Общество

ТАССТАССФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе

ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
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За подготовку теракта в Крыму задержаны пять россиян

Интерфакс07:52

ФСБ обнародовала видео задержания террористов в Симферополе

ИА Крыминформ10:00

ФСБ предотвратила теракт на симферопольском рынке

КИА08:02

Задержание пособников украинских радикалов в Крыму - видео ФСБ

РИА Новости Крым10:15

ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков в Симферополе

Пятый канал07:52

ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе

ТАСС07:46

ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе

РИА Новости07:45
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Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

РИА Новости вчера в 15:04
1,3K
Общество

Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн

Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
Собеседник 09:22
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Политика

Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну

Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru 10:48
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Армия и оружие

В Харькове поймали русского шпиона

В интересах следствия, личность шпиона не раскрывается, решается вопрос о мере пресечения.
Утро.ru 11:39
Происшествия

В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков

РИА Новости 14:26
1,5K
Общество

Работающие 1 июля получат повышенную оплату

Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу социального комитета Совфеда Инну Святенко.
Газета.Ru 13:21
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Политика

В оговорке Путина нашли название нового министерства

Москва, 11 июня 2020, 04:52 — REGNUM Новым ведомством назвали произнесённую 10 июня президентом России Владимиром Путиным оговорку «минэкономсвязи» российские средства массовой информации.
REGNUM 21:52
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Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия 20:20
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Происшествия

Прокуратура сообщила о наркотическом опьянении Ефремова в момент ДТП

«Органами предварительного расследования Михаилу Ефремову предъявлено обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ, а именно в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек», ― цитирует сообщение «РИА Новости».
Известия 11:47
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Футбол

«Ференцварош» Сергея Реброва упустил победу, ведя к 92-й минуте 2:0

К 82-й минуте команда из Бушапета вела 2:0: голами отметились словенец Миха Блажич и украинец Игорь Харатин.
Спорт-Экспресс 16:58
Наука

Археологи нашли предшественника Великой китайской стены

Знаменитая Великая китайская стена на самом деле является очень протяженной фортификационной системой.
Популярная механика вчера в 05:42
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Политика

Порошенко обвинил генпрокурора Украины в «политических репрессиях»

Порошенко обвинил генерального прокурора Украины в «политических репрессиях» и в нарушении закона, которое якобы имело место при изъятии картин, принадлежащих экс-президенту Украины.
REGNUM 07:19
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Авто

«АвтоВАЗ» отложил переход на четырехдневную рабочую неделю

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» продолжит работу в режиме пятидневной рабочей недели до 31 августа 2020 года в связи с ростом заказов на автомобили.
Известия 11:13
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
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Происшествия

Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
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Политика

Песков ответил на слова Лукашенко о «российских олигархах»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление лидера Белоруссии Александра Лукашенко о «российских олигархах», которые якобы финансируют «радикальную белорусскую оппозицию».
RT на русском 07:17
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Технологии

Очередное обновление Windows 10 уже доступно для пользователей

Нынешние обновления актуальны для версий операционной системы 1903 и 1909, сообщает разработчик.
Goroday.ru 19:29
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Общество

ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru 15:38
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Общество

Штраф за сбор некоторых видов грибов появится в России

В новый проект КоАП предложено ввести штрафы за сбор, продажу или покупку редких видов грибов.
ZAB.RU 22:42
Происшествия

Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи

Говорит Москва вчера в 02:53
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Происшествия

Экс-чиновница сбила ребенка и отсудила у его семьи 120 тысяч рублей

Вести.Ru 07:08
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Общество

Сенатор предложил пожизненно лишать прав за вождение в пьяном виде

Сенатор Совфеда Сергей Леонов считает, что в случае неоднократного нарушения правил дорожного движения в состоянии алкогольного обвинения следует пожизненно лишать водительских прав.
Аргументы недели 15:36
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Здоровье

В России проведут оценку популяционного иммунитета к COVID-19

В трех российских регионах в июне стартует оценка популяционного иммунитета к COVID-19, сообщили 11 июня в Роспотребнадзоре.
Известия 20:45
18
Общество

Свердловский губернатор ответил на вопрос о «неверной» коронавирусной статистике

В соцсети губернатору задали вопрос о неверности статистики.
ТагилСити.ру 12:44
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Шоу-бизнес

Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери

Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ вчера в 03:55
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Общество

Разработчик назвал дату поставок российского препарата от коронавируса

Первая партия российского препарата «Авифавир» для лечения коронавируса будет передана в регионы в четверг, 11 июня.
RT на русском 19:47
Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ 15:56
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Общество

В Горном Алтае 11 июня открывают летние кафе и туробъекты

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин смягчил ограничения в работе туристической отрасли и организаций общепита.
Алтайская правда 22:34
Армия и оружие

Военные США попытались заблокировать российский патруль в Сирии

Газета.Ru 16:07
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Экономика

Бардалеев предложит федеральным властям расширить список пострадавших отраслей экономики

В случае расширения перечня пострадавших отраслей кредит «Господдержка 2%» смогут оформить гораздо больше предпринимателей.
Чита.Ру 22:40
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