля, а этот день будет выходным.
РИА Новости 10:09
97
Происшествия

Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет

Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.
Газета.Ru 10:24
85
Политика

Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru вчера в 13:23
3K
Авто

«АвтоВАЗ» отложил переход на четырехдневную рабочую неделю

Автоновости дня 08:16
7
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
652
Общество

В Петербурге представили план поэтапного снятия ограничений

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе.
RT на русском 09:28
282
Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер 9 июня в 52-й больнице Москвы, подтвердили его друзья и коллеги информагентствам.
Коммерсантъ 06:48
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