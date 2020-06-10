Общество

ТАССТАССФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе

ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
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За подготовку теракта в Крыму задержаны пять россиян

Интерфакс07:52

ФСБ обнародовала видео задержания террористов в Симферополе

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Сергей Аксенов прокомментировал предотвращение ФСБ теракта в Крыму

КИА09:41

Задержание пособников украинских радикалов в Крыму - видео ФСБ

РИА Новости Крым10:15

ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков в Симферополе

Пятый канал07:52

ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе

ТАСС07:46

ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе

РИА Новости07:45
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Авто

Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео

Дни24 13:00
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Общество

ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов

Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета вчера в 04:50
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Происшествия

Добровинский стал адвокатом семьи погибшего в ДТП с Ефремовым

РБК 11:20
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Общество

Жара в России сменится «арктическим вторжением»

Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
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Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru 14:36
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Энергетика

Объём экспорта российской нефти с января по апрель снизился

Объём экспорта нефти из России в период с января по апрель 2020 года снизился на 25% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил $30,02 млрд.
RT на русском 11:47
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Происшествия

Михаил Ефремов пытался покончить с собой

Культуромания 10:49
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Шоу-бизнес

Андрей Норкин резко ответил на слова об измене

Московский Комсомолец 03:21
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Общество

ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов

Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи.
REGNUM 10:16
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Происшествия

Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу

Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, пройдет комплексную психологи-психиатрическую экспертизу.
Городовой 07:32
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Политика

Дрозденко получил поддержку Путина на выборах губернатора Ленобласти

Санкт-Петербург, 10 июня 2020, 18:28 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать его кандидатуру на выборах в губернаторы Ленобласти на новый срок и получил одобрение главы государства, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 11:28
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Финансы

ФРС США сохранила нулевую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо оставила диапазон базовой процентной ставки без изменений - на минимальном уровне 0-0,25%.
Российская газета 14:17
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Футбол

Игроки «Арсенала» надели футболки с антирасистскими лозунгами и встали на одно колено

Спорт-Экспресс 13:51
Общество

ВОЗ заявила о необычайно низкой смертности от коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения считает необычно низкими цифры смертности от COVID-19 в России на фоне большого числа тестов, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
РИА Новости 14:46
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Наука

Яйцеклетки выбирают сперматозоиды определенных типов мужчин

Шведские ученые Стокгольмского Университета установили, что женские яйцеклетки умеют выбирать сперматозоиды мужчин определенных типов.
МонаВиста 13:50
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Происшествия

На Ефремова надели браслет удаленного слежения

Газета.Ru 12:57
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Авто

Skoda представила новый Octavia Scout

Компания Skoda показала четвертое поколение внедорожного универсала Skoda Octavia Combi Scout.
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Новинки Xbox Game Pass и появление кроссплея в No Man’s Sky

Microsoft представила ближайшие новинки Xbox Game Pass, в список которых попала и No Man's Sky.
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Экономика

В Петербурге окончательно утвердили «антикоронавирусный» бюджет

Санкт-Петербург, 10 июня 2020, 11:16 — REGNUM В Петербурге депутаты Законодательного собрания утвердили в третьем чтении корректировку бюджета 2020 года, которую провели в связи с последствиями коронавирусной пандемии, передает 10 июня корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 04:16
Общество

В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными

Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 13:49
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Футбол

«Сельта» ведет переговоры с «Локомотивом» о выкупе Смолова

По информации издания, "небесные" уже ведут переговоры с "железнодорожниками". "Сельта" арендовала Смолова у "Локомотива" в конце января.
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Умарк подписал 2-летний контракт с «Серветтом»

33-летний игрок подписал контракт на два сезона, сообщил швейцарский клуб в письме владельцам абонементов.
Спорт БИЗНЕС Online 14:16
Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

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Наука

У коронавируса обнаружили шесть отдельных разновидностей

У коронавируса специалисты обнаружили шесть разновидностей по всему миру.
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Авто

АвтоВАЗ сертифицировал новый Lada Largus

Производители отечественного автомобильного концерна АвтоВАЗ сертифицировали обновленную версию Lada Largus.
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На Украине предложили создать ядерные бомбы против России и Венгрии

Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге.
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Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

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У Елены Воробей начались осложнения из-за коронавируса

Известная юмористка Елена Воробей ещё в конце мая сообщила, что заразилась коронавирусом нового типа.
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Общество

В Китае смогли решить главную проблему Tesla

РЕН ТВ вчера в 08:50
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Армия и оружие

Украина вооружится тремя дивизионами «уничтожителей» Крымского моста

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Ferra 14:58
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