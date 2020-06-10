Общество
ТАССФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе
ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
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Происшествия
Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП
Таганский суд Москвы поместил под домашний арест актера Михаила Ефремова в рамках дела о смертельной аварии в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 14:36
Происшествия
В «новой Москве» из-за дождей обрушился автомобильный мост
В «новой Москве» из-за подтопления обрушился автомобильный мост через реку Незнайка. Об этом в среду, 10 июня, сообщили очевидцы.
Известия 11:54
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Транспорт
Москва встала в 9-балльных пробках впервые с начала пандемии
Российская газета 12:06
Происшествия
Экс-работница Минобрнауки сбила мальчика и отсудила деньги у его семьи
Газета.Ru 06:39
Общество
KFC готовится открыть в Москве ресторан без кассиров
Сеть ресторанов быстрого питания KFC на фоне коронавируса построила в Москве "ресторан будущего", где, в частности, не будет кассиров и традиционных касс, говорится в сообщении компании.
РИА Новости 05:06
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 20 лишат скругленного экрана
Что касается других данных, то аппарату приписывают 6,7-дюймовй дисплей с разрешением 120 Гц.
Astera 10:31
Общество
Собянин: Возвращение к нормальной жизни займет два месяца
Москве понадобится около двух месяцев для возвращения к нормальной жизни.
Российская газета 06:12
Политика
В Германии допустили введение санкций против США из-за «СП-2»
В Германии допустили введение жестких санкций против США из-за «СП-2».
Evo-rus.com 04:27
Происшествия
В Волгограде оправдали фигуранта дела о гибели 11 человек
Ворошиловский районный суд Волгограда оправдал директора плавбазы Леонида Жданова, проходившего одним из обвиняемых по делу о крушении катамарана на Волге.
Российская газета 11:08
Армия и оружие
Прокурор отказал обвиняемым по делу MH17 в иммунитете комбатанта
Обвиняемые по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году MH17, заявил прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе на слушаниях суда в среду.
РИА Новости 11:57
Общество
ФАС потребовала от Tele2 отменить повышение тарифов
Федеральная антимонопольная служба потребовала от Tele2 отменить повышение тарифов.
Эхо Москвы 11:32
Политика
Путин поручил проработать налоговый маневр для IT-отрасли
Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития сферы IT и телекоммуникаций с представителями российских компаний.
Газета.Ru 11:18
Здоровье
В Петербурге заболеваемость внебольничной пневмонией выросла в 20 раз
Начальник отдела эпидемиологического надзора локального подразделения Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия заявила, что за неделю показатель заболеваемости в 20 раз превысил средний уровень за последние годы, сообщает РБК.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 03:01
Авто
Red Bull, McLaren и Renault не смогут провести тесты из-за моторов
Car.ru вчера в 05:44
Происшествия
Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова
В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360.
Невские Новости вчера в 20:55
Здоровье
Наркологи оценили новые правила медосвидетельствования водителей
Формулировки нового порядка медицинского освидетельствования водителей, разработанного Минздравом, не исключают, что некоторым водителям придется сдавать дорогостоящий тест CDT.
Известия вчера в 18:30
Политика
На Украине предложили создать ядерные бомбы против России и Венгрии
Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге.
RT на русском 09:37
Общество
Врачам в Петербурге помогут с улучшением жилищных условий
Медицинские работники Петербурга, проживающие в коммунальных или отдельных квартирах, получат дополнительную поддержку для улучшения жилищных условий.
Gazeta.SPb 11:59
Политика
Климкин назвал единственный способ «вернуть» Крым
Крым можно только отобрать, — цитирует Климкина РИА Новости.
News.ru 11:50
Политика
Еврокомиссия обвинила Россию и Китай в дезинформации во время пандемии
В пресс-релизе ЕК Россию и Китай обвиняют в дезинформационных кампаниях.
Коммерсантъ 11:31
Общество
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
На прошлой неделе президент Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля, а этот день будет выходным.
РИА Новости 10:09
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет
Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.
Газета.Ru 10:24
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru вчера в 13:23
Авто
«АвтоВАЗ» отложил переход на четырехдневную рабочую неделю
Автоновости дня 08:16
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
Общество
В Петербурге представили план поэтапного снятия ограничений
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе.
RT на русском 09:28
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер 9 июня в 52-й больнице Москвы, подтвердили его друзья и коллеги информагентствам.
Коммерсантъ 06:48