ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Общество ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей. 46

Общество Жара в России сменится «арктическим вторжением» Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана. 645

Энергетика Объём экспорта российской нефти с января по апрель снизился Объём экспорта нефти из России в период с января по апрель 2020 года снизился на 25% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил $30,02 млрд. 175

Общество ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи. 23

Происшествия Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, пройдет комплексную психологи-психиатрическую экспертизу. 705

Политика Дрозденко получил поддержку Путина на выборах губернатора Ленобласти Санкт-Петербург, 10 июня 2020, 18:28 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать его кандидатуру на выборах в губернаторы Ленобласти на новый срок и получил одобрение главы государства, передает корреспондент ИА REGNUM. 94

Финансы ФРС США сохранила нулевую процентную ставку Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо оставила диапазон базовой процентной ставки без изменений - на минимальном уровне 0-0,25%. 28

Общество ВОЗ заявила о необычайно низкой смертности от коронавируса в России Всемирная организация здравоохранения считает необычно низкими цифры смертности от COVID-19 в России на фоне большого числа тестов, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. 424

Наука Яйцеклетки выбирают сперматозоиды определенных типов мужчин Шведские ученые Стокгольмского Университета установили, что женские яйцеклетки умеют выбирать сперматозоиды мужчин определенных типов. 25

Авто Skoda представила новый Octavia Scout Компания Skoda показала четвертое поколение внедорожного универсала Skoda Octavia Combi Scout. 19

Игры Новинки Xbox Game Pass и появление кроссплея в No Man’s Sky Microsoft представила ближайшие новинки Xbox Game Pass, в список которых попала и No Man's Sky.

Экономика В Петербурге окончательно утвердили «антикоронавирусный» бюджет Санкт-Петербург, 10 июня 2020, 11:16 — REGNUM В Петербурге депутаты Законодательного собрания утвердили в третьем чтении корректировку бюджета 2020 года, которую провели в связи с последствиями коронавирусной пандемии, передает 10 июня корреспондент ИА REGNUM.

Футбол «Сельта» ведет переговоры с «Локомотивом» о выкупе Смолова По информации издания, "небесные" уже ведут переговоры с "железнодорожниками". "Сельта" арендовала Смолова у "Локомотива" в конце января.

Хоккей Умарк подписал 2-летний контракт с «Серветтом» 33-летний игрок подписал контракт на два сезона, сообщил швейцарский клуб в письме владельцам абонементов.

Авто АвтоВАЗ сертифицировал новый Lada Largus Производители отечественного автомобильного концерна АвтоВАЗ сертифицировали обновленную версию Lada Largus. 39